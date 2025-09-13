ETV Bharat / lifestyle

ఎండిన పూలను పడేస్తున్నారా? - ఇలా వాడితే ఎన్నో ప్రయోజనాలు!

-ఎండిన పూలతో క్రియేటివ్​ ఐడియాస్​ - ఎలా చేయాలో వివరిస్తున్న నిపుణులు!

Repurpose Withered flowers
Repurpose Withered flowers (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 13, 2025 at 7:20 PM IST

3 Min Read
Creative Ways to Reuse Withered Flowers: దసరా, దీపావళి, కార్తికమాసం, అయ్యప్ప దీక్షలు ఇలా రాబోయే రోజులన్నీ ఆధ్యాత్మిక సౌరభాలే. ఈ సమయంలో అలంకరణలు, పూజల కోసం రకరకాల పూలను పెద్దఎత్తున ఉపయోగిస్తుంటారు. ఇక వాడిన తర్వాత అవన్నీ వ్యర్థాలుగా మిగిలిపోతాయి. కానీ, నేటి రోజుల్లో అవి రీసైక్లింగ్​తో కొత్త రూపాన్ని సంతరించుకుంటాయి. పనికొచ్చేవెన్నో తయారవుతాయి. ఈ ప్రక్రియతో ఆదాయ అవకాశాలు పెరగడంతో పాటు కాలుష్యం తగ్గి, జీవవైవిధ్యం ఇనుమడిస్తుందంటున్నారు. ఈ క్రమంలో వాడిన పూలను ఎలా ఉపయోగించవచ్చునో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

ఎరువుగా : మండపాల వద్ద, చెరువుల్లో, రహదారులపై పారేసిన పూలను సేకరించి శుభ్రం చేసుకొని, వాటిలో ప్లాస్టిక్ పదార్థాలను వేరుచేయాలి. ఆ తర్వాత పూలను కంపోస్టు గుంతలో పోసి, వంటింటి వ్యర్థాలనూ కలపాలి. ఇలా చేస్తే మంచి పోషకాలతో కూడిన ఎరువు తయారవుతుందంటున్నారు నిపుణులు.

వేడుకల్లో : ఇటీవలి కాలంలో వేడుకల్లో భాగంగా బ్లాస్టుల్లో రంగురంగుల ప్లాస్టిక్ ముక్కలు, కాగితాలను ఉపయోగిస్తున్నారు. వీటికి బదులుగా రంగురంగుల పూలను వాడొచ్చని సలహా ఇస్తున్నారు. ఇవి బయోడీగ్రేడబుల్ కావడంతో పర్యావరణ హితం అని చెబుతున్నారు.

Withered flowers
ఎండిన పూలు (Getty Images)

కాగితం అందంగా : కాగితం పల్ప్​కు ఎండబెట్టిన పూలను కలపాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని ఒక స్క్రీన్​పై పోసి ఎండబెడితే అందమైన అలంకరణ కాగితం తయారవుతుంది.

కీటక నాశిని : బంతి, చామంతి లాంటి పూలకు సహజంగానే కీటకాలను పారదోలే లక్షణాలు ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముందుగా కొన్ని నీళ్లల్లో పూలను ఉడకబెట్టి వడబోయాలి. ఆ తర్వాత లిక్విడ్​ను ఇంటి పరిసరాల్లో, తోటల్లో స్ప్రే చేస్తే కీటకాలు ఇంటి ఆవరణలోకి రావాని పేర్కొన్నారు.

రంగులు : ఒక వంతు పూలకు రెండొంతుల నీటిని కలిపి, 30 నుంచి 45 నిమిషాల పాటు ఉడకబెట్టాలి. ఆ తర్వాత నీటిని వడబోస్తే చాలు, సహజమైన రంగు సిద్ధమైనట్లే అంటున్నారు. వాటిని వస్త్రాలు, కాగితాలు, పెయింటింగ్ ప్రాజెక్టులకు రంగులుగా వాడవచ్చు.

Withered flowers
ఎండిన పూలు (Getty Images)

అలంకరణకు : ఫస్ట్ పూల రేకుల్ని ఎండబెట్టాలి. ఆ తర్వాత ఒక గాజుసీసాలో కొంత నీరు పోసి, అందులోనే ఈ రేకుల్ని కలిపి హాలులో ఒక మూలగానీ, టీపాయిలపైగానీ పెట్టాలి. దీంతో ఇంటికి కొత్త శోభతో పాటు సువానస కూడా సొంతమవుతుదంటున్నారు నిపుణులు.

పూల ముగ్గులు : బంతి, గులాబీ, చామంతి వంటి పూల రేకుల్ని ఎండబెట్టి ముగ్గులు వేసుకోవచ్చు. రంగురంగుల పూలతో వేసే ఈ ముగ్గులు మరిన్ని రోజులపాటు పండగ కళ ఉట్టిపడేలా చేస్తాయని తెలిపారు.

గిఫ్ట్ కవర్లు : ఎండబెట్టిన పూలను గట్టిగా ప్రెస్​ చేసి, కవర్లపై అతికించాలి. అంతేకాకుండా గిఫ్టు ట్యాగ్​లు, ర్యాపింగ్ పేపర్లపై అతికిస్తే అవి ఎకో ఫ్రెండ్లీగా ఉండటంతో పాటు, ప్రత్యేకంగా ఉంటాయని వివరించారు.

Withered flowers
ఎండిన పూలు (Getty Images)

సువాసన వెదజల్లేలా : బంతి, గులాబీ, మల్లె పూలను శుభ్రం చేసి ఆరబెట్టాలి. సువాసన కోసం ఎసెన్షియల్ ఆయిల్, దాల్చినచెక్క, లవంగం కలపవచ్చని సూచిస్తున్నారు. ఈ మిశ్రమాన్ని ఒక బౌల్​లో గాని, పలుచని బట్టసంచీలోగాని పోసి ఉంచితే మంచి వాసన వస్తుందని తెలిపారు.

క్యాండిళ్లు : శుభ్రమైన పూలరేకుల్ని ఎండబెట్టి పుస్తకాల మధ్యలో ఉంచి ప్రెస్ చేయాలి. ఈ క్రమంలో వ్యాక్స్​ను కరిగించి మోల్డ్​లో పోసి, మధ్యలో ఎండిన పూలను కలపాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇంట్లో తయారు చేసే ఈ కొవ్వొత్తులు మంచి ఆకృతితో పాటు సువాసనతో ఉంటాయని తెలిపారు.

