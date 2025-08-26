Ganesh Chaturthi Celebrate at Home : గణేశచతుర్థి పిల్లలకు ఎంతో ఇష్టమైన పండుగ. బొజ్జ గణపయ్య ప్రతిమ తయారీ, అలంకారం, పత్రి పూజ, నైవేద్యాలు ఇలా ప్రతి ఒక్కదాంట్లో ఎంతో ఇష్టంగా పాల్గొంటారు. అందులో నుంచి ఎన్నో నేర్చుకుంటారు. విఘ్నేశ్వరుడి పూజకోసం చేసే ప్రతి పనీ ఒక్కో నైపుణ్యమే. కళల్ని పరిచయం చేస్తుంది. శాస్త్రీయ అంశాల్ని అధ్యయనం చేయిస్తుంది. సామాజిక సంబంధాల్ని మెరుగుపరుస్తుంది. కానీ ఆధునిక జీవనశైలి పండుగ రూపాన్నే మార్చేస్తోంది. అందులోని పరమార్థం పక్కదోవ పట్టేలా చేస్తోంది. అలాకాకుండా ఉండాలంటే తల్లులు తమ బాల్యాన్ని గుర్తు తెచ్చుకోవాలి. ఈ క్రమంలో గణేశ్ చతుర్థి పండగ రోజున తల్లులు దగ్గరుండి పిల్లలతో ఎలాంటి పనులు చేయించాలో తెలుసుకుందాం!
ప్రతిమతో : పండుగ రెండుమూడు రోజుల ముందే పిల్లల హడావుడి మొదలవుతుంది. మార్కెట్లో విగ్రహాలున్నా, ప్రతి ఇంట్లోనూ కళాకారులు పుట్టుకొస్తారు. బంకమట్టి తెచ్చి వినాయకుడిని చేసేవారు. లంబోదరుడికి తొండం పెడుతున్నా, మూషిక వాహనాన్ని తయారుచేస్తున్న వాళ్లలో ఎన్నో సందేహాలు, అందరు దేవుళ్లలా వినాయకుడు ఎందుకు లేడు? ఎలుకపై ఎలా వేళతాడంటూ బోలెడు సందేహాలు. అందుకోసం పురాణ కథలన్నీ శ్రద్ధగా వినేవాళ్లు కొందరైతే, చదివి తెలుసుకునే గడుగ్గాయిలు మరికొందరు. ఆపై ప్రతిమకి పసుపూ, కుంకుమలతోనే రంగుల్ని అద్దుతూ తమలోని సృజనకు తామే మురిసిపోయేవారు. వాటికి చక్కగా పూసలూ దారాలతోనే నగల్నీ అలంకరించేవారు. అంటే వాళ్లలో ఓ శిల్పి, చిత్రకారుడు ఉన్నట్లేగా.
పత్రి సేకరణతో : వినాయకుడి పూజలో పత్రి ప్రాధాన్యం తెలిసిందే. మాచీపత్రం, బదరీపత్రం ఇలా ఒక్కోరకం పత్రి కోసం ఒక్కోచోటికి పిల్లలే వెళ్లేవారు. పెరట్లో, పక్కింట్లో, గుడిలో, బడిలో, పొలాల్లో ఆ మొక్కల కోసం వెతికేవారు. అవి తెచ్చే క్రమంలో ఆ చెట్టు ఆకులు, కాయలు, ఫలాలు, బెరడు వంటి వాటిల్లోని ఔషధ విలువలన్నీ పరిచయమయ్యేవి. మొక్కల రకాలు తెలిసేవి. ఒకరకంగా ఇదంతా వృక్ష శాస్త్ర అధ్యయనమే. ఈ సేకరణలో కొన్ని ఎత్తుగా ఉన్న చెట్లు ఎక్కాలి. మరికొన్ని చెట్లు ముళ్లతో ఉంటాయి. అలాంటివి కోయడంలో శ్రమ, ఓపిక, నేర్పు కావాలి. ఇవన్నీ ఏ కౌన్సెలింగ్ లేకుండానే వచ్చేవి. వీటితో పాటు సమస్య పరిష్కార నైపుణ్యాలూ తెలిసేవి. పాములు, కీటకాల బారిన పడకుండా ఎలా జాగ్రత్తపడాలో నేర్చుకునేవారు. అందుకే ప్రతి సేకరణ అనేక నైపుణ్యాలతో కూడిన అభ్యాసం.
