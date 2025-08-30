Anti Aging Diet for Skin : ప్రస్తుతం మారిన ఆహారపు అలవాట్లు కారణంగా కొంతమందికి చిన్నవయసులోనే ముఖంపై ముడతలు పడుతుంటాయి. దీంతో వయసు తక్కువే అయినా ఎక్కువగా ఉన్నట్లు కనిపిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మరి, ఈ సమస్యను తగ్గించుకోవడానికి రకరకాల చికిత్సలు చేయించుకోవడం, ఏవేవో క్రీములు రాసుకోవడం వంటివి చేస్తుంటారని, ఫలితంగా కొందరికి సమస్య తగ్గకపోగా, కొత్త సమస్యలు పుట్టుకొస్తాయని హెచ్చరిస్తున్నారు. కాబట్టి, ముందు నుంచే మంచి పోషకాహారం తీసుకోవడం వల్ల చిన్న వయసులోనే వృద్ధాప్య ఛాయలు దరికి రాకుండా, నవయవ్వనంతో మెరిసిపోవచ్చంటున్నారు. ఈ క్రమంలో ఎలాంటి పోషకాహారం తీసుకోవాలో తెలుసుకుందాం!
బ్లూబెర్రీలు : చర్మ సౌందర్యానికి ఉపయోగపడే విటమిన్లు, ఫ్లేవనాయిడ్లు, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, పాలీఫినోల్స్ మొదలైనవి బ్లూబెర్రీ పండ్లలో అధికంగా లభిస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇవి ఫ్రీరాడికల్స్ నుంచి చర్మాన్ని రక్షిస్తాయని, అలాగే కొత్త చర్మ కణాలను ఉత్పత్తి చేయడంలోనూ ఇవి సహాయపడతాయని వివరించారు. ఫలితంగా చిన్న వయసులోనే వృద్ధాప్య ఛాయలు రాకుండా జాగ్రత్తపడచ్చని సూచిస్తున్నారు. బ్లూబెర్రీస్ పర్యావరణ హానికరమైన ప్రభావాలకు వ్యతిరేకంగా చురుకైన చర్మ ప్రతిస్పందనను ప్రేరేపించే బయోయాక్టివ్ సమ్మేళనాలను కలిగి ఉంటాయని National Library of Medicine అధ్యయనంలో తేలింది.
టమాటాలు : టమాటాల్లో ఉండే లైకోపీన్ అతినీలలోహిత కిరణాల (UV-Rays) నుంచి చర్మానికి రక్షణ కల్పిస్తుందని పేర్కొన్నారు. వీటిని ఆహారంలో భాగంగా తీసుకోవడం వల్ల రక్తప్రసరణ సజావుగా జరిగి చర్మానికి మెరుపు వస్తుందని పేర్కొన్నారు.
పెరుగు : చర్మానికి ఉపయోగపడే బ్యాక్టీరియా పెరుగులో ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కొన్ని సందర్భాల్లో చర్మం ఎర్రగా మారడం, దద్దుర్లు రావడం జరుగుతుందని, ఇలాంటి సమస్యల్ని తగ్గించుకోవడానికి పెరుగులో ఉండే ప్రొబయోటిక్స్ తోడ్పడతాయని పేర్కొన్నారు.
గ్రీన్ టీ : శరీరంలో ఎప్పటికప్పుడు కొత్త చర్మ కణాలు ఉత్పత్తయితే చర్మం తాజాగా, యవ్వనంగా కనిపిస్తుందంటున్నారు. కాబట్టి, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా లభించే గ్రీన్ టీని తీసుకోవడం మంచిదని సలహా ఇస్తున్నారు. ఎందుకంటే, ఇది కొత్త చర్మ కణాల్ని ఉత్పత్తి చేయడంలో, వాటి అభివృద్ధిలో తోడ్పడుతుందని పేర్కొన్నారు.
నీరు : చర్మం యవ్వనంగా కనిపించాలంటే మన శరీరంలో నీటి శాతం తగినంత ఉండాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. నీటి శాతం ఎక్కువగా ఉండే పండ్లను తీసుకోవాలని, వీటితో పాటు యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఎక్కువగా ఉండే ఇతర పండ్లు, కూరగాయల్ని తినడం అలవాటు చేసుకోవడం వల్ల చిన్నవయసులోనే వృద్ధాప్య ఛాయలు రాకుండా నివారించుకోవచ్చని సలహా ఇస్తున్నారు.
డ్రై ఫ్రూట్స్ : బాదం, పిస్తా లాంటివి క్రమం తప్పకుండా తినడం వల్ల అన్శ్యాచురేటెడ్ కొవ్వులు, మినరల్స్, విటమిన్లు, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు వంటివి సమృద్ధిగా లభిస్తాయని చెబుతున్నారు. డ్రై ఫ్రూట్స్ వల్ల ఆరోగ్యంగానే కాదు, అందంగానూ ఉండవచ్చని వివరించారు. అయితే వీటిని మరీ ఎక్కువగా తినడం వల్ల బరువు పెరిగే ఛాన్స్ ఉందని, అందువల్ల మోతాదుకు మించి తినకుండా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని తెలిపారు. బాదం పప్పుల రోజువారీ వినియోగం రుతుక్రమం ఆగిపోయిన మహిళల్లో ముఖ ముడతలు, ఫోటోఏజింగ్ లాంటి అనేక అంశాలను మెరుగుపరుస్తుందని National Library of Medicine అధ్యయనంలో తేలింది.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
