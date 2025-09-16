ETV Bharat / lifestyle

ఫ్లైట్ జర్నీలో షార్ట్స్​ వేసుకుంటే ఏం జరుగుతుంది? - ఈ విషయాలు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిందే!

ప్రయాణాల్లో ఎలాంటి దుస్తులు వేసుకోవాలంటే? - డ్రెస్సింగ్ విషయంలో నిపుణుల సూచనలివి

Traveling on Flights
Traveling on Flights (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 16, 2025 at 12:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Dressing Tips While Traveling on Flights : ప్రయాణాల్లో కంఫర్ట్, ఫ్యాషన్ రెండింటికీ ప్రాధాన్యమిస్తుంటాం. ఇక విమానాల్లో ప్రయాణించే వారు మరింత ట్రెండీగా ఉండే దుస్తుల్ని ధరిస్తుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో కొంత మంది షార్ట్స్​ని ఎంచుకుంటుంటారు. కానీ, విమాన ప్రయాణం కోసం ఇలాంటి దుస్తులు సరైన ఎంపిక కాదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే షార్ట్స్ లాంటి దుస్తులు వేసుకోవడం వల్ల ఫ్లైట్ సీట్లపై ఉండే వివిధ సూక్ష్మక్రిములు చర్మానికి అంటుకొని, ఆపై శరీరంలోకి చేరి వివిధ రకాల ఆరోగ్య సమస్యలకు దారితీసే ప్రమాదంటున్నారు. కాబట్టి, విమాన ప్రయాణంలో అటు కంఫర్ట్​, ఫ్యాషన్​కి ప్రాధాన్యమిస్తూనే, ఇటు ఆరోగ్యానికి నష్టం వాటిల్లకుండా ఉండాలంటే డ్రస్సింగ్ విషయంలో పలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

Traveling on Flights
Traveling on Flights (Getty Images)

షార్ట్స్ వద్దు : చాలామంది షార్ట్స్, మినీ బాడీకాన్స్ లాంటివి సుదూర విమాన ప్రయాణంలో సౌకర్యాన్నిస్తాయనుకుంటారు. అయితే, ఇలాంటి దుస్తులు వేసుకోవడం వల్ల చాలా వరకు చర్మం బయటికి ఎక్స్​పోజ్ అవుతుంది. నిజానికి, విమానాల్లో కొన్ని వందల మంది ప్రయాణించడం వల్ల అందులోని సీట్లు, వాటికి అనుసంధానమైన ఫుట్​రెస్ట్, హ్యాండ్​రెస్ట్ వంటివి వివిధ సూక్ష్మ క్రిములకు ఆవాసంగా మారతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మీరు తిరిగి అదే సీట్లో కూర్చోవడం, అవే ఉపరితలాలపై కాళ్లు, చేతులు తగలడం వల్ల అక్కడి క్రిములు చర్మం పైకి చేరతాయని పేర్కొన్నారు. అలాగే, ఇవి చేతులు, ముక్కు, నోటి ద్వారా శరీరంలోకి ప్రవేశించి వివిధ రకాల ఆరోగ్య సమస్యలకు కారణమవుతుందని పేర్కొన్నారు.

పిల్లలను ఈ విషయాల్లో బలవంతం చేస్తున్నారా? - అయితే జాగ్రత్తగా ఉండాలంటున్న నిపుణులు!

అందుకే ఫ్లైట్ జర్నీలో శరీరాన్ని చాలావరకు కప్పి ఉంచేలా పొడవాటి, వదులైన దుస్తులు వేసుకోవడం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. అలాగే, ఆయా ఉపరితలాల్ని తాకిన ప్రతిసారీ చేతుల్ని శానిటైజ్ చేసుకోవడం, బాత్​రూమ్​లోనూ ఫ్లష్ చేత్తో నేరుగా నొక్కకుండా, టిష్యూ సహాయంతో ఫ్లష్ చేయడం వల్ల క్రిములు అంటుకోకుండా జాగ్రత్తపడచ్చని సూచిస్తున్నారు.

Traveling on Flights
Traveling on Flights (Getty Images)

సాగే దుస్తులు : గంటల తరబడి చేసే విమాన ప్రయాణంలో అటూ ఇటూ తిరిగే వీలుండదని, ఇలా ఎక్కువ సమయం కూర్చొనే ఉండడం వల్ల కాళ్లు, మడమలకు రక్తప్రసరణ నెమ్మదిస్తుందని చెబుతున్నారు. ఇది కొన్ని శరీర భాగాల్లో నీటి నిలుపుదలకూ కారణమవుతుందని, తద్వారా పాదాలు, మడమలతో పాటు ఆయా శరీర భాగాల్లో వాపు రావడం గమనించవచ్చని తెలిపారు. అందుకే విమాన ప్రయాణం చేసే వారు వదులుగా ఉండే దుస్తులు లేదంటే సాగే గుణం ఉండే స్ట్రెచబుల్ అవుట్​ఫిట్స్ ధరించడం మంచిదంటున్నారు. తద్వారా దుస్తులు బిగుతై అసౌకర్యం కలగకుండా జాగ్రత్తపడవచ్చని పేర్కొన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో స్ట్రెచబుల్ ప్యాంట్స్, టాప్స్, డ్రస్సులు, వదులైన టాప్స్ వంటివి చక్కటి ఎంపిక అని సూచిస్తున్నారు. ఇవి ఇటు ఫ్యాషన్​తో పాటు అటు సౌకర్యాన్నీ ఇస్తాయని తెలిపారు.

