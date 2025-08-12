Benefits of Eating Breakfast for Dinner : మనలో చాలామంది బరువు తగ్గాలనో, అనారోగ్య సమస్యల్ని దూరం చేసుకోవడానికో, వివిధ ఆహార నియమాలను పాటిస్తుంటారు. ఈ నేపథ్యంలోనే రాత్రుళ్లు తేలికపాటి ఆహారం తీసుకుంటుంటారు. కొంత మంది అయితే ఉదయం తీసుకునే అల్పాహారాన్నే నైట్ టైంలోనూ తీసుకుంటుంటారు. ఈ పద్ధతి ఆరోగ్యానికి మంచిదైనా, అన్ని రకాల అల్పాహారాలు డిన్నర్కి సరిపడవని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తే, జీర్ణ వ్యవస్థపై ప్రతికూల ప్రభావం పడుతుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. మరి, నైట్ టైంలో ఎలాంటి అల్పాహారాలు తీసుకుంటే మంచిదో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
ఎంపిక ముఖ్యం! :
- అల్పాహారం అనగానే పోహా, ఇడ్లీ, వడ, పూరీ, దోసె ఇలా చాలా వంటకాలు గుర్తొస్తాయి. అయితే నైట్ టైం డిన్నర్కీ అల్పాహారం తీసుకునే వారు వీటిలో కొన్నింటిని మాత్రమే మెనూలో చేర్చుకోవడం మంచిదంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో పోషకాలన్నీ ఉండేలా, ప్రొటీన్లు అధికంగా అందేలా, తేలిగ్గా జీర్ణమయ్యే ఆహార పదార్థాల్ని తీసుకోవాలని పేర్కొన్నారు.
- ఇడ్లీ, కిచిడీ, ఆమ్లెట్, ఉప్మా, పోహా వంటి పదార్థాల్లో ప్రొటీన్, ఫైబర్, విటమిన్లు, ఖనిజాలు ఎక్కువగా ఉంటాయని చెబుతున్నారు. కాబట్టి, ఇవి బ్రేక్ఫాస్ట్కి ఎంత మంచివో, డిన్నర్కీ కూడా అంతే మేలని తెలిపారు. గింజలు, పండ్లు లేదా ఆకుపచ్చ స్మూతీలు, ఆమ్లెట్లతో కూడిన ఓట్ మీల్ వంటి అల్పాహార ఆహారాలు మంచివని American Osteopathic Association అధ్యయనంలో పేర్కొంది.
- కొందరు పెరుగులో పండ్ల ముక్కలు, నట్స్ వంటివి కలుపుకొని బ్రేక్ఫాస్ట్గా తీసుకుంటారు. అయితే వీటిని నైట్టైంలోనూ తీసుకోవచ్చంటున్నారు. ఇవి త్వరగా కడుపు నిండిన అనుభూతి కలగడం వల్ల బరువు అదుపులో ఉంటుందని పేర్కొన్నారు.
- అలాగే తక్కువ క్యాలరీలుండే శనగపిండి దోసెను, పర్ఫెక్ట్ డిన్నర్ బ్రేక్ఫాస్ట్గా నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇందులో అధిక మొత్తంలో ఉండే ఫైబర్ జీర్ణశక్తిని పెంచడం వల్ల జీర్ణ సంబంధిత సమస్యలు రాకుండా కాపాడుతుందని వివరించారు.
- పూరీ, వడ, పకోడీ, సమోసా, పరాఠా, ప్యాన్కేక్స్ వంటి నూనె పదార్థాలు నైట్ డిన్నర్లో తీసుకుంటే అరగవని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందుకే ఇవి అల్పాహారాలే అయినా డిన్నర్కు బదులుగా తీసుకోవద్దని సూచిస్తున్నారు.
"30 ఏళ్ల నాటి పిండం నేడు శిశువుగా" ఎలా సాధ్యమైందంటే?! - ఆసక్తి రేపుతున్న వైద్య పరిశోధనలు!
ఉపయోగాలెన్నో :
- రాత్రి కడుపు నిండుగా తినే భోజనం కంటే తేలిగ్గా జీర్ణమయ్యే అల్పాహారం తీసుకోవడమే మంచిదంటున్నారు. ఈ అలవాటు వల్ల పలు ప్రయోజనాలు కలుగుతాయని చెబుతున్నారు.
- నైట్టైంలో అల్పాహారం తీసుకోవడం వల్ల సులభంగా జీర్ణమవుతుందని, ఇది సుఖనిద్రను ప్రేరేపిస్తుందంటున్నారు. నిద్రలేమి సమస్యతో బాధపడుతున్నవారికీ ఇదీ చక్కటి పరిష్కారమని తెలిపారు.
- ప్రస్తుతం మలబద్ధకం సమస్యతో చాలామంది బాధపడుతుంటారు. ఇందుకు జీర్ణవ్యవస్థ పనితీరు సరిగ్గా లేకపోవడమూ ఓ కారణమంటున్నారు. ఈ క్రమంలో నైట్ టైంలో తేలిగ్గా జీర్ణమయ్యే, ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉండే అల్పాహారాన్ని తీసుకోవడం వల్ల ఈ సమస్య తగ్గుతుందని పేర్కొన్నారు.
- చాలామందికి ఉద్యోగాలు, బిజీ లైఫ్స్టైల్ వల్ల రాత్రి భోజనం తయారుచేసుకునే టైం లేకపోవడంతో బయటి నుంచి ఆర్డర్ చేసుకుంటున్నారు. ఇలా రోజూ బయటి ఆహారం తీసుకుంటే అనారోగ్య బారిన పడే అవకాశం ఉందంటున్నారు. అదే సింపుల్గా తయారుచేసుకొనే బ్రేక్ఫాస్ట్ వంటకాల్ని భోజన సమయంలో తీసుకుంటే పని సులువుగా పూర్తవుతుందని, ఆరోగ్యంగా ఉండటంతో పాటు ఖర్చూ తగ్గుతుంది.
- కొందరు కొన్ని రకాల ఆరోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతుంటారు. అలాంటి వారికి ఇంటి ఆహారమే తినాలని డాక్టర్లు సూచిస్తారు. ఈ నేపథ్యంలో ఇలాంటి సింపుల్ బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీలను ప్రయత్నిస్తే, అనారోగ్యాల్నీ దూరం చేసుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు.
- బరువు తగ్గాలనుకునే వారు తేలికపాటి ఆహారం తీసుకోవడం మంచిదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. రాత్రి భోజన టైంలో ఈ సూత్రం పాటిస్తే, వాళ్లు తమ ఫిట్నెస్ లక్ష్యాల్ని మరింత సులభంగా చేరుకోవచ్చని పేర్కొన్నారు.
- అయితే అల్పాహారమే కదా అని ఎక్కువ మొత్తంలో లాగించేయడం, ఆలస్యంగా తినడం లాంటివి చేయవద్దని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో వైద్యుల సలహా మేరకు తీసుకునే ఆహారం మోతాదు నిర్ణయించుకోవడం, పడుకోవడానికి రెండు గంటల ముందే డిన్నర్ను ముగించడం మంచిదని తెలిపారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
పురుషుల్లో ఎక్కువగా కనిపిస్తున్న "కొత్త వ్యాధి" - వెక్సాస్ సిండ్రోమ్ లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయంటే!
"గ్యాస్ ట్రబుల్"తో ఇబ్బంది పడుతున్నారా? - తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై నిపుణుల సమాధానమిదే!