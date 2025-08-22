ETV Bharat / lifestyle

"డైపర్ వల్ల పిల్లలకు ఇన్​ఫెక్షన్లు?" - వైద్య నిపుణులు ఏమంటున్నారో తెలుసా? - DIAPER RASH TREATMENT FOR BABIES

డైపర్స్ కారణంగా పిల్లలకు దద్దుర్లు వస్తున్నాయా? - పలు సింపుల్ టిప్స్ సూచిస్తున్న నిపుణులు!

Diaper Rash Treatment For Babies
Diaper Rash Treatment For Babies (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : August 22, 2025 at 10:08 AM IST

2 Min Read

Diaper Rash Treatment For Babies : ప్రస్తుతం డైపర్లు అనేవి పసిపిల్లల సంరక్షణలో ఒక ముఖ్యమైన భాగమయ్యాయి. ప్రయాణాల్లో, రాత్రిపూట లేదా బయటికి వెళ్లినప్పుడు ఇవి చాలా సౌకర్యాన్ని ఇస్తాయి. కానీ, వీటిని సరిగ్గా వినియోగించుకోకపోతే ర్యాషెస్ వంటి సమస్యలు వస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో వీటిని ఎన్ని సార్లు మార్చాలి? ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? లాంటి విషయాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

ఆధునిక కాలంలో పిల్లల్లో డైపర్ల వినియోగం పెరిగింది. అయితే కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోవడం వల్ల పిల్లల్లో దద్దుర్లు, ఇతర ఇన్​ఫెక్షన్ సమస్యలు వస్తున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఒకప్పుడు పాత కాటన్ చీరలతో బొంతల్లా కుట్టి పక్కబట్టలపై వేసి తరచూ మారుస్తూ, ఉతికి మళ్లీ వినియోగించేవాళ్లు. ఇప్పుడు పరిస్థితి భిన్నం. వీలైనంత వరకు డైపర్ విరామం పాటించడం, ఎప్పటికప్పుడు వాటిని మారుస్తుండటం, గాలి తగిలే, తేమ ఉండని నాణ్యమైన డైపర్లు వినియోగించడం ముఖ్యమని సూచిస్తున్నారు.

"గంటల తరబడి సిట్టింగ్"? - నీరసానికీ అదొక కారణమేనా? - నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే!

మూడు గంటలకొకసారి :

  • సాధారణంగా 18 నుంచి 20 నెలల వయసు వచ్చే వరకు వీటిని వాడొచ్చు. గరిష్ఠంగా 2 ఏళ్ల వరకు వినియోగించవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
  • కాటన్ డైపర్లు మంచివని, డిస్పోజబుల్ డైపర్లు ప్రయాణాల సమయంలో వాడవచ్చు. ప్రత్యేకంగా మూడు గంటలకోసారి వాటిని మార్చాల్సి ఉంటుంది. అవసరాన్ని బట్టి పిల్లలు వినియోగించిన తీరును బట్టి కొన్ని సార్లు ఈలోపే మార్చుకోవాల్సి వస్తుంది.
  • డైపర్లు గంటల కొద్దీ మార్చకుండా అలా ఉంచేస్తే చిన్నారులకు ఇబ్బందులు తప్పవని హెచ్చరిస్తున్నారు. వాడినవే మళ్లీ మళ్లీ వాడినా శరీరం ఒరుసుకుపోతుంది. దురదలు, దద్దుర్లు వస్తాయని తెలిపారు. వీటిని మార్చకుండా అలానే వదిలేస్తే మూత్రం అక్కడ నిల్వ ఉండి గజ్జలకు పుళ్లు పడే ప్రమాదమూ ఉంటుంది.

