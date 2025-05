ETV Bharat / lifestyle

"యూట్యూబ్ వీడియోలు" చూస్తూ వంట చేస్తున్నారా? - అయితే, ఇది మీ కోసమే! - BAKING ITEMS COOKING TIPS

Published : May 20, 2025 at 4:45 PM IST

Take Care of These Things While Baking : కేక్స్, బ్రెడ్, కుకీస్, పఫ్స్ ఇలాంటి బేకింగ్ ఐటమ్స్​ని ఇంట్లో తయారు చేస్తుకున్నప్పుడు చాలామందికి హోటళ్లలో మాదిరిగా పర్​ఫెక్ట్​గా రావు. ఇందుకు వీటిని తయారు చేసే క్రమంలో తెలియకుండా చేసే చిన్న చిన్న పొరపాట్లే కారణం. కాబట్టి ఇలాంటి వంటకాల్ని తయారుచేసేటప్పుడు కొన్ని చిట్కాలను దృష్టిలో పెట్టుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. బేకింగ్ ఐటమ్స్ ఇలా చేయడం వల్ల పర్​ఫెక్ట్​గా రావడమే రాదు, వాటికి మరింత రుచి పెరుగుతుందని చెబుతున్నారు. మరి ఆ ట్రిప్స్ ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

డిజిటల్ వెయింగ్ స్కేల్ : ఏదైనా వంటకం పర్​ఫెక్ట్​గా రావాలంటే అందులో వాడే పదార్థాల కొలతలు చాలా ముఖ్యమంటున్నారు నిపుణులు. అదే నియమం బేకింగ్ ఐటమ్స్​కూ వర్తిస్తుందని తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలోనే ఆయా పదార్థాల్ని కొలిచే కప్స్ లేదా స్పూన్లు వాడడం మంచిదని పేర్కొన్నారు. వీటికి బదులుగా డిజిటల్ వెయింగ్ స్కేల్​ను ఉపయోగిస్తే మేలని సూచిస్తున్నారు. అంతే కాకుండా పొడి, తడి పదార్థాల్ని కొలవడానికి వేర్వేరు స్పూన్స్ లేదా కప్స్​ను వినియోగించాలి. అప్పుడే పదార్థం కోసం కచ్చితమైన కొలతల్ని తీసుకోగలుగుతామని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

కుకీస్ (Getty image)

సొంత ప్రయోగాలు వద్దు : ఏదైన కొత్త వంటకం గురించి తెలుసుకోవడానికి పుస్తకంలో చదివినా, యూట్యూబ్​లో చూసి చేసినా దానికి సంబంధించిన తయారీ విధానం అందులో చెప్పినట్లుగానే పాటించాలి. అలా కాకుండా వంట మధ్యమధ్యలో సొంత ప్రయోగాలు చేస్తే అది పర్​ఫెక్ట్​గా కుదరదని నిపుణులు పేర్కొన్నారు. కొంతమంది పొడి పదార్థాల్ని జల్లెడ పట్టకుండానే వాడేయడం వల్ల కూడా వంటకం కుదరకపోయే అవకాశాలు ఉన్నాయని అంటున్నారు. అందుకే పొడి పదార్థాలు జల్లెడ పట్టడం మర్చిపోవద్దని సూచిస్తున్నారు.

అలా చేస్తే సరిగ్గా రాదు : బేకింగ్ ఐటమ్స్​లో తేనె, నెయ్యి, మేపుల్​ సిరప్ వంటి చిక్కటి పదార్థాల్ని వాడతారు. అయితే వాటిని కొలిచి తీసుకునేటప్పుడు అవి ఆయా కప్పులు లేదా స్పూన్ల అంచులకు అంటుకుంటుంది, దీంతో కొలత సరిగ్గా రాదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ సమస్య లేకుండా ఉండాలంటే ముందు కొలతల స్పూన్లు లేదా కప్పుల లోపలి భాగంలో నాన్​స్టిక్ కుకింగ్ స్ప్రేను స్ప్రే చేస్తే సరిపోతుందని తెలిపారు.