Traveling on Flights
Traveling on Flights (Getty Images)

వదులుగా ఉండేలా : ఫ్లైట్ జర్నీలో భాగంగా ప్రాంతాలు మారేటప్పుడు వాతావరణంలో మార్పులొస్తాయి. ఫలితంగా ఉష్ణోగ్రతలో హెచ్చుతగ్గుల కారణంగా చెమట పట్టే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో చెమటను పీల్చుకునేలా, చర్మానికి గాలి తగిలేలా కాటన్ దుస్తులు ఎంచుకోవడం మంచిదంటున్నారు. ప్రయాణం చేసేటప్పుడు స్టైలిష్​గా ధరించాలనుకునే వారి కోసం ఇప్పుడు కాటన్, సిల్క్, లినెన్ వంటి మెటీరియల్స్​తో రూపొందించిన టాప్స్, లాంగ్ డ్రసెస్, కుర్తీస్ వంటివి మార్కెట్లో దొరుకుతున్నాయి. ఇలాంటి దుస్తులు సౌకర్యాన్నివ్వడమే కాదు, స్కిన్ ఫ్రెండ్లీగానూ ఉంటాయంటున్నారు నిపుణులు. అలాగే, వాతావరణ మార్పుల కారణంగా కొందరికి చలిగానూ అనిపించవచ్చని, ఇలాంటప్పుడు ఓ కార్డిగాన్​ని వెంటే ఉంచుకుంటే మీరు ధరించిన దుస్తుల పైనుంచే దీన్ని వేసుకోవచ్చని వివరించారు. ఊలుతో అల్లి, తేలికపాటి బరువుండే ఇది శరీరానికి ఎంతో సౌకర్యాన్నిస్తుందని చెబుతున్నారు.

షూ, సాక్సులు ఇలా : ఫ్లైట్ జర్నీలో దుస్తులే కాదు, షూ కూడా స్టైలిష్​గా ఉండాలనుకునే వారు చాలామంది ఉంటారు. అయితే, ఇందులోనూ తేలికపాటి బరువుండే వాకింగ్ షూ చక్కటి ఎంపిక అని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఇక షూస్ వద్దనుకునే వారు కాస్త ఎత్తుగా ఉండే శాండిల్స్​ని ఎంచుకోవడం మంచిదంటున్నారు. అయితే కొంత మంది ఎలాంటి షూస్ లేదా చెప్పులు వేసుకున్నా సాక్సులు వేసుకుంటారు. ఇలాంటి వారు 'కంప్రెషన్ సాక్సులు' ఎంచుకోవడం మేలని చెబుతున్నారు. ప్రయాణంలో ఎక్కువ సేపు కూర్చోవడం వల్ల పాదాల్లో వాపు వచ్చినా, ఇవి సాగుతూ కాళ్లకు సౌకర్యాన్నిస్తాయని పేర్కొన్నారు. ఈ క్రమంలో యాంకిల్ మొదలు కాస్త పొడవుగా ఉండేలా విభిన్న రంగుల్లో లేదా డిజైన్లలో ఈ సాక్సులు మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి.

కాలంతో సంబంధం లేకుండా వేడి నీటితో స్నానం చేస్తున్నారా? - నిపుణులు సమాధానమిదే!

"ఒత్తిడి"కి లోనవుతున్నారా? - రోజూ 20 నిమిషాలు కేటాయిస్తే చాలంటున్న నిపుణులు!

For All Latest Updates

TAGGED:

TRAVEL OUTFITS NOT WEAR IN AIRPLANEMOST STYLISH TRAVEL OUTFIT HACKSHOW TO DRESS WHEN TRAVEL IN PLANEBEST OUTFIT TO WEAR ON A FLIGHTDRESSING TIPS TRAVELING ON FLIGHTS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ఘుమఘుమలాడే "టమాటా కొబ్బరి రసం" - సూపర్ టేస్టీతో కడుపునిండా తినేస్తారు!

పల్లీలతో చట్నీలే కాదు - ఇలా కరకరలాడే "వడలు" చేసుకోండి! - టేస్ట్ సూపర్!

"ఒత్తిడి"కి లోనవుతున్నారా? - రోజూ 20 నిమిషాలు కేటాయిస్తే చాలంటున్న నిపుణులు!

ఇడ్లీ, దోశ పిండి లేకుండానే "గుంత పొంగనాలు" - చట్నీ లేకుండానే కమ్మగా తినేయొచ్చు!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.