డిన్నర్​ టైంలో అల్పాహారం మంచిదేనా? - నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే! - BENEFITS OF DINNER TIME BREAKFAST

చాలా మందికి ఉదయం, రాత్రి టిఫిన్ల అలవాటు - డిన్నర్​లో ఏవి తీసుకోవాలో సూచనలివి

Eating Breakfast for Dinner
Eating Breakfast for Dinner (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 12, 2025 at 3:08 PM IST

Benefits of Eating Breakfast for Dinner : మనలో చాలామంది బరువు తగ్గాలనో, అనారోగ్య సమస్యల్ని దూరం చేసుకోవడానికో, వివిధ ఆహార నియమాలను పాటిస్తుంటారు. ఈ నేపథ్యంలోనే రాత్రుళ్లు తేలికపాటి ఆహారం తీసుకుంటుంటారు. కొంత మంది అయితే ఉదయం తీసుకునే అల్పాహారాన్నే నైట్​ టైంలోనూ తీసుకుంటుంటారు. ఈ పద్ధతి ఆరోగ్యానికి మంచిదైనా, అన్ని రకాల అల్పాహారాలు డిన్నర్​కి సరిపడవని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తే, జీర్ణ వ్యవస్థపై ప్రతికూల ప్రభావం పడుతుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. మరి, నైట్ టైంలో ఎలాంటి అల్పాహారాలు తీసుకుంటే మంచిదో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

Breakfast for Dinner
అల్పాహారం (Getty Images)

ఎంపిక ముఖ్యం! :

  • అల్పాహారం అనగానే పోహా, ఇడ్లీ, వడ, పూరీ, దోసె ఇలా చాలా వంటకాలు గుర్తొస్తాయి. అయితే నైట్ టైం డిన్నర్​కీ అల్పాహారం తీసుకునే వారు వీటిలో కొన్నింటిని మాత్రమే మెనూలో చేర్చుకోవడం మంచిదంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో పోషకాలన్నీ ఉండేలా, ప్రొటీన్లు అధికంగా అందేలా, తేలిగ్గా జీర్ణమయ్యే ఆహార పదార్థాల్ని తీసుకోవాలని పేర్కొన్నారు.
  • ఇడ్లీ, కిచిడీ, ఆమ్లెట్, ఉప్మా, పోహా వంటి పదార్థాల్లో ప్రొటీన్, ఫైబర్, విటమిన్లు, ఖనిజాలు ఎక్కువగా ఉంటాయని చెబుతున్నారు. కాబట్టి, ఇవి బ్రేక్​ఫాస్ట్​కి ఎంత మంచివో, డిన్నర్​కీ కూడా అంతే మేలని తెలిపారు. గింజలు, పండ్లు లేదా ఆకుపచ్చ స్మూతీలు, ఆమ్లెట్లతో కూడిన ఓట్ మీల్ వంటి అల్పాహార ఆహారాలు మంచివని American Osteopathic Association అధ్యయనంలో పేర్కొంది.
  • కొందరు పెరుగులో పండ్ల ముక్కలు, నట్స్ వంటివి కలుపుకొని బ్రేక్​ఫాస్ట్​గా తీసుకుంటారు. అయితే వీటిని నైట్​టైంలోనూ తీసుకోవచ్చంటున్నారు. ఇవి త్వరగా కడుపు నిండిన అనుభూతి కలగడం వల్ల బరువు అదుపులో ఉంటుందని పేర్కొన్నారు.
  • అలాగే తక్కువ క్యాలరీలుండే శనగపిండి దోసెను, పర్​ఫెక్ట్ డిన్నర్ బ్రేక్​ఫాస్ట్​గా నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇందులో అధిక మొత్తంలో ఉండే ఫైబర్ జీర్ణశక్తిని పెంచడం వల్ల జీర్ణ సంబంధిత సమస్యలు రాకుండా కాపాడుతుందని వివరించారు.
  • పూరీ, వడ, పకోడీ, సమోసా, పరాఠా, ప్యాన్​కేక్స్ వంటి నూనె పదార్థాలు నైట్ డిన్నర్​లో తీసుకుంటే అరగవని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందుకే ఇవి అల్పాహారాలే అయినా డిన్నర్​కు బదులుగా తీసుకోవద్దని సూచిస్తున్నారు.

