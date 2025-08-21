ETV Bharat / lifestyle

నవ్వడానికే కాదు, ఏడవడానికీ ఓ క్లబ్ - ఈ కాన్సెప్ట్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో తెలుసా? - CRYING CLUBS IMPORTANCE

- బాధను పంచుకునేందుకు వేదికగా మారుతున్న క్రయింగ్​ క్లబ్స్ - ఎక్కడ ఉన్నాయో తెలుసా?

Crying Club
Crying Club (Getty Images)
Published : August 21, 2025 at 3:17 PM IST

What is Crying Clubs: ఏడవడం అనేది ఒక సహజమైన మానవ ప్రతిస్పందన. ఇది శారీరకంగా, మానసికంగా ఎంతో ముఖ్యమైనది. మన శరీరంలోని ఒత్తిడి, భావోద్వేగాలను బయటకు విడుదల చేయడానికి ఏడుపు ఒక శక్తివంతమైన మార్గం. కానీ, నలుగురిలో ఏడవడం అనేది బలహీనతగా భావిస్తాం. అందుకే అందరిలో ఏడవడానికి సంకోచించి, మన భావోద్వేగాలను అదుపు చేస్తాం. ఈ క్రమంలోనే ఒత్తిడి, నిరాశల మధ్య భావోద్వేగాలను బయటపెట్టడానికి 'క్రైయింగ్ క్లబ్' ఒక పరిష్కారంగా మారాయి. ఇక్కడ ప్రజలు తమ భావోద్వేగాలను, ఒత్తిడిని, బాధను ఎటువంటి భయం లేకుండా, ఇబ్బంది లేకుండా స్వేచ్ఛగా ఏడుపు ద్వారా బయటపెట్టే ఒక సురక్షితమైన ప్రదేశం. ఈ క్రమంలో క్రైయింగ్ క్లబ్ అంటే ఏమిటి? ఈ భావన ఎక్కడ నుంచి వచ్చిందో, మనదేశంలో ఎక్కడైనా ఈ క్లబ్​లు ఉన్నాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

క్రైయింగ్ క్లబ్ అంటే : క్రైయింగ్ క్లబ్ అంటే "ఏడవడానికి సరిపడే ఓ క్లబ్". ఇది మానసిక ఒత్తిడిని, బాధలను తగ్గించుకోవడానికి ఒక గ్రూప్‌గా కలిసి ఏడ్చే ప్రదేశం. ఇది ఒక రకమైన భావోద్వేగాలను బయటపెట్టే సెషన్, ఇక్కడ ఎటువంటి తీర్పులు ఉండవు. ఇటీవలె ముంబైలో ఒక క్రైయింగ్ క్లబ్ ప్రారంభమైంది. అంతకుముందే దిల్లీ, బెంగళూరులో కూడా ఇలాంటి క్లబ్‌లు ఉన్నాయి.

ఎవరు రావొచ్చు : పని ఒత్తిడి లేదా వారమంతా పడిన ఒత్తిడి, లవ్ బ్రేకప్​తో బాధపడుతున్నవారు ఈ క్లబ్​కు రావొచ్చని నిర్వహకులు చెబుతున్నారు. ఇక్కడ సౌకర్యవంతమైన కాంతి, టీ, అర్థం చేసుకునే వ్యక్తుల మధ్య ఏడవడానికి, మనసులోని మాటను చెప్పడానికి లేదా నిశ్శబ్దంగా కూర్చోవడానికి స్వేచ్ఛ ఉంటుందని వివరిస్తున్నారు. కేవలం భావోద్వేగాలను వదిలేసి, మనసును తేలికగా చేసుకునేందుకు ఇది అనువైన ప్రదేశమని అంటున్నారు.

