Trump On Zelensky Meeting : రష్యాతో జరుగుతున్న యుద్ధాన్ని ముగింపు పలికేందుకు ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ జెలెన్స్కీతో అమెరికా అధినేత డొనాల్డ్ ట్రంప్ సోమవారం భేటీ కానున్నారు. జెలెన్స్కీతో పాటు బ్రిటన్ ప్రధాని స్టార్మర్, ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు మెక్రాన్ తదితర ఐరోపా నేతలూ కూడా ఈ భేటీ పాల్గొననున్నారు. దీనిపై డొనాల్డ్ ట్రంప్ స్పందిస్తూ రష్యాతో యుద్ధాన్ని ముగించాలా లేదా పోరాటాన్ని కొనసాగించాలా అనేది జెలెన్స్కీ తేల్చుకోవాలని తెలిపారు. అలాగే ఉక్రెయిన్ నాటోలో కూడా చేరకూడదని సూచించారు. ఈ మేరకు ట్రంప్ తన సొంత సోషల్ మీడియా ట్రూత్లో పోస్ట్ చేశారు.
'సోమవారం వైట్హౌస్లో గొప్ప రోజు కానుంది. వైట్హౌస్లో ఒకేసారి ఇంతమంది ఐరోపా నేతలు రావడం మనుపెన్నడూ జరగలేదు. వారికి ఆతిథ్యం ఇవ్వడం నాకు దక్కిన గౌరవం. ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్స్కీ కోరుకుంటే రష్యాతో యుద్ధాన్ని వెంటనే ముగించవచ్చు. లేదంటే పోరాటాన్ని కొనసాగించవచ్చు. అయితే యుద్ధం ఎలా మొదలైందో ఓసారి గుర్తు తెచ్చుకోవాలి. ఒబామా ఇచ్చిన క్రిమియాను తిరిగి పొందలేదు. కొన్ని విషయాలు ఎప్పటికీ మారవు' అని జెలెన్స్కీకి ట్రంప్ సూచించారు.
US President Donald Trump on Truth Social, posts, " big day at the white house tomorrow. never had so many european leaders at one time. my great honor to host them!!! president djt" pic.twitter.com/p1glVkyof2— Press Trust of India (@PTI_News) August 18, 2025
US President Donald Trump posts, " president zelenskyy of ukraine can end the war with russia almost immediately, if he wants to, or he can continue to fight. remember how it started. no getting back obama given crimea (12 years ago, without a shot being fired!), and no going into… pic.twitter.com/78YpjX8vRZ— ANI (@ANI) August 18, 2025
యుద్ధాన్ని త్వరగా ముగించాలనుకుంటున్న : జెలెన్స్కీ
మరోవైపు ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్స్కీ స్పందిస్తూ, రష్యాతో యుద్ధాన్ని త్వరగా ముగించాలని తాను కోరుకుంటున్నట్లు తెలిపారు. ఈ మేరకు ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు. 'అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్తో భేటీ అయ్యేందుకు వాషింగ్టన్ చేరుకున్నా. ఈ యుద్ధాన్ని త్వరగా, విశ్వసనీయంగా ముగించాలనే కోరుకుంటున్నా. అలాగే ఇరుదేశాల మధ్య శాంతి ఒప్పందం శాశ్వతంగా ఉండాలి. ఉక్రెయిన్ క్రిమియాను, తూర్పు భాగం డాన్బాస్లోని కొంత భాగాన్ని వదులుకోవాల్సి వచ్చింది. అయితే పుతిన్ దానిని కొత్త దాడికి ఒక ఆధారంలా ఉపయోగించారు. 1994లో ఉక్రెయిన్కు భద్రతా హామీలు ఇచ్చినప్పుడు, కానీ అవి పని చేయలేదు. 2022 తర్వాత ఉక్రేనియన్లు కైవ్, ఒడెసా లేదా ఖార్కివ్లను వదులుకోనట్లే, అప్పుడు క్రిమియాను కూడా వదులుకోకూడదు. ఉక్రేనియన్లు తమ భూమి కోసం, వారి స్వాతంత్ర్యం కోసం పోరాడుతున్నారు. ఇప్పుడు, మన సైనికులు డోనెట్స్క్ , సుమీ ప్రాంతాలలో విజయాలు సాధించారు. రష్యా ఈ యుద్ధాన్ని ముగించాలి, ఎందుకంటే ఇది దానంతట అదే ప్రారంభమైంది. అమెరికా, యూరోపియన్ నేతలు కలిసి రష్యాను శాంతి ఒప్పందానికి బలవంతం చేస్తుందని నేను ఆశిస్తున్నా. ధన్యవాదాలు' అని రాసుకొచ్చారు.
I have already arrived in Washington, tomorrow I am meeting with President Trump. Tomorrow we are also speaking with European leaders. I am grateful to @POTUS for the invitation. We all share a strong desire to end this war quickly and reliably. And peace must be lasting. Not…— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 18, 2025
