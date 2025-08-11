Easy Ways to Remove Tough Turmeric Stains on Utensils : కూరలు, చారు మొదలైన వంటకాల్లో పసుపు వేయడం సహజం. ఇలా కొన్నాళ్లకు ఆ పాత్ర లోపలి వైపు మెరుపు కోల్పోవడం, పసుపు పచ్చగా మారిపోవడం వంటివి గమనిస్తుంటాం. ఈ క్రమంలో ఆ మరకలను స్ట్రీల్ స్క్రబ్బర్తో ఎంత రుద్దినా ఓ పట్టాన వదలవు. ఇలాంటి మొండి మరకల్ని తొలగించాలంటే కొన్ని ఇంటి చిట్కాలు ఉపయోగపడతాయంటున్నారు నిపుణులు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
గ్లిజరిన్,లిక్విడ్ సోప్తో : రెండు కప్పుల నీటికి పావు కప్పు గ్లిజరిన్, మరో పావు కప్పు లిక్విడ్ సోప్ను జత చేసి మిశ్రమంగా తయారు చేసుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఆ తర్వాత ఇందులో ఒక క్లాత్(Cloth) ముంచి పసుపు మరక ఉన్న పాత్ర లోపలి భాగంలో ఈ మిశ్రమాన్ని పూయాలని తెలిపారు. ఇలా పాత్రను 15 నిమిషాల పాటు ఉంచిన తర్వాత డిష్వాషింగ్ లిక్విడ్తో ఒకసారి రుద్ది వేడి నీటితో శుభ్రం చేస్తే మరక వదిలిపోతుందని వివరించారు.
నిమ్మరసంతో : నిమ్మలో ఎలాంటి మొండి మరకనైనా తొలగించే శక్తి ఉంటుంది. ఇందులోని ఆమ్ల గుణాలు సహజ క్లీనర్గా పనిచేస్తుందని పేర్కొన్నారు. వేడి నీళ్లలో కొంచెం నిమ్మరసం కలిపి ఈ మిశ్రమాన్ని పసుపు మరక ఉన్న పాత్రలో నింపాలని, రాత్రంతా అలాగే ఉంచి ఉదయాన్నే అన్ని గిన్నెలతో పాటు సాధారణంగా శుభ్రం చేస్తే సరిపోతుందని తెలిపారు. ఇక్కడ నిమ్మరసానికి బదులుగా వెనిగర్ కూడా వాడచ్చని సూచిస్తున్నారు.
బేకింగ్ సోడాతో పసుపు మరకలను సమర్థవంతంగా తొలగించవచ్చంటున్నారు. ఇందులో కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ పేస్ట్లా తయారు చేసుకొని, పసుపు మరకలున్న పాత్ర లోపలి వైపు పూయాలని చెబుతున్నారు. 30 నిమిషాల తర్వాత స్క్రబ్బర్తో బాగా రుద్ది సాధారణ డిష్వాష్ లిక్విడ్తో (Dishwashing liquid) క్లీన్ చేస్తే పసుపు మరక తొలిగిపోతుందని సలహా ఇస్తున్నారు.
హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్తో : పాత్రలపై పసుపు మరకల్ని హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్తోనూ తొలగించవచ్చని పేర్కొన్నారు. ఈ క్రమంలో మరకలు ఉన్న చోట కొన్ని చుక్కల హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ ద్రావణాన్ని వేసి, 15 నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టేయాలని, ఆపై సాధారణంగా డిష్వాష్ లిక్విడ్తో కడిగేస్తే ఫలితం ఉంటుందని వివరించారు.
బ్లీచ్, నీళ్లుతో : అంతేకాకుండా బ్లీచ్, నీళ్లు కలిపి తయారుచేసిన ద్రావణంతో పాత్రలపై పసుపు మరకలను పొగొట్టవచ్చని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో పాత్రని ఈ ద్రావణంతో నింపి, కొన్ని నిమిషాల తర్వాత స్క్రబ్బర్తో క్లీన్ చేస్తే సరిపోతుందంటున్నారు. రెండు వంతుల వేడి నీటిని ఒక వంతు బ్లీచ్ లేదా వెనిగర్ని కలిపాలని, ఆ తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని పసుపు మరక ఉన్న పాత్రలో నింపాలని సూచిస్తున్నారు. ఇలా రాత్రంతా అలాగే వదిలేసి ఉదయాన్నే సాధారణ సోప్తో కడిగేస్తే ఫలితం ఉంటుందని తెలిపారు.
