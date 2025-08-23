ETV Bharat / lifestyle

మీకు "డార్క్​ టూరిజం" గురించి తెలుసా? - మనదేశంలో ఈ ప్లేస్​లు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయంటే! - DARK TOURISM IN INDIA

డార్క్​ టూరిజం ఎందుకు? - అక్కడ ఏమేమి చూడొచ్చు!

Dark Tourism
Dark Tourism (Getty Images)
Published : August 23, 2025 at 1:22 PM IST

Dark Tourism A Journey through history shadows: పర్యాటకం అంటే పచ్చని కొండలు, జలజల జాలువారే జలపాతాలు, మంచు పర్వతాలు ఇలా ఎన్నెన్నో ఉంటాయి. అందుకే ఖాళీ సమయం దొరికితే చాలు చాలా మంది టూర్​ ప్లాన్​ చేస్తుంటారు. అయితే టూరిజం గురించి ఇది నాణేనికి ఓ వైపు మాత్రమే. కానీ ఇంకోటి కూడా ఉంది. అదే డార్క్​ టూరిజం. దీనికి వెళ్లడానికి కూడా చాలా మంది యువత ఇంట్రస్ట్​ చూపిస్తుంటారు. అసలు ఈ డార్క్​ టూరిజం అంటే ఏమిటి? మన దేశంలో ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి? ఇక్కడికి ఎందుకు వెళ్లాలి? అనే తదితర వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

డార్క్ టూరిజం : అంటే విపత్తులు, విషాదాలు, మరణాలు లేదా హింస వంటి సంఘటనలు జరిగిన ప్రదేశాలను సందర్శించడం. దీనినే బ్లాక్ టూరిజం లేదా తానేటూరిజం అని కూడా పిలుస్తారు. ఇది కేవలం చీకటి ప్రదేశాల సందర్శనే మాత్రమే కాదు, మన చరిత్ర పట్ల విజ్ఞానం కోసం చేసే ప్రయాణం. ఇది మనకు మానవ జీవిత విలువలు, శాంతి, ఓర్పుపై అవగాహన పెంచుతుంది. ఈ తరహా ప్రయాణాలు కొన్ని చోట్ల సాహసోపేతంగానూ ఉంటాయి. అందుకే ఆసక్తి ఉన్న వాళ్లు కలిసి ఓ బృందంగా వెళ్లి వస్తుంటారు.

ఎందుకు వెళ్లాలి :

  • పాఠ్యపుస్తకాల్లో చదివిన ఘటనల ప్రదేశాలను ప్రత్యక్షంగా చూసి, వాటి తీవ్రతను మనసుతో తెలుసుకునే అవకాశం ఉంటుంది.
  • మనుషుల తప్పిదాల వల్ల జరిగిన హింస, విధ్వంసం, మనం పునరావృతం చేయకూడదన్న విషయం తెలుస్తోంది.
  • బాధితుల బాధను గుర్తించి, సమాజంపై మన బాధ్యత ఏంటో తెలుస్తుంది.

మన దేశంలో ఎక్కడ ఉన్నాయి:

అమృత్​సర్ - జలియన్​వాలాబాగ్ :​ భారతీయుల్లో జాతీయ భావాన్నీ రగిల్చిన ఉదంతం. బ్రిటిష్ పాలకుల క్రూరత్వానికి నిలువెత్తు నిదర్శనం. ఇటుక గోడల్లో దిగిన తూటాల గుర్తులు, వందల మందిని బలి తీసుకున్న బావి సందర్శకుల హృదయాలను బరువెక్కిస్తాయి.

Amritsar - Jallianwala Bagh
అమృత్​సర్ - జలియన్​వాలాబాగ్ (Getty Images)

పోర్ట్​బ్లెయిర్ - సెల్యూలార్ జైలు : స్వాతంత్య్ర సమరయోధులపై బ్రిటీష్ పాలకులు చూపిన క్రూరత్వానికి చిహ్నం. చిన్నచిన్న గదులు, కఠిన శిక్షలు, ప్రతి గోడపైనా నిక్షిప్తమైన మానవ సహనానికి పరీక్ష పెట్టిన గాథలు తెలుసుకోవచ్చు.

Ladakh - Hall of Fame
లద్దాఖ్ - హాల్ ఆఫ్ ఫేం (Getty Images)

లద్దాఖ్ - హాల్ ఆఫ్ ఫేం : కార్గిల్ యుద్ధంలో వీర మరణం పొందిన సైనికుల ఫొటోలు, వీరోచిత కథలు, ఆయుధాలు, సైనిక దుస్తులు, యుద్ధ మ్యాప్​లు, ఆయుధాలను చూడొచ్చు.

ద్రాస్ - కార్గిల్ వార్ మెమోరియల్ : 1999లో భారత్, పాకిస్థాన్ మధ్య జరిగిన కార్గిల్ యుద్ధానికి జ్ఞాపకార్థం. భారత సైన్యం నిర్మించిన ఈ కట్టడం ప్రతి ఒక్కరిలో దేశభక్తిని నింపుతుంది.

Dras - Kargil War Memorial
ద్రాస్ - కార్గిల్ వార్ మెమోరియల్ (Getty Images)

జోడేఘాట్ - కుమురంభీం మ్యూజియం : ఇది ట్రైబల్ మ్యూజియం. ఆదివాసీల జీవనశైలితో పాటు, కుమురంభీం జీవితాశయ సాధనను, పోరాటస్ఫూర్తిని ప్రతిబింబిస్తుంది.

ఇవే కాకుండా, హైదరాబాద్​లోని గోల్కొండ కోట, గుజరాత్​లో సబర్మతిజైలు, ఉత్తర్​ప్రదేశ్​లో చౌరీచౌరా స్మారకం, భోపాల్​లో గ్యాస్ ట్రాజెడీ చుట్టుపక్కల ప్రదేశాలకూ డార్క్ టూరిజం పర్యాటకులు వెళుతున్నారు. కొన్ని చోట్ల డార్క్ టూరిజంతో పాటు ప్రకృతి సంస్కృతి కలిసి పర్యాటకుల్ని మరింతగా ఆకర్షిస్తున్నాయి. దట్టమైన అడవులు, జలపాతాలు కూడా ఈ జాబితాలో ఉన్నాయి.

