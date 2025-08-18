ETV Bharat / international

Trump Zelenskyy Meeting Updates : రష్యా- ఉక్రెయిన్‌ యుద్ధాన్ని ముగించే దిశగా జరుగుతున్న ప్రయత్నాల్లో మరో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. తాజాగా అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌తో ఉక్రెయిన్‌ అధ్యక్షుడు జెలెన్‌స్కీ శ్వేతసౌధంలో భేటీ అయ్యారు. జెలెన్‌స్కీ వైట్‌హౌస్‌కు వచ్చినప్పుడు ట్రంప్‌ ఆయనకు స్వయంగా స్వాగతం పలికారు. ఈ సందర్భంగా ట్రంప్‌ మాట్లాడుతూ, దీర్ఘకాలిక శాంతి స్థాపన కోసం ఉక్రెయిన్‌తో సహా అందరితోనూ తాము కలిసి పనిచేస్తామని అన్నారు.

ఈ సందర్భంగా ట్రంప్, జెలెన్​స్కీల మధ్య త్రైపాక్షిక సమావేశం గురించి చర్చ వచ్చింది. ట్రంప్‌ మాట్లాడుతూ, రష్యాతో యుద్ధాన్ని ముగించేందుకు త్రైపాక్షిక సమావేశం జరగాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. "త్వరలోనే రష్యాతో కలిసి త్రైపాక్షిక సమావేశం ఏర్పాటు చేస్తాం. ఆ భేటీ సవ్యంగా జరిగితే యుద్ధాన్ని ముగించేందుకు సహేతుకమైన అవకాశాలు ఉంటాయి" అని ట్రంప్‌ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.

పుతిన్​తో భేటీకి ఓకే
ఇక జెలెన్‌స్కీ మాట్లాడుతూ, యుద్ధాన్ని ఆపేందుకు, ప్రజల ప్రాణాలు కాపాడేందుకు చొరవ తీసుకుంటున్న డొనాల్డ్​ ట్రంప్‌నకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ట్రంప్‌ ఆలోచనను తాను సమర్థిస్తున్నాని తెలిపారు. రష్యా, అమెరికాతో తాము త్రైపాక్షిక సమావేశానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్లు జెలెన్‌స్కీ పేర్కొన్నారు. ఇటీవల అలాస్కా వేదికగా రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్‌తో ట్రంప్‌ సమావేశం జరిగింది. దీని తరువాత ట్రంప్, జెలెన్​స్కీ భేటీ కావడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.

మాటల యుద్ధం తరువాత
ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో ఓవల్‌ ఆఫీస్‌ వేదికగా ట్రంప్​- జెలెన్‌స్కీ మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం జరిగిన విషయం తెలిసిందే. కానీ తరువాత చాలా పరిణామాలు జరిగాయి. ఈ నేపథ్యంలో డొనాల్డ్​ ట్రంప్‌తో భేటీ అయ్యేందుకు ఈసారి పెద్దఎత్తున ఐరోపా, నాటో నేతలు తరలివచ్చారు. ఐరోపా కమిషన్‌ అధ్యక్షురాలు ఉర్సులా వాన్‌డెర్‌, నాటో చీఫ్‌ మార్క్‌ రుట్టె, బ్రిటన్‌ ప్రధాని స్టార్మర్, ఫ్రాన్స్‌ అధ్యక్షుడు మెక్రాన్‌, ఇటలీ ప్రధాని జార్జియా మెలోని, ఫిన్లాండ్‌ అధ్యక్షుడు అలెగ్జాండర్‌ స్టబ్‌, తదితరులు శ్వేతసౌధానికి చేరుకున్నారు. ఈ కీలక సమావేశం వేళ ఉక్రెయిన్‌ రాజధాని కీవ్‌లో సైరన్ల మోత మోగడం గమనార్హం.