మూత్రం పరిమాణం, రంగును బట్టి డయేరియా తీవ్రత అంచనా వేయాల్సి ఉంటుంది. డైపర్ల వినియోగం వల్ల అది గుర్తించడంలో ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి. చికిత్సలో సమస్యలు వస్తున్నాయి. డీహైడ్రేషన్ ఎంత వరకు ఉందో గుర్తించడం సమస్య అవుతోంది. పిల్లల్లో 2 ఏళ్లు వచ్చిన తర్వాత ఇక డైపర్లు ఆపేయాలి. వారికి సమయాలు అలవాటు చేయాలి. లేకపోతే సమయానికి మూత్రం వచ్చే అలవాటు పోతుంది. డైపర్లు మార్చకుండా వాటినే ఎక్కువ సేపు కొనసాగించడం వల్ల ఆరోగ్య సమస్యలూ వస్తున్నాయి. - డాక్టర్ విఠల్ రావు, చిన్న పిల్లల వైద్య నిపుణులు

విరామం ముఖ్యం :

  • పిల్లలకు డైపర్ విప్పి మళ్లీ వెంటనే వేయకూడదు. కొంతసేపు విరామం ఇవ్వాలి. దాని వల్ల అవయవాలకు గాలి తగులుతుంది. మార్చినప్పుడల్లా వేడినీళ్లతో కడిగేసి సున్నితంగా కాటన్ బట్టతో అద్దాలి. తుడవకూడదు. వైప్స్ వాడకూడదు.
  • దద్దుర్లు రాకుండా సంబంధిత క్రీమ్ రాయాలి.
  • కాటన్ డైపర్లు మంచివి. గాలి రాకపోకలకు వీలుంటుంది.
  • ఈ డైపర్లు మరీ లూజ్​గా, మరీ బిగుతుగా ఉండకూడదు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

మీ ఆరోగ్యం మీ ఫ్రిజ్​పై ఆధారపడి ఉంటుందని తెలుసా? - అధ్యయనాలు ఏం చెబుతున్నాయంటే!

ముఖంపై మొటిమలు రావడానికి కారణాలు తెలుసా? - నిపుణులు ఏం చెప్తున్నారంటే!

Diaper Rash Treatment For Babies : ప్రస్తుతం డైపర్లు అనేవి పసిపిల్లల సంరక్షణలో ఒక ముఖ్యమైన భాగమయ్యాయి. ప్రయాణాల్లో, రాత్రిపూట లేదా బయటికి వెళ్లినప్పుడు ఇవి చాలా సౌకర్యాన్ని ఇస్తాయి. కానీ, వీటిని సరిగ్గా వినియోగించుకోకపోతే ర్యాషెస్ వంటి సమస్యలు వస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో వీటిని ఎన్ని సార్లు మార్చాలి? ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? లాంటి విషయాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

ఆధునిక కాలంలో పిల్లల్లో డైపర్ల వినియోగం పెరిగింది. అయితే కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోవడం వల్ల పిల్లల్లో దద్దుర్లు, ఇతర ఇన్​ఫెక్షన్ సమస్యలు వస్తున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఒకప్పుడు పాత కాటన్ చీరలతో బొంతల్లా కుట్టి పక్కబట్టలపై వేసి తరచూ మారుస్తూ, ఉతికి మళ్లీ వినియోగించేవాళ్లు. ఇప్పుడు పరిస్థితి భిన్నం. వీలైనంత వరకు డైపర్ విరామం పాటించడం, ఎప్పటికప్పుడు వాటిని మారుస్తుండటం, గాలి తగిలే, తేమ ఉండని నాణ్యమైన డైపర్లు వినియోగించడం ముఖ్యమని సూచిస్తున్నారు.

"గంటల తరబడి సిట్టింగ్"? - నీరసానికీ అదొక కారణమేనా? - నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే!

