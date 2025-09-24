భారత్ మావైపే ఉంది- కానీ అలా చెప్పలేం: జెలెన్స్కీ
ట్రంప్ ఆరోపణల వేళ ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడి కీలక వ్యాఖ్యలు
Published : September 24, 2025 at 12:07 PM IST
Zelensky On India : రష్యాతో జరుగుతున్న యుద్ధంలో భారత్ ఎక్కువగా ఉక్రెయిన్వైపే నిలిచిందని ఆ దేశాధ్యక్షుడు వోలోదిమిర్ జెలెన్స్కీ వెల్లడించారు. రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు విషయంలో భారత ఇంధనపరమైన సంక్లిష్టతలను అర్థం చేసుకోగలనని ఆయన చెప్పారు. ఐక్యరాజ్యసమితి సర్వసభ్య సమావేశాల కోసం న్యూయార్క్ వెళ్లిన ఆయన ఫాక్స్ న్యూస్కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఈ విషయాలను వెల్లడించారు.
రష్యాతో భారత ఇంధన ఒప్పందం సమస్యగా మారినప్పటికీ దీనిని ట్రంప్ పరిష్కరించగలరని భావిస్తున్నట్లు జెలెన్స్కీ తెలిపారు. రష్యా నుంచి ఇంధనాన్ని దిగుమతి చేసుకొనే విషయంలో మోదీ ప్రభుత్వం తన విధానాన్ని మార్చుకుంటుందని ఆశాభావం వ్యక్తంచేశారు. ఐరోపా దేశాలకు భారత్తో బలమైన సంబంధాలు ఉన్నాయన్న ఆయన ఉక్రెయిన్ కూడా ద్వైపాక్షిక సంబంధాలు బలోపేతం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పారు.
అయితే భారత్లా చైనా తమకు మద్దతిస్తుందని చెప్పలేమని జెలెస్స్కీ వ్యాఖ్యానించారు. రష్యాతో జరుగుతున్న యుద్ధం ముగియడం వల్ల తమకు ఎలాంటి ప్రయోజనం లేదని చైనా భావించడమే ఇందుకు కారణమన్నారు. ఉక్రెయిన్పై రష్యా యుద్ధానికి భారత్, చైనాలు నిధులు సమకూరుస్తున్నాయని ఐరాస వేదికపై ట్రంప్ ఆరోపించిన నేపథ్యంలో జెలెన్స్కీ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.