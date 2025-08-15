మేకులు కొట్టకుండానే గోడలను అలంకరించాలా? - ఈ టిప్స్​ పాటిస్తే బెటర్​ అంటున్న నిపుణులు!

Drill Free Wall Decoration Ideas : ఇంట్లో గోడలు ఖాళీగా కనిపిస్తే చాలా మందికి మనసు వెలితిగా అనిపిస్తుంది. అందుకే వాటిని వాళ్లకు నచ్చినట్లుగా అలంకరించేస్తుంటారు. అయితే, ఇలా గోడలను డెకరేట్ చేసే సమయంలో కొన్నిసార్లు మేకులు కొట్టాల్సి వస్తుంది. అయితే ఇలా మేకులు కొట్టడం వల్ల గోడలు డ్యామేజ్ అవడంతో పాటు కొన్నిసార్లు పెయింట్ కూడా పోతుంది. దీంతో చాలా మంది అలంకరణను పక్కన పెట్టేస్తుంటారు. కానీ, మేకులు కొట్టకుండానే గోడల్ని మనకు నచ్చినట్లుగా డెకరేట్ చేసుకొనే మార్గాలు ఎన్నో ఉన్నాయంటున్నారు ఇంటీరియర్ డిజైనర్లు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
మ్యాగ్నెటిక్ స్టిక్కర్స్తో : గోడలపై డెకరేషన్ అనగానే చాలా మందికి మొదట గుర్తొచ్చేది ఫొటో ఫ్రేములే! కుటుంబ సభ్యులందరి ఫొటోల్ని త్రిభుజాకారంలో, అసిమెట్రిక్గా ఇలా ఎవరికి నచ్చినట్లుగా గోడలపై వేలాడదీస్తుంటారు. అయితే, ఇలా ఎన్ని ఫ్రేములు అమర్చితే అన్ని మేకులు కొట్టాల్సి వస్తుంది. అలాగే గోడ డ్యామేజ్ అవుతుంది. అయితే ఇకపై ఆ పరిస్థితి లేకుండా మ్యాగ్నెటిక్ వాల్ స్టిక్కర్స్ని ఎంచుకోవచ్చంటున్నారు ఇంటీరియర్ డిజైనర్లు. గుండ్రంగా, త్రిభుజాకారంలో, చతురస్రాకారంలో ఇలా విభిన్న షేప్స్లో లభించే వీటిని వెనక వైపు పీల్ తొలగించి గోడకు అతికించాలని చెబుతున్నారు. ఆపై బయటివైపు ఉన్న హుక్కి ఫొటోఫ్రేములు అతికిస్తే సరిపోతుందని, కావాలంటే ఈ ఫ్రేముల్ని మనకు నచ్చిన యాంగిల్లో కూడా అమర్చుకోవచ్చని వివరించారు. ఈ విధంగా చేయడం వల్ల గోడ డ్యామేజ్ కాకుండా మన వద్ద ఉన్న ఫోటోఫ్రేములతో గోడను అందంగా అలంకరించవచ్చని తెలిపారు.
అతికించే షెల్ఫులు : ఇప్పుడు ప్రతి ఇంట్లో ఫ్లోటింగ్ షెల్ఫులు లేదా వేలాడే అరలు భాగమయ్యాయి. అయితే వీటిని అమర్చుకోవాలన్నా గోడలకు మేకులు కొట్టాల్సిందేనని, అందుకే వీటికి బదులుగా ప్రస్తుతం మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్న అతికించే షెల్ఫుల్ని ఎంచుకుంటే సరిపోతుందంటున్నారు. ఈ షెల్ఫులకు ఉన్న స్టిక్కర్ని తొలగించి, గోడపై కావాల్సిన చోట అంటిస్తే ఇంటికి కొత్త అందం వస్తుందని చెబుతున్నారు. ఇక వీటిపై పుస్తకాలు, క్యాండిల్స్, ఫ్లవర్వేజ్లు, చిన్నచిన్న పూల మొక్కలు, ఇతర అలంకరణ వస్తువులు ఏవైనా అమర్చుకోవచ్చని, అయితే బరువు తక్కువగా ఉండే వస్తువుల్ని డెకరేట్ చేస్తే ఎక్కువ కాలం మన్నుతాయని సూచిస్తున్నారు.
