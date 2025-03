ETV Bharat / lifestyle

చెప్పులు లేకుండా నడిస్తే ఎన్ని లాభాలో తెలుసా? బేర్​ఫుట్​తో సూపర్ బెనిఫిట్స్ సొంతం! - BAREFOOT WALKING HEALTH BENEFITS

Barefoot Walking on Grass Benefits: ఒకప్పుడు చాలా మంది చెప్పులు లేకుండానే బయట తిరిగేవారు. కానీ ఇప్పుడు పాదరక్షలు వేసుకోకుండా అడుగు బయట్ట పెట్టడం లేదు మనలో చాలా మంది. ఇంకా కొంద‌రు అయితే, ఇంట్లో ఉన్న‌ప్పుడు కూడా చెప్పులు వేసుకునే నడుస్తున్నారు. కానీ చెప్పులు లేకుండా నడవడం వల్ల అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయని మీకు తెలుసా? ఇలా పాద‌ర‌క్ష‌లు లేకుండా న‌డ‌వ‌టాన్ని గ్రౌండింగ్, ఎర్తింగ్ అని కూడా పిలుస్తుంటారు. దీని వల్ల శ‌రీర ఆరోగ్యంతో పాటు మాన‌సిక ఆర్యోగ్యంపైనా సానుకూల ప్ర‌భావం ఉంటుందని నిపుణులు వెల్లడిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

చెప్పులు లేకుండా నడవడం వల్ల రక్త ప్రసరణ మెరుగుపడుతుందని నిపుణులు అంటున్నారు. ఫలితంగా కాళ్లు, పాదాల్లో తలెత్తిన వాపు తగ్గడంతో పాటు.. వెరికోసిస్ వెయిన్స్ లాంటి సమస్యలు రాకుండా ఉంటుందని తెలిపారు. ముఖ్యంగా రక్త పోటు సైతం అదుపులో ఉంటుందని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. ఇంకా శరీరంలోని వ్యర్థాలను బయటకు పంపడంలోనూ ఈ ప్రక్రియ సాయపడుతుందని వెల్లడిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా అధిక రక్తపోటు, ఒత్తిడిని దూరం చేసి గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తుందని అంటున్నారు. (రిపోర్ట్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి)

హాయిగా నిద్రపోతారు: చెప్పులు లేకుండా నడవడం వల్ల రాత్రి పూట హాయిగా నిద్ర పడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇలా నడవడం వల్ల ఒత్తిడికి సంబంధించిన కార్టిసాల్ హార్మోన్ స్థాయుల్ని అదుపు చేస్తుందని అంటున్నారు. ఫలితంగా ఒత్తిడి తగ్గి సుఖంగా నిద్రపోతారని వివరిస్తున్నారు. (రిపోర్ట్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి)

ఇమ్యూనిటి పెరుగుతుంది: చెప్పులు లేకుండా నడవడం వల్ల నొప్పులు తగ్గుతాయని నిపుణులు అంటున్నారు. భూమి ఉపరితలంలో ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్ల స‌ర‌ఫ‌రా ఉంటుందని.. మ‌నం చెప్పుల్లేకుండా న‌డిచినప్పుడు ఇవి శరీరంలోకి ప్రవేశిస్తాయని తెలిపారు. తర్వాత శ‌రీరంలో హానిక‌ర‌మైన, ఇన్ ఫ్ల‌మేష‌న్​కు కార‌ణ‌మైన ఫ్రీ రాడికల్స్‌ను తటస్థీకరిస్తాయని వెల్లడిస్తున్నారు. ఫ‌లితంగా ఈ గ్రౌండింగ్ ప్ర‌క్రియ ద్వారా ఇన్​ఫ్ల‌మేష‌న్​ను గ‌ణ‌నీయంగా త‌గ్గించుకోవ‌చ్చ‌ని అధ్య‌య‌నాలు చెబుతున్నాయి. దీని వ‌ల్ల దీర్ఘ‌కాలిక నొప్పులు త‌గ్గ‌డ‌మే కాకుండా రోగనిరోధక ప్రతిస్పందన సైతం పెరుగుతుందని పేర్కొన్నారు.

హార్మోన్లు ఆరోగ్యం మెరుగు: ఉదయాన్నే కాసేపు చెప్పుల్లేకుండా నడవడం వల్ల హార్మోన్ల ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుందని నిపుణులు అంటున్నారు. 2018లో Journal of Environmental and Public Healthలో ప్రచురితమైన The Effects of Grounding on the Human Body: A Systematic Review అనే అధ్యయనంలోనూ ఈ విషయం వెల్లడైంది. ముఖ్యంగా ఈ ప్రక్రియ ఒత్తిడి హార్మోన్‌ కార్టిసాల్‌పై సానుకూల ప్రభావం చూపి.. జీవ గడియారాన్ని ప్రేరేపిస్తుందని వెల్లడిస్తున్నారు. ఫలితంగా హార్మోన్ల పనితీరు మెరుగుపడడమే కాకుండా రక్తంలో చక్కెర స్థాయులు అదుపులోకి వస్తాయని తెలిపారు. ముఖ్యంగా సూర్యుడి నుంచి వచ్చే విటమిన్ డీ అందుతుందని తెలిపారు. (రిపోర్ట్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి)