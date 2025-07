ETV Bharat / lifestyle

"తెల్లజుత్తు, ముడతల చర్మం" - అందంగా కనిపించాలని మీరూ అలాగే చేస్తున్నారా? - AGERELATED TREATMENT THREAT TO LIFE

No Expense is Spared to Avoid Shadows of Old Age : నలభైల్లోనూ ఇరవైలా కనిపించాలని, ముప్పైల్లోనూ టీనేజీ చర్మం కావాలని చాలా మంది మగువలు కోరుకుంటున్నారు. వృద్ధాప్యఛాయలు చుట్టుముట్టొద్దంటూ ఎంతైన ఖర్చు చేయడానికి వెనకాడట్లేదు. ఆ చికిత్సల ప్రభావం మరణానికి దారితీస్తే? యవ్వనంగా కనిపించాలనే ప్రయత్నం, ప్రాణాలని హరించే వరకూ ఎందుకు తీసుకొస్తోందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

ఒక ప్రముఖ సౌందర్య ఉత్పత్తుల సంస్థ 8 నగరాల్లో 800 మంది మహిళల మీద పరిశోధన చేస్తే, దానిలో తేలింది ఏమిటంటే? దాదాపు 90 శాతానికి పైగా దృష్టి పెట్టింది యాంటీ ఏజింగ్ మీదనే! వీరిలో ముఖ్యంగా 30-40 ఏళ్లలోపు వారు ఎక్కువగా ఉన్నారని, చాలామంది ఇంకా ముందే మొదలు పెట్టాల్సింది, ఫలితాలు ఇంకా బాగుండేవని చెబుతున్నారని అధ్యయనంలో తేలింది. తెల్లజుట్టు, ముఖమ్మీద గీతలు, చర్మం పొడిబారడం, నిర్జీవంగా కనిపించినా వృద్ధాప్యఛాయలు వచ్చేస్తున్నాయని మహిళలు కంగారు పడుతున్నారని ఇంకో అధ్యయనంలో తేలింది. వాటిని అదుపు చేయడానికి ఎంత ఖర్చుకైనా వెనకాడట్లేదని, ఈ జాబితాలో ఉన్నది ఎక్కువ శాతం మిలీనియర్సే అని పరిశోధనలు తేటతెల్లం చేస్తున్నాయి.

కారణాలు బోలెడు! : ఇంటర్నెట్, సామాజిక మాధ్యమాల పుణ్యమాని పాశ్చాత్య ధోరణులు పరిచయమయ్యాయి, దీంతో సన్నగా, యవ్వనంగా కనిపిస్తేనే అందం, అలాంటి వారికే విలువన్న ధోరటి అలవాటైందంటున్నారు నిపుణులు. దీనికి పోలికలూ తోడై అందంలో వెనకపడతామేమోనన్న కంగారు, అదే ఆత్మవిశ్వాసం అన్న నమ్మకం చాలా మందికి ఉంటుందని తెలిపారు. దీంతో ఫిల్లర్స్, స్కిన్ టైట్​నింగ్, స్కాల్ప్ ట్రీట్​మెంట్ల, బొటాక్స్, పీల్స్, కొరియన్ ట్రీట్​మెంట్లకు ఆదరణ పెరుగుతోందని చెబుతున్నారు. ఒకప్పుడు సమస్య ఏదైనా సంబంధిత డాక్టర్లును సంప్రదించే వాళ్లు, ప్రస్తుతం ట్రెండ్ మారిందని వివరించారు.