మూడు గంటలకొకసారి :

  • సాధారణంగా 18 నుంచి 20 నెలల వయసు వచ్చే వరకు వీటిని వాడొచ్చు. గరిష్ఠంగా 2 ఏళ్ల వరకు వినియోగించవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
  • కాటన్ డైపర్లు మంచివని, డిస్పోజబుల్ డైపర్లు ప్రయాణాల సమయంలో వాడవచ్చు. ప్రత్యేకంగా మూడు గంటలకోసారి వాటిని మార్చాల్సి ఉంటుంది. అవసరాన్ని బట్టి పిల్లలు వినియోగించిన తీరును బట్టి కొన్ని సార్లు ఈలోపే మార్చుకోవాల్సి వస్తుంది.
  • డైపర్లు గంటల కొద్దీ మార్చకుండా అలా ఉంచేస్తే చిన్నారులకు ఇబ్బందులు తప్పవని హెచ్చరిస్తున్నారు. వాడినవే మళ్లీ మళ్లీ వాడినా శరీరం ఒరుసుకుపోతుంది. దురదలు, దద్దుర్లు వస్తాయని తెలిపారు. వీటిని మార్చకుండా అలానే వదిలేస్తే మూత్రం అక్కడ నిల్వ ఉండి గజ్జలకు పుళ్లు పడే ప్రమాదమూ ఉంటుంది.

మూత్రం పరిమాణం, రంగును బట్టి డయేరియా తీవ్రత అంచనా వేయాల్సి ఉంటుంది. డైపర్ల వినియోగం వల్ల అది గుర్తించడంలో ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి. చికిత్సలో సమస్యలు వస్తున్నాయి. డీహైడ్రేషన్ ఎంత వరకు ఉందో గుర్తించడం సమస్య అవుతోంది. పిల్లల్లో 2 ఏళ్లు వచ్చిన తర్వాత ఇక డైపర్లు ఆపేయాలి. వారికి సమయాలు అలవాటు చేయాలి. లేకపోతే సమయానికి మూత్రం వచ్చే అలవాటు పోతుంది. డైపర్లు మార్చకుండా వాటినే ఎక్కువ సేపు కొనసాగించడం వల్ల ఆరోగ్య సమస్యలూ వస్తున్నాయి. - డాక్టర్ విఠల్ రావు, చిన్న పిల్లల వైద్య నిపుణులు

విరామం ముఖ్యం :

  • పిల్లలకు డైపర్ విప్పి మళ్లీ వెంటనే వేయకూడదు. కొంతసేపు విరామం ఇవ్వాలి. దాని వల్ల అవయవాలకు గాలి తగులుతుంది. మార్చినప్పుడల్లా వేడినీళ్లతో కడిగేసి సున్నితంగా కాటన్ బట్టతో అద్దాలి. తుడవకూడదు. వైప్స్ వాడకూడదు.
  • దద్దుర్లు రాకుండా సంబంధిత క్రీమ్ రాయాలి.
  • కాటన్ డైపర్లు మంచివి. గాలి రాకపోకలకు వీలుంటుంది.
  • ఈ డైపర్లు మరీ లూజ్​గా, మరీ బిగుతుగా ఉండకూడదు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

మీ ఆరోగ్యం మీ ఫ్రిజ్​పై ఆధారపడి ఉంటుందని తెలుసా? - అధ్యయనాలు ఏం చెబుతున్నాయంటే!

ముఖంపై మొటిమలు రావడానికి కారణాలు తెలుసా? - నిపుణులు ఏం చెప్తున్నారంటే!

For All Latest Updates

TAGGED:

DIAPER RASHES IN CHILDRENHOW TO TREAT DIAPER RASH IN KIDSHOW TO GET RID OF A DIAPER RASHTIPS FOR DIAPER RASHES FOR BABIESDIAPER RASH TREATMENT FOR BABIES

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

పెండింగ్​లో ఉన్న ట్రాఫిక్​ చలానాలు చెల్లించలేదా? ఇక నేరుగా నోటీసులు మీ ఇంటికే!

26 గేట్లు ఎత్తి నాగార్జునసాగర్​ నుంచి నీటి విడుదల - పాల నురగ లాంటి అందాలు చూడాల్సిందే

డబుల్ చిన్​తో ఇబ్బంది పడుతున్నారా? - ఇలా చేస్తే సహజంగా తగ్గించుకోవచ్చట!

తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలకు గుడ్​న్యూస్​ - త్వరలోనే బుల్లెట్​ రైళ్ల పరుగులు!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.