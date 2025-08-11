ETV Bharat / lifestyle

పాత్రలపై 'పసుపు మరకలు' పోవడం లేదా? - ఈ టిప్స్​తో బెటర్​ రిజల్ట్​! - REMOVE TURMERIC STAINS ON UTENSILS

-పసుపు మరకలు పోవాలంటే - ఈ టిప్స్​ పాటిస్తే బెటర్ అంటున్న నిపుణులు!

Remove Tough Turmeric Stains
Remove Tough Turmeric Stains (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 11, 2025 at 5:55 PM IST

2 Min Read

Easy Ways to Remove Tough Turmeric Stains on Utensils : కూరలు, చారు మొదలైన వంటకాల్లో పసుపు వేయడం సహజం. ఇలా కొన్నాళ్లకు ఆ పాత్ర లోపలి వైపు మెరుపు కోల్పోవడం, పసుపు పచ్చగా మారిపోవడం వంటివి గమనిస్తుంటాం. ఈ క్రమంలో ఆ మరకలను స్ట్రీల్ స్క్రబ్బర్​తో ఎంత రుద్దినా ఓ పట్టాన వదలవు. ఇలాంటి మొండి మరకల్ని తొలగించాలంటే కొన్ని ఇంటి చిట్కాలు ఉపయోగపడతాయంటున్నారు నిపుణులు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

గ్లిజరిన్,లిక్విడ్ సోప్​తో : రెండు కప్పుల నీటికి పావు కప్పు గ్లిజరిన్, మరో పావు కప్పు లిక్విడ్ సోప్​ను జత చేసి మిశ్రమంగా తయారు చేసుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఆ తర్వాత ఇందులో ఒక క్లాత్(Cloth) ముంచి పసుపు మరక ఉన్న పాత్ర లోపలి భాగంలో ఈ మిశ్రమాన్ని పూయాలని తెలిపారు. ఇలా పాత్రను 15 నిమిషాల పాటు ఉంచిన తర్వాత డిష్​వాషింగ్ లిక్విడ్​తో ఒకసారి రుద్ది వేడి నీటితో శుభ్రం చేస్తే మరక వదిలిపోతుందని వివరించారు.

కూరగాయలు నీళ్లలో ఉడికిస్తున్నారా?, ఆవిరి పడుతున్నారా? - ఎలా తింటే మంచిదో తెలుసా?

నిమ్మరసంతో : నిమ్మలో ఎలాంటి మొండి మరకనైనా తొలగించే శక్తి ఉంటుంది. ఇందులోని ఆమ్ల గుణాలు సహజ క్లీనర్​గా పనిచేస్తుందని పేర్కొన్నారు. వేడి నీళ్లలో కొంచెం నిమ్మరసం కలిపి ఈ మిశ్రమాన్ని పసుపు మరక ఉన్న పాత్రలో నింపాలని, రాత్రంతా అలాగే ఉంచి ఉదయాన్నే అన్ని గిన్నెలతో పాటు సాధారణంగా శుభ్రం చేస్తే సరిపోతుందని తెలిపారు. ఇక్కడ నిమ్మరసానికి బదులుగా వెనిగర్ కూడా వాడచ్చని సూచిస్తున్నారు.

బేకింగ్ సోడాతో పసుపు మరకలను సమర్థవంతంగా తొలగించవచ్చంటున్నారు. ఇందులో కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ పేస్ట్​లా తయారు చేసుకొని, పసుపు మరకలున్న పాత్ర లోపలి వైపు పూయాలని చెబుతున్నారు. 30 నిమిషాల తర్వాత స్క్రబ్బర్​తో బాగా రుద్ది సాధారణ డిష్​వాష్​ లిక్విడ్​తో (Dishwashing liquid) క్లీన్ చేస్తే పసుపు మరక తొలిగిపోతుందని సలహా ఇస్తున్నారు.

హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్​తో : పాత్రలపై పసుపు మరకల్ని హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్​తోనూ తొలగించవచ్చని పేర్కొన్నారు. ఈ క్రమంలో మరకలు ఉన్న చోట కొన్ని చుక్కల హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ ద్రావణాన్ని వేసి, 15 నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టేయాలని, ఆపై సాధారణంగా డిష్​వాష్​ లిక్విడ్​తో కడిగేస్తే ఫలితం ఉంటుందని వివరించారు.

బ్లీచ్, నీళ్లుతో : అంతేకాకుండా బ్లీచ్, నీళ్లు కలిపి తయారుచేసిన ద్రావణంతో పాత్రలపై పసుపు మరకలను పొగొట్టవచ్చని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో పాత్రని ఈ ద్రావణంతో నింపి, కొన్ని నిమిషాల తర్వాత స్క్రబ్బర్​తో క్లీన్ చేస్తే సరిపోతుందంటున్నారు. రెండు వంతుల వేడి నీటిని ఒక వంతు బ్లీచ్​ లేదా వెనిగర్​ని కలిపాలని, ఆ తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని పసుపు మరక ఉన్న పాత్రలో నింపాలని సూచిస్తున్నారు. ఇలా రాత్రంతా అలాగే వదిలేసి ఉదయాన్నే సాధారణ సోప్​తో కడిగేస్తే ఫలితం ఉంటుందని తెలిపారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం.

బియ్యంతో అన్నం, పిండి వంటలే కాదు - ఇలా కూడా బోలెడు ప్రయోజనాలట! - అవేంటో మీకు తెలుసా?

మీ ఆరోగ్యం మీ ఫ్రిజ్​పై ఆధారపడి ఉంటుందని తెలుసా? - అధ్యయనాలు ఏం చెబుతున్నాయంటే!

Easy Ways to Remove Tough Turmeric Stains on Utensils : కూరలు, చారు మొదలైన వంటకాల్లో పసుపు వేయడం సహజం. ఇలా కొన్నాళ్లకు ఆ పాత్ర లోపలి వైపు మెరుపు కోల్పోవడం, పసుపు పచ్చగా మారిపోవడం వంటివి గమనిస్తుంటాం. ఈ క్రమంలో ఆ మరకలను స్ట్రీల్ స్క్రబ్బర్​తో ఎంత రుద్దినా ఓ పట్టాన వదలవు. ఇలాంటి మొండి మరకల్ని తొలగించాలంటే కొన్ని ఇంటి చిట్కాలు ఉపయోగపడతాయంటున్నారు నిపుణులు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

గ్లిజరిన్,లిక్విడ్ సోప్​తో : రెండు కప్పుల నీటికి పావు కప్పు గ్లిజరిన్, మరో పావు కప్పు లిక్విడ్ సోప్​ను జత చేసి మిశ్రమంగా తయారు చేసుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఆ తర్వాత ఇందులో ఒక క్లాత్(Cloth) ముంచి పసుపు మరక ఉన్న పాత్ర లోపలి భాగంలో ఈ మిశ్రమాన్ని పూయాలని తెలిపారు. ఇలా పాత్రను 15 నిమిషాల పాటు ఉంచిన తర్వాత డిష్​వాషింగ్ లిక్విడ్​తో ఒకసారి రుద్ది వేడి నీటితో శుభ్రం చేస్తే మరక వదిలిపోతుందని వివరించారు.

కూరగాయలు నీళ్లలో ఉడికిస్తున్నారా?, ఆవిరి పడుతున్నారా? - ఎలా తింటే మంచిదో తెలుసా?

నిమ్మరసంతో : నిమ్మలో ఎలాంటి మొండి మరకనైనా తొలగించే శక్తి ఉంటుంది. ఇందులోని ఆమ్ల గుణాలు సహజ క్లీనర్​గా పనిచేస్తుందని పేర్కొన్నారు. వేడి నీళ్లలో కొంచెం నిమ్మరసం కలిపి ఈ మిశ్రమాన్ని పసుపు మరక ఉన్న పాత్రలో నింపాలని, రాత్రంతా అలాగే ఉంచి ఉదయాన్నే అన్ని గిన్నెలతో పాటు సాధారణంగా శుభ్రం చేస్తే సరిపోతుందని తెలిపారు. ఇక్కడ నిమ్మరసానికి బదులుగా వెనిగర్ కూడా వాడచ్చని సూచిస్తున్నారు.

బేకింగ్ సోడాతో పసుపు మరకలను సమర్థవంతంగా తొలగించవచ్చంటున్నారు. ఇందులో కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ పేస్ట్​లా తయారు చేసుకొని, పసుపు మరకలున్న పాత్ర లోపలి వైపు పూయాలని చెబుతున్నారు. 30 నిమిషాల తర్వాత స్క్రబ్బర్​తో బాగా రుద్ది సాధారణ డిష్​వాష్​ లిక్విడ్​తో (Dishwashing liquid) క్లీన్ చేస్తే పసుపు మరక తొలిగిపోతుందని సలహా ఇస్తున్నారు.

హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్​తో : పాత్రలపై పసుపు మరకల్ని హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్​తోనూ తొలగించవచ్చని పేర్కొన్నారు. ఈ క్రమంలో మరకలు ఉన్న చోట కొన్ని చుక్కల హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ ద్రావణాన్ని వేసి, 15 నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టేయాలని, ఆపై సాధారణంగా డిష్​వాష్​ లిక్విడ్​తో కడిగేస్తే ఫలితం ఉంటుందని వివరించారు.

బ్లీచ్, నీళ్లుతో : అంతేకాకుండా బ్లీచ్, నీళ్లు కలిపి తయారుచేసిన ద్రావణంతో పాత్రలపై పసుపు మరకలను పొగొట్టవచ్చని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో పాత్రని ఈ ద్రావణంతో నింపి, కొన్ని నిమిషాల తర్వాత స్క్రబ్బర్​తో క్లీన్ చేస్తే సరిపోతుందంటున్నారు. రెండు వంతుల వేడి నీటిని ఒక వంతు బ్లీచ్​ లేదా వెనిగర్​ని కలిపాలని, ఆ తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని పసుపు మరక ఉన్న పాత్రలో నింపాలని సూచిస్తున్నారు. ఇలా రాత్రంతా అలాగే వదిలేసి ఉదయాన్నే సాధారణ సోప్​తో కడిగేస్తే ఫలితం ఉంటుందని తెలిపారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం.

బియ్యంతో అన్నం, పిండి వంటలే కాదు - ఇలా కూడా బోలెడు ప్రయోజనాలట! - అవేంటో మీకు తెలుసా?

మీ ఆరోగ్యం మీ ఫ్రిజ్​పై ఆధారపడి ఉంటుందని తెలుసా? - అధ్యయనాలు ఏం చెబుతున్నాయంటే!

For All Latest Updates

TAGGED:

TIPS TURMERIC STAINS ON UTENSILSHOW REMOVE TURMERIC STAINS UTENSILSLEMON REMOVE TURMERIC STAINSWHAT PRODUCT REMOVES TURMERIC STAINREMOVE TURMERIC STAINS ON UTENSILS

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

ఇన్​స్టాలో స్నాప్​చాట్ ఫీచర్!- ఇప్పుడు మీరూ మీ ఫ్రెండ్స్ యాక్టివిటీని తెలుసుకోవచ్చు!!

మధురమైన జ్ఞాపకాలు ఈ 'రెజిన్​ ఆర్ట్​'లో దాచుకుంటే - జీవితాంతం మీ వెంటే!

జాబ్​ పోయింది - EMI కష్టమవుతుంది - పర్సనల్​ లోన్​తో పరేషాన్​

ట్రంప్​ సుంకాలతో తెలంగాణ పారిశ్రామికవేత్తల్లో గుబులు! - కారణం ఏంటంటే?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.