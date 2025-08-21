Beware of Side Effects of Work from Home: కరోనా ఫీవర్ ఎప్పుడైతే మొదలైందో, బయటికెళ్లి చిక్కుల్లో పడడమెందుకని చాలా కంపెనీలు తమ ఉద్యోగులందరికీ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఆప్షన్ ఇచ్చేశాయి. చాలా కంపెనీలు ఇప్పటికీ ఇదే పద్ధతిని అమలు చేస్తున్నాయి. ఇంటి నుంచి పని అంటే బాగానే ఉంటుంది. కానీ, ఈ ఉద్యోగులది చిత్రమైన పరిస్థితి అంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే ఇంట్లో అందరితో ఉన్నా, ఒక్క క్షణం కూడా తీరుబాటుండదు! ఆఫీసుకు, ఇంటికి మధ్య సరైన సమయ విభజన చేసుకోకపోతే ఒత్తడి చిత్తు చేస్తుందని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో వర్క్ ఫ్రం హోంలో నెగెటివ్స్ లేకుండా, ఒత్తిడిని జయించడం ఎలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
ఇప్పుడు 'వర్క్ ఫ్రం హోం' చాలా మంది సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగులకు సాధారణంగా మారిపోయింది. దీనివల్ల కార్యాలయానికి వెళ్లే ప్రయాణ సమయం తగ్గిపోవడం, ఇంట్లో సౌకర్యంగా పని చేసే అవకాశం వంటి ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. కానీ, పని, వ్యక్తిగత జీవితం మధ్య గీత చెరిగిపోవడంతో ఒత్తిడి తీవ్రంగా పెరిగిపోతోంది. ఇంట్లోనే ఉంటున్నా కుటుంబసభ్యులకు సమయం వెచ్చించలేని పరిస్థితి.
నెగెటివ్స్ లేకుండా : ఎప్పుడూ ఆఫీస్ పనంటూ, కంప్యూటర్ ముందు కూర్చుని ఉంటున్నారంటూ కుటుంబసభ్యులు విసుక్కుంటున్న సందర్భాలు వర్క్ఫ్రం హోం ఉద్యోగులకు తరచూ ఎదురవుతుంటాయి. భార్యాభర్తలు ఇద్దరూ వర్క్ ఫ్రం హోం అయితే ఇక చెప్పాల్సిన పని లేదు. ఎవరి గదిలో వారు తలుపులు బిగించుకుని కూర్చోవడమే. ఈ పరిస్థితుల్లో సమయ నిర్వహణ అనేది చాలా కీలకం. కొన్ని ప్రణాళికలు, కొంచెం మనసు ఉంటే చాలంటున్నారు నిపుణులు. అటు పని, ఇటు కుటుంబాన్ని చక్కగా సమన్వయం చేసుకోవచ్చని చెబుతున్నారు.
కార్యాలయానికి వెళ్లి వచ్చిన తర్వాత గంట, రెండు గంటలు మాత్రమే కుటుంబంతో గడిపే సమయం ఉండడంతో పాజిటివ్స్ను ప్రదర్శిస్తారు. కానీ, నిత్యం ఇంట్లోనే ఉండడంతో నెగెటివ్స్ కూడా బయటకు వస్తూ ఉంటాయి. ఇలా జరగకుండా ఉండాలంటే పని, కుటుంబం, వ్యక్తిత్వ వికాసానికి ప్రాధాన్యం ఇచ్చేలా సమయాన్ని కేటాయించుకోవాలి. కొన్నిసార్లు మల్టీటాస్కింగ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఒక పక్కన పని చేస్తూ మరోపక్క పాటలు వినడం, మరో పని ఏదో పెట్టుకోవడం లాంటివి చేస్తూ ఉంటారు. ఇది సరైంది కాదు. ఏదైనా ఒక్కదాని పైనే శ్రద్ధ పెట్టి చేయాలి_డాక్టర్ కర్రి రామారెడ్డి, మానసిక వైద్య నిపుణులు
ఆఫీసు టైంలో :
- ఉదయం ఏ సమయంలో పని మొదలు పెడతాం, మధ్యాహ్నం విరామం ఎప్పుడు, పని ఎప్పుడు ముగిస్తుందనే ప్రణాళిక వేసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. ఇవన్నీ స్థిరమైన సమయాలుగా నిర్ణయించుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
- మంచం, సోఫాపై కూర్చుని పని చేస్తే ఏకాగ్రత కుదరకపోవచ్చు. ఇంట్లో ఒక చోటును కార్యాలయంగా కేటాయించుకుంటే మనసు సైతం ఆ మూడ్లోకి వెళ్తుందని అంటున్నారు.
- మొదట చేయాల్సిన ఆ రోజు పని జాబితా సిద్ధం చేసుకోవాలి. అత్యవసరమైన పనులను మొదట పూర్తి చేసి, తక్కువ ప్రాధాన్యం ఉన్న వాటిని ఆ తర్వాత చేయాలంటున్నారు.
- గంటల కొద్దీ పని చేస్తే పనిలో నాణ్యత తగ్గుతుంది. గంటకోసారి 5-10 నిమిషాలు విరామం తీసుకోవాలి.
- సామాజిక మాధ్యమాలు, యూట్యూబ్, వాట్సప్ నోటిఫికేషన్లు పనిపై ఏకాగ్రతను దెబ్బతిస్తాయి. పని వేళల్లో నోటిఫికేషన్లు ఆఫ్ చేసుకోవడం మంచిది.
కుటుంబానికి :
- వర్క్ ఫ్రం హోంలో కుటుంబం దగ్గరగా ఉంటుంది. కానీ, అందుకు సమయాన్ని కేటాయించకపోతే దూరం పెరుగుతుంది. పని ముగిసిన తర్వాత గాడ్జెట్ల నుంచి దూరంగా ఉండాలి.
- కుటుంబ సమయాన్ని ఆఫీసు పనులు మింగేసే పరిస్థితి రాకుండా చూసుకోవాలి. భోజనం చేసేటప్పుడో, కుటుంబసభ్యులతో మాట్లాడుతున్నప్పుడో ల్యాప్టాప్ తెరవకూడదు.
- పని గంటలు, కార్యాలయం సమావేశాల గురించి కుటుంబసభ్యులకు ముందే చెప్పడం మంచిది. దాంతో వారు అర్థం చేసుకుంటారు.
- పని మధ్యలో చిన్న విరామం తీసుకున్నప్పుడు ఇంట్లోని పిల్లలు, పెద్దలను పలకరిస్తే కుటుంబ బంధాలు బలపడతాయి.
- వారాంతాల్లో కుటుంబాన్ని బయటకు తీసుకువెళ్లేందుకు ప్రణాళిక వేసుకోవాలి. పిల్లల హోంవర్క్ను చూడడం, సమయం దొరికితే వంట, ఇంటి పనుల్లో సహాయం చేయడం వంటివి చేయాలని సూచిస్తున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం.
