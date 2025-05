ETV Bharat / lifestyle

నలుగురిలోకి వెళ్లాలంటే భయమా? - ఈ టిప్స్ పాటిస్తే మంచిదంటున్న నిపుణులు - SOCIAL ANXIETY DISORDER

Social_Anxiety_Disorder ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Health Team Published : May 26, 2025 at 3:40 PM IST | Updated : May 26, 2025 at 3:50 PM IST 3 Min Read

Easy Ways to Deal with Social Anxiety Disorder : మనలో కొంతమంది నలుగురితో మాట్లాడడానికి భయపడుతుంటారు. ఇలాంటి పరిస్థితినే 'సోషల్ యాంగ్జైటీ డిజార్డర్' లేదా 'సోషల్ ఫోబియా' అంటారు. టీనేజ్ వయసు నుంచి ప్రారంభమయ్యే ఈ మానసిక సమస్య కారణంగా రోజువారీ జీవనశైలి, పనులపై ప్రతికూల ప్రభావం పడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. తద్వారా వ్యక్తిగతంగా, వృత్తిపరంగా ఎన్నో అవకాశాల్ని మిస్ అవుతూ ఉంటున్నారని పేర్కొన్నారు. అందుకే ఈ సమస్యను ఆదిలోనే పరిష్కరించుకుంటే భవిష్యత్తులో ఎలాంటి సమస్య ఉండదంటున్నారు. మరి, అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం! అసలెందుకిలా : శారీరక, మానసిక వేధింపులు, ఇంట్లో ఎప్పుడూ గొడవలతో కూడిన వాతావరణం ఉండడం, కొంతమందిలో వంశపారంపర్యంగానూ ఈ పరిస్థితి తలెత్తే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అంతే కాకుండా పిల్లల్ని అతిగా అదుపులో పెట్టడం, అతి సురక్షితంగా పెంచడం వల్ల కూడా వారిలో ఈ తరహా సమస్య వస్తుందని పలు అధ్యయనాల్లో వెల్లడైంది. ఇక దీని తాలూకు లక్షణాలు 13 ఏళ్లు దాటిన తర్వాత నుంచి ఒక్కొక్కటిగా మొదలవుతుందని నిపుణులు వివరించారు. సోషల్ ఫోబియా (Getty image) టైమ్​ లేదని ఇలా చేస్తున్నారా? - జుట్టు ఊడిపోయే ఛాన్స్ ఉందంటున్న నిపుణులు!

Last Updated : May 26, 2025 at 3:50 PM IST