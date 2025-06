ETV Bharat / lifestyle

ఇంట్లో తిన్నా ఫుడ్ పాయిజనింగ్?! - కిచెన్​లో మీరు తెలియక చేసే పొరపాట్లివే! - BEST TIPS TO AVOID FOOD POISONING

Cooked Food Can be Contaminated in Many Ways : బయటే కాదు, మనం ఇంట్లో పరిశుభ్రమైన వాతావరణంలో వండిన పదార్థాలూ కొన్ని సార్లు విషతుల్యమయ్యే ప్రమాదం ఉందంటున్నారు నిపుణులు. ముఖ్యంగా ఆయా పదార్థాల్ని సరిగ్గా నిల్వ చేయకపోయినా వాటిలో వైరస్, బాక్టీరియా లాంటి సూక్ష్మజీవులు వృద్ధి చెంది అది క్రమంగా పుడ్ పాయిజనింగ్​కు దారితీస్తుందని పేర్కొన్నారు. అందుకే పదార్థాల్ని నిల్వ చేసే విషయంలో సరైన జాగ్రత్తలు పాటించాలని సూచిస్తున్నారు. అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

ఎందుకు విషతుల్యమవుతుంది : సాధారణ ఉష్ణోగ్రతలు ఉన్నప్పుడు వండిన పదార్థాలను రోజంతా గది ఉష్ణోగ్రత వద్ద నిల్వ చేసినా ఏమీ కాదని అనుకుంటాం. కానీ, ఇలా నిల్వ చేసిన పదార్థాలు మనకు తెలియకుండానే కలుషితమయ్యే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మిగిలిపోయిన పదార్థాల్ని లేదా వండిన ఆహార పదార్థాలు 2 గంటల్లోపే రిఫ్రిజిరేటర్​లో పెట్టేయాలని, అది కూడా ఐదు డిగ్రీల కంటే తక్కువ ఉష్ణోగ్రత వద్ద మాత్రమే నిల్వ చేయాలని సూచిస్తున్నారు.

Best Tips to Avoid Food Poisoning (Getty image)

వాటితో పాటు నిల్వ చేయవద్దు : ఆహారం వండే పాత్రలు, గరిటెలు శుభ్రంగా కడగకపోయినా అందులోని ఆహారం కలుషితమయ్యే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు అంటున్నారు. పచ్చి మాంసంపై ఉండే బాక్టీరియా కూడా పుడ్ పాయిజనింగ్​కు దారితీసే ప్రమాదం ఉందని, కాబట్టి ఇతర పండ్ల, కూరగాయలతో కాకుండా విడిగా తీసుకురావడం, నిల్వ చేయడం మంచిదని చెబుతున్నారు.