Breakfast for Dinner
అల్పాహారం (Getty Images)

ఉపయోగాలెన్నో :

  • రాత్రి కడుపు నిండుగా తినే భోజనం కంటే తేలిగ్గా జీర్ణమయ్యే అల్పాహారం తీసుకోవడమే మంచిదంటున్నారు. ఈ అలవాటు వల్ల పలు ప్రయోజనాలు కలుగుతాయని చెబుతున్నారు.
  • నైట్​టైంలో అల్పాహారం తీసుకోవడం వల్ల సులభంగా జీర్ణమవుతుందని, ఇది సుఖనిద్రను ప్రేరేపిస్తుందంటున్నారు. నిద్రలేమి సమస్యతో బాధపడుతున్నవారికీ ఇదీ చక్కటి పరిష్కారమని తెలిపారు.
  • ప్రస్తుతం మలబద్ధకం సమస్యతో చాలామంది బాధపడుతుంటారు. ఇందుకు జీర్ణవ్యవస్థ పనితీరు సరిగ్గా లేకపోవడమూ ఓ కారణమంటున్నారు. ఈ క్రమంలో నైట్ ​టైంలో తేలిగ్గా జీర్ణమయ్యే, ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉండే అల్పాహారాన్ని తీసుకోవడం వల్ల ఈ సమస్య తగ్గుతుందని పేర్కొన్నారు.
Poha
పోహా (Getty Images)
  • చాలామందికి ఉద్యోగాలు, బిజీ లైఫ్​స్టైల్ వల్ల రాత్రి భోజనం తయారుచేసుకునే టైం లేకపోవడంతో బయటి నుంచి ఆర్డర్ చేసుకుంటున్నారు. ఇలా రోజూ బయటి ఆహారం తీసుకుంటే అనారోగ్య బారిన పడే అవకాశం ఉందంటున్నారు. అదే సింపుల్​గా తయారుచేసుకొనే బ్రేక్​ఫాస్ట్ వంటకాల్ని భోజన సమయంలో తీసుకుంటే పని సులువుగా పూర్తవుతుందని, ఆరోగ్యంగా ఉండటంతో పాటు ఖర్చూ తగ్గుతుంది.
  • కొందరు కొన్ని రకాల ఆరోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతుంటారు. అలాంటి వారికి ఇంటి ఆహారమే తినాలని డాక్టర్లు సూచిస్తారు. ఈ నేపథ్యంలో ఇలాంటి సింపుల్ బ్రేక్​ఫాస్ట్ రెసిపీలను ప్రయత్నిస్తే, అనారోగ్యాల్నీ దూరం చేసుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు.
Puri
పూరీ (ETV Bharat)
  • బరువు తగ్గాలనుకునే వారు తేలికపాటి ఆహారం తీసుకోవడం మంచిదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. రాత్రి భోజన టైంలో ఈ సూత్రం పాటిస్తే, వాళ్లు తమ ఫిట్​నెస్ లక్ష్యాల్ని మరింత సులభంగా చేరుకోవచ్చని పేర్కొన్నారు.
  • అయితే అల్పాహారమే కదా అని ఎక్కువ మొత్తంలో లాగించేయడం, ఆలస్యంగా తినడం లాంటివి చేయవద్దని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో వైద్యుల సలహా మేరకు తీసుకునే ఆహారం మోతాదు నిర్ణయించుకోవడం, పడుకోవడానికి రెండు గంటల ముందే డిన్నర్​ను ముగించడం మంచిదని తెలిపారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

