రోగనిరోధక శక్తి నుంచి గుండె ఆరోగ్యం వరకు - ఎంత నవ్వితే అంత మంచిదంటున్న నిపుణులు! - BENEFITS AND TYPES OF LAUGHING

-నవ్వడం వల్ల సంపూర్ణ ఆరోగ్యం మీ సొంతమట!

Benefits and Types of Laughing
Benefits and Types of Laughing (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : August 15, 2025 at 11:27 AM IST

3 Min Read

Benefits and Types of Laughing : ఒత్తిడిలో పడి కొట్టుమిట్టాడుతున్న వారికి నవ్వు ఓ వరం. ఒంటరితనం, అనారోగ్య సమస్యలతో దిగాలు చెందుతున్న పండుటాకులకు ఇదో దివ్యౌషధం. శారీరక, మానసిక, భావోద్వేగ, సామాజిక ఆరోగ్యాన్ని నవ్వు మెరుగుపరుస్తుంది. మనసు నుంచి బాధ, దిగుళ్లను పటాపంచలు చేయడంతో పాటు ఆయుర్దాయమూ పెరుగుతుంది. నవ్వుకు ఇంత ప్రాధాన్యముంది కాబట్టే లాఫింగ్ క్లబ్బులకు అన్ని వయసుల వారు వరుస కడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో నవ్వు ఎన్ని రకాలు, దీని వల్ల ఎలాంటి ప్రయోజనాలు ఉంటాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

ప్రయోజనాలివే:

జీవితం ఓ నాటకమైతే 'నవ్వు' దాని నేపథ్య సంగీతం! పాత్రలు ఎలా ఉన్నా, సందర్భాలు ఏవైనా, ఓ 'చిరునవ్వు' మాత్రం అందరికీ ఒకే భావం కలిగిస్తుంది! ముఖానికి అలంకారం తెస్తుంది. ఒత్తిడిని తరిమేస్తుంది. నవ్వడం వల్ల డొపమైన్​, ఎండార్ఫిన్ హార్మోన్​లు ఉత్పత్తి అవుతాయని, వీటి వల్ల మనసుకు ఆనందం కలుగుతుందంటున్నారు నిపుణులు. నవ్వు, ఆక్సిజన్ అధికంగా ఉండే గాలిని తీసుకోవడం పెంచుతుందని, గుండె, ఊపిరితిత్తులు, కండరాలను ఉత్తేజపరుస్తుందని mayoclinic అధ్యయనంలో పేర్కొంది.

నవ్వడం వల్ల శరీరం సేద తీరుతుందని, నిశిత దృష్టి, సృజనాత్మకత, ఆత్మ విశ్వాసం పెరుగుతుందని చెబుతున్నారు. కాస్త నవ్వినా 43 ముఖ కండరాలు క్రియాశీలం అవుతాయని, ఫలితంగా ముఖంలో రక్త ప్రసరణ చురుగ్గా సాగుతుందని పేర్కొంటున్నారు. చర్మం సహజంగా ప్రకాశిస్తుందని, శరీరంలో తెల్ల రక్తకణాల ఉత్పత్తి పెరుగుతుందని వివరిస్తున్నారు. రోగనిరోధక శక్తి అధికమవ్వడంతో పాటు గుండెపోటు, పక్షవాతం వచ్చే అవకాశాలు తగ్గుతాయని వెల్లడిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా నవ్వు ఒత్తిడి హార్మోన్ల ప్రతికూల ప్రభావాలను ఎదుర్కొనే ఎండార్ఫిన్‌లను విడుదల చేస్తుందని, ఫలితంగా రక్తపోటు తగ్గుతుందని University of ST. Augustine for Health Sciences అధ్యయనంలో పేర్కొంది.

నవ్వు 40 రకాలు : నవ్వడంలో ఒకటి, రెండు రకాలుగా కాకుండా, చిరు మందహాసం నుంచి ముఖంలోని కండరాలు, నరాల్లో కదలిక వచ్చేలా బిగ్గరగా నవ్వడం వరకు 40 రకాల నవ్వులున్నాయని అంటున్నారు. వీటిలో ఎలా నవ్వినా ఆరోగ్యానికి మంచిదేనని చెబుతున్నారు.

నమస్తే లాఫింగ్ : నమస్కారం పెట్టి హాహాహా అంటూ నవ్వడం.

మిల్క్​షేక్ లాఫింగ్ : వేడి పాలను తాగుతున్నట్టు ఊహించుకుంటూ నవ్వడం.

లయన్ లాఫింగ్ : సింహంలాగా నోరు తెరుస్తూ నాలుకను బయటపెట్టి, రెండు చేతుల్ని పంజా మాదిరిగా ఊపుతూ నవ్వడం.

హాట్ సూప్ లాఫింగ్ : సూప్ తాగేటప్పుడు నాలుక కాలితే ఏ విధమైన అనుభూతి కలుగుతుందో అలా నవ్వడం.

ఆర్గ్యుమెంట్ లాఫింగ్ : చేతి చూపుడు వేలును చూపిస్తూ ఆర్గ్యుమెంట్ చేస్తున్నట్టు నవ్వడం.

నవ్వితే నాకేంటి : చేతులు రెండూ ముందుకు పెట్టి ఒక చెయ్యి గుప్పిట పట్టి రెండో అరచేతిపై ప్రెస్ చేస్తూ నవ్వడం.

సారీ లాఫింగ్ : రెండు చేతులతో చెవులను పట్టుకుని గుంజీళ్లు తీస్తూ నవ్వడం

ఈ ప్రయోజనాలు కూడా :

  • యాంటీబాడీల ఉత్పత్తిని పెంచి ఫ్లూ, జలుబు వంటి పలు వ్యాధుల నుంచి రక్షణ పొందేందుకు సహాయపడుతుంది.
  • ఒంటరిగా ఉండటం, దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు లేదా శారీరక సమస్యల వల్ల వచ్చే డిప్రెషన్​ను తగ్గిస్తుంది.
  • నవ్వు మెదడులో జ్ఞాపకశక్తి, నేర్చుకునే భాగాలను ఉత్తేజితం చేస్తుంది. మానసికంగా చురుగ్గా ఉంచుతుంది.
  • కష్ట సమయాల్లో మంచి మానసిక స్థితిని కలిగిస్తుంది. భావోద్వేగ సంతృప్తినిస్తుంది.
  • హాయిగా నవ్వినప్పుడు ఊపిరితిత్తులు వ్యాకోచిస్తాయి. దీంతో రక్త ప్రసరణ మెరగవుతుంది.
  • నవ్వడం వల్ల ముఖంలోని కండరాలకు వ్యాయామం లభిస్తుంది. ముఖ సౌందర్యం ఇనుమడిస్తుంది.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

మీ ఆరోగ్యం మీ ఫ్రిజ్​పై ఆధారపడి ఉంటుందని తెలుసా? - అధ్యయనాలు ఏం చెబుతున్నాయంటే!