ఫస్ట్ ఎక్కడ : సూరత్‌లో 2017 నుంచి ‘'హెల్దీ క్రైయింగ్ క్లబ్'’ ఉంది. అక్కడ ప్రజలు నెలకొకసారి ఏడవడానికి సమావేశమవుతారు. ఆ తర్వాత దిల్లీ, బెంగళూరు, హైదరాబాద్ నగరాలలో 'రూయికాట్సు' స్ఫూర్తితో అనధికారిక క్లబ్​లు ఉన్నాయి.

వీటి వెనుక ఉన్న జపనీస్ భావన : రూయికాట్సు అంటే ‘కన్నీటి కార్యాచరణ’ లేదా ‘కన్నీటి అన్వేషణ’. ఇది జపాన్‌లో ఒక మానసిక ఆరోగ్య విధానం. ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవడానికి, భావోద్వేగ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడానికి ఉద్దేశపూర్వకంగా ఏడవడాన్ని ఇది ప్రోత్సహిస్తుంది. రూయికాట్సులో ప్రజలందరూ కలిసి భావోద్వేగంతో కూడిన సినిమాలు చూడటం, హృదయాన్ని తాకే కథలు వినడం లేదా ఉత్తరాలు చదవడం వంటివి చేస్తారు. దీని ఉద్దేశం ఏమిటంటే, లోపల అణిచిపెట్టుకున్న భావోద్వేగాలను ఏడుపు ద్వారా బయటకు తీసుకురావడం. ఈ సెషన్లను కొన్నిసార్లు ‘టీర్ థెరపిస్ట్‌లు’ నడిపిస్తారని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

జపాన్‌లో ఈ ఆలోచన ఎలా వచ్చింది?: 2013లో జపనీస్ వ్యాపారవేత్త హిరోకి టెరై మొదట ఈ పద్ధతిని ఉపయోగించారు. బ్రేకప్ లేదా ఒత్తిడితో కూడిన జీవిత పరిస్థితుల్లో ఉన్న వ్యక్తులు ఏడ్చిన తర్వాత చాలా మంచి అనుభూతి చెందుతారని టెరై గమనించారు. ఈ పరిశీలనతోనే భావోద్వేగ ఉద్రిక్తతను తగ్గించుకోవడానికి ఉద్దేశపూర్వకంగా ఏడవడానికి ఇలాంటి సెషన్లను రూపొందించారు.

ఏడవడం వల్ల మొదడు నుంచి ఎండార్ఫిన్ హార్మోన్ విడుదలై ఒత్తిడిని, బాధను తగ్గిస్తుంది. గతంలో జరిగిన గాయాలను మాన్పించడానికి, సామాజిక బంధాలను బలోపేతం చేసుకోవడానికి ఈ క్లబ్​లు ఉపయోగపడతాయి_డా.కృష్ణసాహితి, మానసిక వైద్యురాలు

హైదరాబాద్​​లోనూ క్రైయింగ్ క్లబ్​లు : మన బాధలు, కష్టాలను కుటుంబ సభ్యులు లేదా సన్నిహితులతో పంచుకుంటే మనసుకు సాంత్వన దక్కుతుంది. ఇదే ఇతివృత్తంతో హైదరాబాద్​లో 'ది క్రై క్లబ్ ఎంబ్రేస్ యువర్ ఎమోషన్స్' అనే పేరుతో కొంతమంది ఈ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు. పరిచయం లేకపోయినా, అందరూ ఒక్కచోట చేరి తమ బాధలు, ఆవేదనను పంచుకుని ఒత్తిడి నుంచి ఉపశమనం పొందుతున్నారు. ఈ క్రైయింగ్ క్లబ్​లకు హాజరు కావాలంటే కొంత మొత్తం ఆన్​లైన్​లో చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. నిత్య జీవితంలో పని ఒత్తిళ్లు, కుటుంబ సమస్యలు, సవాళ్లను ఎదుర్కొంటున్నవారు ఈ కార్యక్రమంపై ఎక్కువ ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్లొనే వారు తమ బాధలను, జీవితంలో ఎదురైన సంఘటనలను గుర్తు చేసుకుంటారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం.

