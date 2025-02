ETV Bharat / lifestyle

మీరు ఈ 10 తప్పులు చేస్తున్నారా? ఫేస్ వాష్ ఇలా చేసుకుంటే చర్మం మెరిసిపోతుందట! - FACE CLEANSING MISTAKES IN TELUGU

Face Cleansing Mistakes in Telugu: అందంగా కనిపించాలని ఎవరు కోరుకోరు? ఇందుకోసమే మార్కెట్లో దొరికే అనేక రకాల పదార్థాలు, చిట్కాలు పాటిస్తుంటారు. కానీ, ముఖం కడుక్కునే సమయంలో చేసే పొరపాట్ల వల్ల చర్మ సమస్యలు వస్తున్నాయని నిపుణులు అంటున్నారు. అందుకే ఫేస్ వాష్ చేసే సమయంలో ఈ తప్పులు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో చేయవద్దని సూచిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే ఆరోగ్యకరమైన చర్మం కోసం ఏ జాగ్రత్తలు పాటించాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

ఆ నీటితో ముఖం కడగాలట!: ముఖం కడిగే సమయంలో సరైన నీటిని ఎంపిక చేసుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా వేడి నీరు చర్మాన్ని త్వరగా పొడిగా చేస్తుందని, అదే చల్లటి నీరైతే చర్మంపైన ఉన్న రంధ్రాలు తెరుచుకోవని అంటున్నారు. అందుకే మరీ చల్లగా, వేడిగా కాకుండా గోరు వెచ్చటి నీటితో ఫేస్ వాష్ చేసుకోవాలని ప్రముఖ డెర్మటాలజిస్ట్ మైఖెల్ గ్రీన్ సూచిస్తున్నారు.

ముఖం కడిగేటప్పుడు చేయకూడని తప్పులు (Getty Images)

తరచూగా ఫేస్ వాష్ చేయకూడదు: పొడి చర్మం ఉన్నవారు కేవలం రోజుకొకసారి క్లీన్ చేసుకుంటే సరిపోతుందని నిపుణులు అంటున్నారు. అదే ఆయిల్ స్కిన్ ఉన్నవారు రోజుకు రెండు సార్లు శుభ్రం చేసుకోవాలని తెలిపారు. అంతకన్నా ఎక్కువసార్లు కడిగితే చర్మం పొడిగా మారుతుందని వివరిస్తున్నారు. ఒకవేళ మీరు ఒకసారి ఫేస్ వాష్ చేసేవారు అయితే ఉదయం కన్నా రాత్రి కడుక్కోవడమే మేలని సూచిస్తున్నారు. రోజంతా ముఖంపై పేరుకుపోయిన కాలుష్య కారకాలను రాత్రి పూట క్లీన్ చేసుకోవచ్చని వివరిస్తున్నారు. ఎండతో పాటు కాలుష్యం కూడా చర్మం ముడతలు పడేలా చేస్తుందని తెలిపారు. 2016లో Journal of Dermatologyలో ప్రచురితమైన "The Relationship Between Face Washing Frequency and Skin Problems in a General Population" అనే అధ్యయనంలో ఈ విషయం తేలింది. (రిపోర్ట్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి)

దానిని ఎక్కువగా ఉపయోగించకూడదు: మృతకణాలను తొలగించి చర్మం మెరిసేలా చేయడంలో ఎక్స్​పోలియేటింగ్ క్లెన్సర్ బాగా ఉపయోగపడుతంది. కానీ దీనిని తరచూగా వాడడం వల్ల చర్మం పొడిగా మారుతుందని డెర్మటాలజిస్ట్ ఇవీ లీ తెలిపారు. ఎక్కువ సార్లు చేయడం వల్ల చర్మం చికాకుగా అవుతుందని వివరిస్తున్నారు.

మురికి వస్త్రాలను వాడడం: శుభ్రమైన, మెత్తటి వస్త్రాన్ని వాడడం వల్ల చర్మం క్లీన్ అవుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖాన్ని తుడుచుకునే తవల్​ను కనీసం రెండు రోజులకోకసారైనా మార్చాలని సూచిస్తున్నారు. ఎందుకంటే తవల్​పై బ్యాక్టీరియా పేరుకుపోతుందని.. అందుకే కొద్దిగా కష్టమైనా తప్పనిసరిగా మార్చాలని సలహా ఇస్తున్నారు.