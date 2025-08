ETV Bharat / lifestyle

మీ ఆరోగ్యం మీ ఫ్రిజ్​పై ఆధారపడి ఉంటుందని తెలుసా? - అధ్యయనాలు ఏం చెబుతున్నాయంటే! - FRIDGE STORAGE FOR FOOD SAFETY

Published : August 4, 2025 at 3:51 PM IST

By ETV Bharat Lifestyle Team

Food Safety Issues and Risk Associated with Refrigerated Foods : ప్రస్తుతం ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో ఫ్రిడ్జ్ ఉండటం కామన్ అయిపోయింది. బిజీబిజి లైఫ్​లో పండ్లు, కూరగాయలు, ఆకుకూరలు ఫ్రెష్​గా ఉంచుకోవడానికి, అలాగే మిగిలిన కూరలను నిల్వ చేయడానికి ఫ్రిడ్జ్​ను ఉపయోగిస్తున్నాం. ఇలా ప్రతి దానికి ఫ్రిడ్జ్​ను వాడుతుంటాం, కానీ క్లీనింగ్ గురించి మాత్రం అసలు పట్టించుకోం. ఫ్రిడ్జ్​ను శుభ్రంగా ఉంచుకోకపోవడం వల్ల సూక్ష్మజీవులకు ఆవాసంగా మారుతుందంటున్నారు నిపుణులు. వస్తువులు పాడవకుండా వాడేది కాస్తా, మన ఆరోగ్యాన్ని పాడుచేస్తుందని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ఫ్రిడ్జ్​ను శుభ్రం చేసేటప్పుడు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని, అధ్యయనాలు ఏం చెబుతున్నాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

ఈ లోపాలే శాపాలు : ఫ్రిజ్​ను క్రమం తప్పకుండా శుభ్రం చేయకపోవడం వల్ల బ్యాక్టీరియా, వైరస్, ఫంగస్​ పెరుగుతాయని సీనియర్ జనరల్ ఫిజీషియన్ డా.ఎంవీ రావు అంటున్నారు. పరాన్నజీవులు ఆహారాన్ని కలుషితం చేసి గ్యాస్ట్రో ఎంటరైటిస్, లివర్ ఇన్ఫెక్షన్లు, బరువు తగ్గడం వంటి సమస్యలను కలిగిస్తాయని తెలిపారు. సరిగ్గా నిల్వ చేయని ఆహారంలో ఫంగస్ వల్ల ఉత్పత్తయ్యే మైకోటాక్సిన్ రోగనిరోధకశక్తిని బలహీనపరుస్తుందని వివరించారు.

రిఫ్రిజిరేటర్ లోపల అపరిశుభ్రత వాతావరణంలో 'లిస్టిరియా మోనోసైటోజీన్స్' బ్యాక్టీరియా పెరుగుతుందని డా.ఎంవీ రావు చెబుతున్నారు. ఇది గర్భిణులు, నవజాత శిశువులు, వృద్ధులు, రోగ నిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉన్న వారిపై దుష్ప్రభావం చూపుతుందని వివరించారు. కొన్ని సందర్భాల్లో మెనింజైటిస్, సెప్సిస్ వంటి ప్రమాదకరమైన జబ్బులు కూడా వచ్చే ప్రమాదం ఉంటుందని తెలిపారు. వండిన ఆహారాన్ని మూతలు పెట్టకుండా నిల్వ చేయడం వల్ల బ్యాక్టీరియా ఒక ఆహార పదార్థం నుంచి మరో దానికి సంక్రమిస్తుందని హెచ్చరిస్తున్నారు.

అధ్యయనాలు ఏం చెబుతున్నాయంటే :