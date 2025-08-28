Beauty Benefits of Almond Oil : ఆరోగ్యానికి బాదం పప్పు ఎంతో మేలు చేస్తుంది. అయితే, బాదం నుంచి తయారుచేసే నూనెలో కూడా ఎన్నో మంచి గుణాలు ఉన్నాయని, అవి అందానికి మేలు చేస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇందులోని పోషకాలు, విటమిన్లు చర్మ సమస్యల్ని దూరం చేయడంలో సమర్థంగా పనిచేస్తాయంటున్నారు. మరి, బాదం నూనె వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
కుదుళ్లకు మసాజ్గా : ప్రస్తుతం పర్యావరణ కాలుష్యం వల్ల ధూళి, దుమ్ము వంటివి జుట్టును ఇబ్బంది పెడుతున్నాయి. పొడిబారడం, చివర్లు చిట్టడం లాంటి సమస్యలు చాలా మందిని కలవర పెడుతున్నాయి. ఇలాంటప్పుడు బాదం, ఆముదం, ఆలివ్ నూనెల్ని సమపాళ్లలో తీసుకొని, ఈ మిశ్రమంతో కుదుళ్లను మర్దనా చేసుకోవాలని చెబుతున్నారు. ఇలా వారంలో కనీసం రెండు సార్లు చేస్తే జుట్టు ఆరోగ్యంగా ఉండటంతోపాటు ఒత్తుగా పెరుగుతుందని సూచిస్తున్నారు. అలాగే స్నానం చేయడానికి ముందు శరీరానికి బాదం నూనె రాసుకొని బాగా మర్దనా చేసుకోవాలని, తద్వారా ఇందులోని పోషకాలు చర్మానికి తేమను అందిస్తాయని చెబుతున్నారు.
బాదం నూనెలో మోనోఅన్శాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అధికంగా ఉంటాయని, ఇవి UV రేడియేషన్ కిరణాల నుంచి జుట్టుకు రక్షణ కల్పిస్తాయని National Library of Medicine అధ్యయనం పేర్కొంది. క్యూటికల్ కణాల మధ్య అంతరాన్ని పూరించడం వల్ల జుట్టు స్థితిస్థాపకత పెరుగుతుందని వెల్లడించింది.
డార్క్ సర్కిల్స్ : నీరు తక్కువగా తాగడం, నిద్ర లేకపోవడం వల్ల కళ్ల కింద నల్లటి వలయాలు వస్తాయి. ఈ సమస్యతో ఇబ్బంది పడేవారు రాత్రి పడుకునే ముందు కొన్ని చుక్కల బాదం నూనెను కళ్ల కింద అప్లై చేసుకొని, కాసేపు మృదువుగా మర్దనా చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. దీనివల్ల కళ్ల కింద నల్లటి వలయాలు తగ్గే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు.
యాంటీ ఏజింగ్ : చిన్న వయసులోనే ముఖంపై ముడతలు, గీతలతో కొంతమంది ఇబ్బంది పడుతుంటారు. ఇలాంటి వారికి బాదం నూనె మేలు చేస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇందులోని పోషకాలు యాంటీ ఏజింగ్ కారకాలుగా పనిచేస్తాయని అంటున్నారు. దీన్ని తరచూ చర్మానికి రాసుకోవడం వల్ల వృద్ధాప్య ఛాయలు తగ్గుముఖం పడతాయని వివరిస్తున్నారు.
బాదం నూనెలో ఎమోలియెంట్, స్క్లెరోసెంట్ లక్షణాలు ఉన్నాయని, ఇవి చర్మాన్ని మృదువుగా చేయడంతోపాటు చర్మపు రంగును మెరుగుపరుస్తాయని Europe PMC అధ్యయనం పేర్కొంది. అంతేకాకుండా సోరియాసిస్, తామర వంటి పొడి చర్మ పరిస్థితులకు చికిత్స చేయడానికి బాదం నూనెను ఉపయోగించేవారని వెల్లడించింది. ఇంకా, శస్త్రచికిత్స తర్వాత వచ్చే మచ్చలను బాదం నూనె తగ్గిస్తుందని పేర్కొంది.
పొడిబారిన చర్మానికి : గాలిలోని దుమ్ము, ధూళి వంటివి చర్మాన్ని నిర్జీవంగా మారుస్తాయి. అందువల్ల రెండు చెంచాల పెసరపిండిలో సరిపడా బాదం నూనె (Almond Oil) కలుపుకొని పేస్ట్లా చేసుకోవాలని, దీన్ని చర్మానికి నలుగులా పెట్టుకుంటే మృతకణాలు తొలగిపోయి చర్మం తాజాగా మారుతుందని చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా పొడిబారి గరుకుగా మారిన చర్మానికి, పగిలిన మడమలకూ ఈ నూనె పట్టించి బాగా మర్దన చేస్తే, ఫలితం ఉంటుందని చెబుతున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
