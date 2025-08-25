Dont Do Everything AI Tells to Do: ప్రస్తుత రోజుల్లో AI లేనిది ఏ పనికావట్లేదు. ఎందుకంటే ఎలా చదవాలి? బరువు ఎలా తగ్గాలి? ఆర్థికంగా ఎలా ఎదగాలి లాంటి చాలా ప్రశ్నలకు ఏఐ(AI) సమాధానంగా మారింది. ఇలాంటి పరిస్థితులకు ఏఐ ప్రతిబింబం అయితే, ఇది చెప్పేవన్నీ నిజాలేనా? అంటే కృత్రిమ మేధ టూల్స్తో పాటు నిపుణులు సైతం కాదనే అంటున్నారు. ఈ క్రమంలో ఏఐ ఇచ్చిన సమాచారాన్ని ఎలా నిర్ధారించుకోవాలనో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
ఇప్పుడు ఎవరి నోట విన్నా కృత్రిమ మేధ అనే మాటలే. ఉన్నత విద్యావంతులే కాదు, గ్రామీణ ప్రాంత ప్రజల మొబైల్స్లోనూ ఇప్పుడు చాట్బాట్ టూల్స్ దర్శనమిస్తున్నాయి. ఒకటికి రెండు, మూడు టూల్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నారు. ఏ చిన్న సందేహం వచ్చినా అందులోకి వెళ్లి సమాధానాలు తెలుసుకుంటున్నారు. ఇదిగో సమాధానం అంటూ పక్కనున్న పదిమందికీ చెప్పేస్తున్నారు. అయితే వాటిని గుడ్డిగా అనుసరిస్తే, అనేక రకాల సమస్యలు వస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. ముఖ్యంగా ఆరోగ్యం, ఆహారం, మందుల వాడకం సహా తదితర విషయాల్లో అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు.
డాక్టర్లు చెబితేనే మందులు :
- అనారోగ్య సమస్యలు వాటికి వాడాల్సిన ఔషధాలపైనా కొందరు చాట్జీపీటీ, డీప్సీక్, పెర్ప్లెక్సిటీ, గ్రోక్ తదితర టూల్స్ను సంప్రదిస్తున్నారు.
- ఏ మందులు వాడాలో తెలుసుకుని దుకాణాల్లో కొని వాడుతున్నారు. అయితే, వైద్యుల సూచనతోనే వాటిని తీసుకోవాలనే అంశాన్ని విస్మరిస్తున్నారు.
- కృత్రిమ మేధ టూల్స్ కూడా ఔషధాల వాడకంపై వైద్యులను సంప్రదించాలనే సూచిస్తున్నాయి.
- ఔషధాల వాడకంలో పలు రకాల సమస్యలుంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వయసును బట్టి మోతాదు తీసుకోవాలని, పిల్లలు, గర్భిణులు, గుండె సంబంధ సమస్యలు, ఇతర అనారోగ్య సమస్యలున్న వారు కొన్ని మందులు వేసుకోకూడదు. వాటికి పరిమితులు, వాడే విధానంలో తేడాలూ ఉంటాయని పేర్కొన్నారు. కొన్ని రకాల ఔషధాలు కలిపి తీసుకుంటే ప్రమాదకరంగా మారతాయని వివరించారు. అందుకే వైద్యులైతేనే వాటిపై కచ్చితమైన సూచనలు ఇస్తారని పేర్కొంటున్నారు. కాబట్టి మందుల వాడకంలో ఏఐని నమ్మడం కన్నా, డాక్టర్లను సంప్రదిస్తే మంచిదంటున్నారు.
సమాచారాన్ని నిర్ధారించుకోవాలి :
- ఏఐ ఇచ్చే సమాచారం ఏదైనా, దాన్ని ఇతర మార్గాల్లోనూ పరిశీలించుకోవాలి. అందులో వాస్తవమెంతో ధ్రువీకరించుకున్నాకే వినియోగించుకోవాలని చెబుతున్నారు.
- ఆంగ్లం నుంచి తెలుగులోకి తర్జుమా చేయడానికి కూడా కృత్రిమ మేధ వాడకం బాగా పెరిగింది. అయితే ఇందులోనూ తప్పులు దొర్లే అవకాశం ఉంది. అన్వయ, భాషాపరమైన సమస్యలూ ఉన్నాయి. కొన్ని సందర్భాల్లో వాక్యాల అర్థాలు మారిపోయే ప్రమాదమూ ఉంది. అందుకే పూర్తిగా దీనిపైనే ఆధారపడకూడదు. ట్రాన్లేట్ చేసే సమయంలో ఆంగ్ల మూలాన్ని ఒకటికి రెండుసార్లు సమగ్రంగా చదివి అర్థం చేసుకోవాలని, అవసరమైతే ఆంగ్లం బాగా తెలిసిన వారితో అయినా ధ్రువీకరించుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
లింకులు చూడండి, వివరంగా తెలుసుకోండి : కృత్రిమ మేధ అనేది ఒక అవకాశంగానే ఉపయోగించుకోవాలి. మనం ఏదైనా ప్రశ్న అడిగితే, దాన్ని వెబ్సైట్లు, యూట్యూబ్ ఇతర మార్గాల ద్వారా సేకరించి ఇస్తాయి. కొన్ని సంస్థలు సమాచారం ఎక్కడెక్కడ నుంచి తీసుకున్నారు? ఆధారాలేంటనే లింకులు కూడా ఉంటాయి. వాటిలోకి వెళ్లి మనకు కావాల్సిన సమాచారాన్ని మరింత వివరంగా తెలుసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఏఐ ఏది చెప్పినా, ఎంత విశ్లేషించినా, అంతిమంగా మనం విచక్షణతో ఆలోచించాలి. మన బుర్రను ఉపయోగించాలని, తర్వాతే తుది నిర్ణయం తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