వాటినీ అతికించేయచ్చు : కొంత మంది ఇంటి అలంకరణ కూడా ఎకోఫ్రెండ్లీగా ఉండాలనుకుంటారు. అందుకే సస్టెయినబులిటీ అలంకరణ వస్తువులకు ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. గోడలకు వేలాడదీసే 'ఫ్యాబ్రిక్ వాల్ హ్యాంగింగ్స్' కూడా ఇందులో ఓ భాగమే! అయితే వీటిని వేలాడదీయాలన్నా గోడలకు మేకులు కొట్టాల్సిందేనని ఆలోచిస్తున్నారా? ఆ అవసరం లేదంటున్నారు ఇంటీరియర్ డిజైనర్లు. ఎందుకంటే అతికించుకునే కమాండ్ హుక్స్, కర్టెన్ రాడ్ బ్రాకెట్స్ ఇప్పుడు బయట దొరుకుతున్నాయని, వాటిని ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ గోడకు అతికించుకొని, ఫ్యాబ్రిక్ వాల్ హ్యాంగింగ్స్ని వేలాడదీస్తే సరిపోతుందని చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా, ఈ హుక్స్, బ్రాకెట్స్ని ప్రస్తుతం ఉన్న చోటు నుంచి తొలగించుకొని, మరోచోట కూడా అమర్చుకోవచ్చంటున్నారు. ఇలా చేస్తే గోడ డ్యామేజ్ కాకుండా, పెయింట్ తొలగిపోకుండా ఉంటుందని పేర్కొంటున్నారు.
వషీ టేప్స్తో న్యూలుక్ : నచ్చిన ఫొటోల్ని లేదా సీనరీస్ని గోడలపై అతికించి, వాటికో అందమైన బోర్డర్ జత చేస్తే మరింత ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది. ఇందుకు గోడలకు మేకులు కొట్టడం అవసరం లేకుండానే ఫోటోలకు, ఫొటోఫ్రేమ్స్కు, సీనరీస్కి అదనపు హంగులద్దచ్చని ఇంటీరియర్ డిజైనర్లు పేర్కొన్నారు. అదెలాగంటే, వషీ టేప్స్తో ఆకర్షణీయమైన రంగుల్లో, ప్రింట్స్లో లభ్యమయ్యే వీటిని అవసరమైన చోట అవుట్లైన్గా అతికిస్తే గోడకు కొత్త లుక్ తీసుకురావచ్చంటున్నారు. అంతేకాకుండా, ఈ టేప్స్ని సులభంగా తొలగించవచ్చని, ఇలా పదేపదే టేప్స్ని మార్చినా గోడ డ్యామేజ్ కాకుండా ఉంటుందని తెలుపుతున్నారు.
వీటితో పాటు వాల్ స్టిక్కర్స్ మాదిరిగా గోడలకు నచ్చిన ప్యాటర్స్న్లో పెయింటింగ్ వేయించుకోవడం, గోడలకు ఆనించిన టేబుల్స్పై పెద్ద పెద్ద అలంకరణ వస్తువులు అమర్చవచ్చని ఇంటీరియర్ డిజైనర్లు చెబుతున్నారు. గోడకు ఇరువైపులా పొడవైన ఫ్లవర్వేజ్లు ఏర్పాటు చేయడం వంటి సింపుల్ చిట్కాలతోనూ మేకులు కొట్టకుండానే అందంగా అలంకరించుకోవచ్చని వివరిస్తున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం.