అలంకరణతో : గజాననుడికి గొడుగు పడుతున్నట్లుగా కట్టే పాలవెల్లిని శుభ్రం చేసి పసుపూ, కుంకుమ బొట్లు పెట్టి మామిడాకులు, రకరకాల పండ్లూ పూలతో ఇష్టంగా అలంకరించేవారు. నిండుగా ఉన్న ఆ పాలవెల్లిని చూసుకున్నప్పుడు కలిగే ఆనందం, ఏ గ్యాడ్జెట్స్తో కొలవగలం? ఈ చిన్ని చిన్ని అలంకరణలతోనే ప్రతి పనీ సృజనాత్మకంగా చేయడం అలవడుతుంది. పూజలో భాగంగా పాలవెల్లిలో పుస్తకాలు ఉంచి, ఆ తరవాత వాటిని తీసుకుని పసుపుతో శ్రీ అనో, స్వస్తిక్ గుర్తునో రాసుకునే సంప్రదాయం వల్ల దైవం పట్ల విశ్వాసంతో పాటు బాగా చదవాలన్న తపన చిన్నప్పుడే నాటుకునేది.
పూజతో : మంత్రోచ్చారణతో ఆ లంబోదరుడిని స్తుతించడమే కాదు, ఒక్కో మంత్రం చదువుతూ పూలూపత్రులతో పూజించడం వల్ల ఏకాగ్రత, సహనం వంటివి ఒంటబడతాయి. గణేశుడు గుణశీలి, విజ్ఞానవంతుడే కాదు, తెలివికి మరోపేరు. అందుకే ఆయన పుట్టుక, విఘ్నాధిపత్యం, శమంతకమణి వంటి కథలన్నీ వినడంతో తల్లిదండ్రుల పట్ల చూపించాల్సిన భక్తి ప్రపత్తులు, వినయం, గౌరవం, సమయస్ఫూర్తి వంటివన్నీ చెప్పకనే తెలిసేవి. పూజయ్యే వరకూ ఏమీ తినకుండా నిష్ఠగా దీక్షగా చేసే ఉపవాసంతో మంచి ఫలితం కోసం నిరీక్షణ తప్పదన్నదీ అర్థమయ్యేది.
విందుభోజనంతో : ఉండ్రాళ్లు, గారెలు, బూరెలు, పులగం, పప్పుబెల్లం, పచ్చిపులుసు ఇలా పండుగ భోజనాన్ని పిల్లలంతా కలిసి పంక్తిలో కూర్చుని విస్తరిలో తినడం అనిర్వచనీయ అనుభూతిని ఇస్తుంది. ఆ తరవాత ఒక్కొక్కరి ఇంటికీ వెళ్లి, వాళ్ల వినాయకుడినీ దర్శించుకుని అక్షతలు వేసుకోవడం, సాయంత్రం గుడిలోనో వీధి మండపంలోనో ఏర్పాటు చేసిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం, సమాజంలో కలవడం తెలిసేది.
నిమజ్జనంతో : మట్టి గణపతిని పత్రితో సహా చెరువులో, బావిలో కలపడం ద్వారా ప్రకృతి నుంచి వచ్చింది ఏదయినా మళ్లీ అక్కడికే చేరుతుందన్నదీ తెలుస్తుంది. అప్పుడైనా ఇప్పుడైనా చిన్నారుల ప్రపంచం ఎంతో అందమైనది. చూసిందే నేర్చుకుని, అనుకరించే తత్వం. పండుగల పేరుతో ఆడంబరాన్నే అలవాటు చేయకుండా పర్యావరణం పట్ల ప్రేమను కలిగిస్తూ, నైపుణ్యాల్నే నేర్పించాలని పేర్కొన్నారు.
