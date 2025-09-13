ఎండిన పూలను పడేస్తున్నారా? - ఇలా వాడితే ఎన్నో ప్రయోజనాలు!
-ఎండిన పూలతో క్రియేటివ్ ఐడియాస్ - ఎలా చేయాలో వివరిస్తున్న నిపుణులు!
Published : September 13, 2025 at 7:20 PM IST
Creative Ways to Reuse Withered Flowers: దసరా, దీపావళి, కార్తికమాసం, అయ్యప్ప దీక్షలు ఇలా రాబోయే రోజులన్నీ ఆధ్యాత్మిక సౌరభాలే. ఈ సమయంలో అలంకరణలు, పూజల కోసం రకరకాల పూలను పెద్దఎత్తున ఉపయోగిస్తుంటారు. ఇక వాడిన తర్వాత అవన్నీ వ్యర్థాలుగా మిగిలిపోతాయి. కానీ, నేటి రోజుల్లో అవి రీసైక్లింగ్తో కొత్త రూపాన్ని సంతరించుకుంటాయి. పనికొచ్చేవెన్నో తయారవుతాయి. ఈ ప్రక్రియతో ఆదాయ అవకాశాలు పెరగడంతో పాటు కాలుష్యం తగ్గి, జీవవైవిధ్యం ఇనుమడిస్తుందంటున్నారు. ఈ క్రమంలో వాడిన పూలను ఎలా ఉపయోగించవచ్చునో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
ఎరువుగా : మండపాల వద్ద, చెరువుల్లో, రహదారులపై పారేసిన పూలను సేకరించి శుభ్రం చేసుకొని, వాటిలో ప్లాస్టిక్ పదార్థాలను వేరుచేయాలి. ఆ తర్వాత పూలను కంపోస్టు గుంతలో పోసి, వంటింటి వ్యర్థాలనూ కలపాలి. ఇలా చేస్తే మంచి పోషకాలతో కూడిన ఎరువు తయారవుతుందంటున్నారు నిపుణులు.
వేడుకల్లో : ఇటీవలి కాలంలో వేడుకల్లో భాగంగా బ్లాస్టుల్లో రంగురంగుల ప్లాస్టిక్ ముక్కలు, కాగితాలను ఉపయోగిస్తున్నారు. వీటికి బదులుగా రంగురంగుల పూలను వాడొచ్చని సలహా ఇస్తున్నారు. ఇవి బయోడీగ్రేడబుల్ కావడంతో పర్యావరణ హితం అని చెబుతున్నారు.
కాగితం అందంగా : కాగితం పల్ప్కు ఎండబెట్టిన పూలను కలపాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని ఒక స్క్రీన్పై పోసి ఎండబెడితే అందమైన అలంకరణ కాగితం తయారవుతుంది.
కీటక నాశిని : బంతి, చామంతి లాంటి పూలకు సహజంగానే కీటకాలను పారదోలే లక్షణాలు ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముందుగా కొన్ని నీళ్లల్లో పూలను ఉడకబెట్టి వడబోయాలి. ఆ తర్వాత లిక్విడ్ను ఇంటి పరిసరాల్లో, తోటల్లో స్ప్రే చేస్తే కీటకాలు ఇంటి ఆవరణలోకి రావాని పేర్కొన్నారు.
రంగులు : ఒక వంతు పూలకు రెండొంతుల నీటిని కలిపి, 30 నుంచి 45 నిమిషాల పాటు ఉడకబెట్టాలి. ఆ తర్వాత నీటిని వడబోస్తే చాలు, సహజమైన రంగు సిద్ధమైనట్లే అంటున్నారు. వాటిని వస్త్రాలు, కాగితాలు, పెయింటింగ్ ప్రాజెక్టులకు రంగులుగా వాడవచ్చు.
అలంకరణకు : ఫస్ట్ పూల రేకుల్ని ఎండబెట్టాలి. ఆ తర్వాత ఒక గాజుసీసాలో కొంత నీరు పోసి, అందులోనే ఈ రేకుల్ని కలిపి హాలులో ఒక మూలగానీ, టీపాయిలపైగానీ పెట్టాలి. దీంతో ఇంటికి కొత్త శోభతో పాటు సువానస కూడా సొంతమవుతుదంటున్నారు నిపుణులు.
పూల ముగ్గులు : బంతి, గులాబీ, చామంతి వంటి పూల రేకుల్ని ఎండబెట్టి ముగ్గులు వేసుకోవచ్చు. రంగురంగుల పూలతో వేసే ఈ ముగ్గులు మరిన్ని రోజులపాటు పండగ కళ ఉట్టిపడేలా చేస్తాయని తెలిపారు.
గిఫ్ట్ కవర్లు : ఎండబెట్టిన పూలను గట్టిగా ప్రెస్ చేసి, కవర్లపై అతికించాలి. అంతేకాకుండా గిఫ్టు ట్యాగ్లు, ర్యాపింగ్ పేపర్లపై అతికిస్తే అవి ఎకో ఫ్రెండ్లీగా ఉండటంతో పాటు, ప్రత్యేకంగా ఉంటాయని వివరించారు.
సువాసన వెదజల్లేలా : బంతి, గులాబీ, మల్లె పూలను శుభ్రం చేసి ఆరబెట్టాలి. సువాసన కోసం ఎసెన్షియల్ ఆయిల్, దాల్చినచెక్క, లవంగం కలపవచ్చని సూచిస్తున్నారు. ఈ మిశ్రమాన్ని ఒక బౌల్లో గాని, పలుచని బట్టసంచీలోగాని పోసి ఉంచితే మంచి వాసన వస్తుందని తెలిపారు.
క్యాండిళ్లు : శుభ్రమైన పూలరేకుల్ని ఎండబెట్టి పుస్తకాల మధ్యలో ఉంచి ప్రెస్ చేయాలి. ఈ క్రమంలో వ్యాక్స్ను కరిగించి మోల్డ్లో పోసి, మధ్యలో ఎండిన పూలను కలపాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇంట్లో తయారు చేసే ఈ కొవ్వొత్తులు మంచి ఆకృతితో పాటు సువాసనతో ఉంటాయని తెలిపారు.
