యుద్దం ముగించాలా వద్దా అనేది జెలెన్​స్కీనే తేల్చుకోవాలి: ట్రంప్ - TRUMP ON ZELENSKY MEETING

ఉక్రెయిన్‌ అధ్యక్షుడు జెలెన్‌స్కీ, యూరోపియన్‌ నేతల భేటీపై స్పందించిన ట్రంప్

Trump On Zelensky Meeting
Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy and US President Donald Trump (AP FIle Photo)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 18, 2025 at 8:08 AM IST

Trump On Zelensky Meeting : రష్యాతో జరుగుతున్న యుద్ధాన్ని ముగింపు పలికేందుకు ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ జెలెన్​స్కీతో అమెరికా అధినేత డొనాల్డ్ ట్రంప్ సోమవారం భేటీ కానున్నారు. జెలెన్​స్కీతో పాటు బ్రిటన్‌ ప్రధాని స్టార్మర్, ఫ్రాన్స్‌ అధ్యక్షుడు మెక్రాన్‌ తదితర ఐరోపా నేతలూ కూడా ఈ భేటీ పాల్గొననున్నారు. దీనిపై డొనాల్డ్ ట్రంప్ స్పందిస్తూ రష్యాతో యుద్ధాన్ని ముగించాలా లేదా పోరాటాన్ని కొనసాగించాలా అనేది జెలెన్​స్కీ తేల్చుకోవాలని తెలిపారు. అలాగే ఉక్రెయిన్​ నాటోలో కూడా చేరకూడదని సూచించారు. ఈ మేరకు ట్రంప్ తన సొంత సోషల్​ మీడియా ట్రూత్​లో పోస్ట్​ చేశారు.

'సోమవారం వైట్​హౌస్​లో గొప్ప రోజు కానుంది. వైట్​హౌస్​లో ఒకేసారి ఇంతమంది ఐరోపా నేతలు రావడం మనుపెన్నడూ జరగలేదు. వారికి ఆతిథ్యం ఇవ్వడం నాకు దక్కిన గౌరవం. ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్​స్కీ కోరుకుంటే రష్యాతో యుద్ధాన్ని వెంటనే ముగించవచ్చు. లేదంటే పోరాటాన్ని కొనసాగించవచ్చు. అయితే యుద్ధం ఎలా మొదలైందో ఓసారి గుర్తు తెచ్చుకోవాలి. ఒబామా ఇచ్చిన క్రిమియాను తిరిగి పొందలేదు. కొన్ని విషయాలు ఎప్పటికీ మారవు' అని జెలెన్​స్కీకి ట్రంప్ సూచించారు.

యుద్ధాన్ని త్వరగా ముగించాలనుకుంటున్న : జెలెన్​స్కీ
మరోవైపు ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్​స్కీ స్పందిస్తూ, రష్యాతో యుద్ధాన్ని త్వరగా ముగించాలని తాను కోరుకుంటున్నట్లు తెలిపారు. ఈ మేరకు ఎక్స్​లో పోస్ట్ చేశారు. 'అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్​తో భేటీ అయ్యేందుకు వాషింగ్టన్ చేరుకున్నా. ఈ యుద్ధాన్ని త్వరగా, విశ్వసనీయంగా ముగించాలనే కోరుకుంటున్నా. అలాగే ఇరుదేశాల మధ్య శాంతి ఒప్పందం శాశ్వతంగా ఉండాలి. ఉక్రెయిన్ క్రిమియాను, తూర్పు భాగం డాన్​బాస్​లోని కొంత భాగాన్ని వదులుకోవాల్సి వచ్చింది. అయితే పుతిన్ దానిని కొత్త దాడికి ఒక ఆధారంలా ఉపయోగించారు. 1994లో ఉక్రెయిన్‌కు భద్రతా హామీలు ఇచ్చినప్పుడు, కానీ అవి పని చేయలేదు. 2022 తర్వాత ఉక్రేనియన్లు కైవ్, ఒడెసా లేదా ఖార్కివ్‌లను వదులుకోనట్లే, అప్పుడు క్రిమియాను కూడా వదులుకోకూడదు. ఉక్రేనియన్లు తమ భూమి కోసం, వారి స్వాతంత్ర్యం కోసం పోరాడుతున్నారు. ఇప్పుడు, మన సైనికులు డోనెట్స్క్ , సుమీ ప్రాంతాలలో విజయాలు సాధించారు. రష్యా ఈ యుద్ధాన్ని ముగించాలి, ఎందుకంటే ఇది దానంతట అదే ప్రారంభమైంది. అమెరికా, యూరోపియన్ నేతలు కలిసి రష్యాను శాంతి ఒప్పందానికి బలవంతం చేస్తుందని నేను ఆశిస్తున్నా. ధన్యవాదాలు' అని రాసుకొచ్చారు.

'ఆ పిల్లల ముఖాలు చూసి యుద్ధం ముగించండి!'- పుతిన్​కు ట్రంప్ సతీమణి రిక్వెస్ట్!!

కాల్పుల విరమణ కాదు- యుద్ధాన్ని ముగించడానికి అదే ఉత్తమ మార్గం : ట్రంప్

'ఆ పిల్లల ముఖాలు చూసి యుద్ధం ముగించండి!'- పుతిన్​కు ట్రంప్ సతీమణి రిక్వెస్ట్!!

కాల్పుల విరమణ కాదు- యుద్ధాన్ని ముగించడానికి అదే ఉత్తమ మార్గం : ట్రంప్

