దుస్తుల ట్యాగ్పై ఉన్న సింబల్స్ ఎప్పుడైనా గమనించారా? - వాటి అర్థం ఇదేనట!
-బట్టలు ఉతికే ముందు, తర్వాత కొన్ని జాగ్రత్తలు తప్పనిరంటున్న నిపుణులు!
Published : September 19, 2025 at 3:40 PM IST
Meaning of Symbols on Clothes Tag: ఎంతో ఇష్టపడి కొన్న షర్టు కొన్ని రోజులకే రంగుపోతోందా? వేలు వెచ్చించి కొన్న డ్రస్సు రెండుసార్లు వేసుకోగానే నచ్చడం లేదా? అయితే బట్టల తీరును మనం సరిగ్గా అర్థం చేసుకోనట్లే! ఉతకడం, ఇస్త్రీ చేయడం, బ్లీచ్ వేయడం, మెషీన్లో వేయడం వంటివన్నీ దుస్తుల తీరును బట్టి భిన్నంగా ఉంటాయని నిపుణులు అంటున్నారు. ఈ క్రమంలో దుస్తులు భద్రంగా ఉండాలంటే ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
గుర్తులు కీలకం : కొత్త దుస్తులను మొదటిసారి ఉపయోగించే ముందు వాటిపై ఉన్న ట్యాగ్లను పరిశీలించడం చాలా ముఖ్యమంటున్నారు నిపుణులు. ఇవి సాధారణంగా కాలర్ వద్ద లేదా లోపలి భాగంలో ఉండటంతో పాటు వీటిపై కొన్ని చిన్న గుర్తులు, ప్రత్యేక చిహ్నాలు కనిపిస్తాయని పేర్కొన్నారు. వాటిని అనుసరిస్తూ ఎలా ఉతకాలి? ఆరబెట్టాలి? ఐరన్ చేసేటప్పుడు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు పాటించాలి? అనే విషయాలు తెలుసుకుంటే దుస్తుల నాణ్యత ఎక్కువ కాలం ఉంటుందని వివరించారు.
సర్కిల్ : కోటులతో పాటు కొన్ని ప్రత్యేక దుస్తులను మామూలు నీటితో ఉతికితే పాడైపోతాయి. వాటిని డ్రైక్లీన్ చేయడం మంచిదని, దీన్ని సూచించడానికి దుస్తుల ట్యాగ్పై సర్కిల్ గుర్తు ఉంటే దాన్ని డ్రైక్లీన్ చేయాలని, ఒకవేళ ఇంటూ గుర్తుంటే డ్రైక్లీన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదని పేర్కొన్నారు.
బకెట్ : చాలా సున్నితమైన దుస్తులను వాషింగ్మెషీన్లో వేయడం వల్ల త్వరగా దెబ్బతింటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇలాంటి కేటగిరీలోకి సిల్క్, ఉన్ని, కొన్ని రకాల ఫ్యాబ్రిక్లతో తయారుచేసినవి వస్తాయని తెలిపారు. ఈ క్రమంలో బట్టల ట్యాగ్పై ఒక చేతిని నీటితో ఉన్న బకెట్లో ఉంచినట్లు కనిపిస్తే దాన్ని చేతితోనే శుభ్రం చేయాలని, కొన్ని దుస్తులకు మాత్రమే బకెట్ గుర్తు ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. అలాంటి వాటిని వాషింగ్మెషీన్లో కొన్ని షరతులు, నియమాలకు అనుగుణంగా ఉతకాల్సి ఉంటుందని సలహా ఇస్తున్నారు.
త్రిభుజం : ఈ గుర్తు బ్లీచింగ్ వినియోగించాలా?వద్దా? అనే విషయాన్ని సూచిస్తుంది. ఖాళీ త్రిభుజం గుర్తు కనిపిస్తే బ్లీచింగ్ను వాడొచ్చని చెబుతున్నారు. ఒకవేళ త్రిభుజంలో ఇంటూ గుర్తు ఉంటే బ్లీచింగ్ వాడకూడదని సూచిస్తుంది. త్రిభుజం లోపం రేఖలు కనిపిస్తే కొన్నిసార్లు వాడవచ్చని, కానీ జాగ్రత్తగా ఉండాలని అర్థం.
చతురస్రాకారం గుర్తు : ఈ గుర్తు లోపల వృత్తం ఉంటే దాన్ని వాషింగ్మెషీన్లో ఆరబెట్టాలని, దానిపై ఇంటూ గుర్తు ఉంటే ఎండలో ఆరబెట్టవచ్చని సూచిస్తుంది.
నీళ్లలో ముంచి పిండాలా?వద్దా?: కొన్నింటిని నీటిలో ముంచి ఉతికి, బలంగా పిండితే వాటి దారాలు ఊడిపోయే ప్రమాదం ఉందని, అందుకే కొన్ని దుస్తుల ట్యాగ్పై మెలిపెట్టిన తరహాలో ప్రత్యేక చిహ్నం ఉంటుంది. ఈ గుర్తుంటే వాటిని పిండవచ్చు. అదే గుర్తుపై ఇంటూ మార్కు ఉంటే పిండకూడదని అర్థం. ఇది ప్రధానంగా సిల్క్, ఉన్ని, లెనిన్ వంటి వాటికి వర్తిస్తుందని, వాటిని తేమతోనే ఆరబెట్టడం మంచిది.
టబ్ : కొన్ని దుస్తులు అధిక ఉష్ణోగ్రతల వద్ద ఉతికితే పాడైపోతాయి. అందుకే ట్యాగ్పై టబ్ గుర్తు ఉంటే వాటిని వాషింగ్ మెషీన్లో ఉతకవచ్చు. టబ్పై 30 డిగ్రీలు అని ఉంటే, వాటిని అంతకంటే ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రతల వద్ద ఉతకకూడదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
ఇస్త్రీ పెట్టె : ఇస్త్రీ చేసే సమయంలో దుస్తులకు తగిన ఉష్ణోగ్రతను ఐరన్ బాక్స్లో సెట్ చేసుకోవాలి. కొన్ని రకాల దుస్తులు ఎక్కువ వేడిని తట్టుకోలేవని, దీన్ని సూచించేలా ట్యాగ్పై ఉన్న ఇనుపగుర్తుపై చుక్కలు ఉంటాయి. మూడు చుక్కలతో ఉంటే కొంచెం ఎక్కువ వేడితో ఇస్త్రీ చేయాలి. ఒక చుక్క కనిపిస్తే తక్కువ వేడితో చేయాలి. వాటిల్లో ఒక చుక్క కనిపించేవి ఎక్కువగా పట్టు, ఉన్ని దుస్తులు. రెండు కనిపించేవి సింథటిక్ దుస్తులు, మూడు చుక్కలు నార, ఉన్ని వస్త్రాలకు సంబంధించినవి సూచిస్తాయి.
