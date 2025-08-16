ETV Bharat / lifestyle

"సారీ" అని ఒక్క మాటలో చెబుతున్నారా? - ఇలా చెబితేనే రిలేషన్​ స్ట్రాంగ్​గా ఉంటుందట! - REALLY MEAN OF FORGIVENESS

వివిధ దశల్లో క్షమాపణలు - సారీ చెప్పడంతో పాటు మన్నించగలిగే మనస్తత్వమూ ఉండాలంటున్న నిపుణులు!

Golden Rule for forgiveness
Golden Rule for forgiveness (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 16, 2025 at 12:33 PM IST

Applying Golden Rule for forgiveness: బంధువులు, స్నేహితులు, భాగస్వామి ఇలా ఎన్నో బంధాలను జీవితం మనకు అందిస్తుంది. కానీ వాటిని కాపాడుకునే బాధ్యత మాత్రం మనదే. ఎందుకంటే, బంధాలనేవి అద్దాల్లాంటివి, ఒక్కసారి పగిలితే తిరిగి అతుక్కోవు. కాబట్టి, వాటిని అంత జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలి. అయితే ఎంత సొంతవారైనా, ప్రాణ స్నేహితులు అయినా అభిప్రాయభేదాలు సహజం. అలాంటి సందర్భాల్లో తెలిసో, తెలియకో మన వల్ల ఇతరులు, వారి వల్ల మనం 'హర్ట్' అయ్యే అవకాశాలు చాలానే ఉంటాయి. ఇలాంటి సందర్భాల్లోనే పశ్చాత్తాపంతో నిజాయతీగా 'సారీ' అడగగలిగితే అటు బంధం వీగిపోకుండా, ఇటు మనసులోని భారమూ దిగినట్లవుతుందంటున్నారు నిపుణులు. ఇలాంటి సందర్భాల్లో వారికి క్షమాపణలు ఎలా చెప్పాలనో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

క్షమాపణ ఇలా : ఇతరులను క్షమించమని అడగడం మన చేతుల్లోనే ఉంటుంది. కాబట్టి, ఎంత పెద్ద పొరపాటు అయినా చేసేయొచ్చు, తర్వాత సింపుల్​గా 'సారీ' అంటే సరిపోతుందని అనుకుంటే అది మూర్ఖత్వమే అవుతుందంటున్నారు నిపుణులు. క్షమించమని అడగడమంటే జస్ట్ సారీ అని చెప్పి వెళ్లిపోవడం కాదని, క్షమాపణ కోరడంలోనూ వివిధ దశలు ఉంటాయని చెబుతున్నారు. మనం చేసిన తప్పు తీవ్రతపై అవి ఆధారపడి ఉంటాయని పేర్కొంటున్నారు.

వివిధ దశల్లో : ఫస్ట్, మనం చేసిన పొరపాటుకు చింతిస్తున్నామన్న భావన ఎదుటివారికి తెలిసేలా సారీ చెప్పాలంటున్నారు. తర్వాత మన వల్ల జరిగిన పొరపాటుకు మనదే బాధ్యతని తెలియజేయడం కూడా ముఖ్యమని చెబుతున్నారు. మళ్లీ ఈ పొరపాటు జరగనివ్వమనే హామీ మన మాటల ద్వారా వారికి అర్థం కావాలని, ఆ తర్వాత మనం చేసిన పొరపాటు ఏ పరిస్థితుల్లో జరిగిందో వారికి వివరించే ప్రయత్నం చేయాలని పేర్కొంటున్నారు. ఈ క్రమంలో జరిగిన దాంట్లో మన తప్పు లేదని చెప్పే ప్రయత్నం చేయకూడదని, మన తప్పును ఒప్పుకొంటూనే దానికి దారితీసిన కారణాలను వివరించాలని సూచిస్తున్నారు. ఇలా చేసిన తర్వాత వారిని క్షమాపణ అడగగలిగితే వారు తప్పక క్షమిస్తారని చెబుతున్నారు.

క్షమించే గుణమూ ఉండాలి : పొరపాటు చేసినప్పుడు ఎదుటివారిని క్షమాపణ అడగడమే కాదు, అవతలివారు క్షమాపణ చెప్పినప్పుడు వారిని మన్నించగలిగే మనస్తత్వమూ ఉండలంటున్నారు నిపుణులు. లేకపోతే దానికి సంబంధించిన ఆలోచనలు మనసులో ఉండిపోయి, తీవ్రంగా బాధిస్తాయని చెబుతున్నారు. అవతలివారు తప్పు చేసినప్పుడు వారేం చెప్పదల్చుకున్నారో, ఒకసారి పూర్తిగా వినాలని, వాళ్లే పరిస్థితిలో ఆ పని చేశారో కనుక్కోవాలని తెలిపారు. వాళ్లు చెప్పే కారణాలు నిజాయతీగా అనిపిస్తే మనసారా వాళ్లను క్షమించాలని, దీని కోసం ఒక్కసారి మిమ్మల్ని వాళ్ల పరిస్థితిలో ఊహించుకొని ఆలోచించుకోవాలని సలహా ఇస్తున్నారు. ఓసారి క్షమించిన తర్వాత మళ్లీ వారి తప్పును గుర్తు చేసుకోవాలని పేర్కొంటున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం.

