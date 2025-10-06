"నువ్వు చాలా నెగెటివ్ మనిషివి"- ఫోన్కాల్లో నెతన్యాహూపై ట్రంప్ ఫైర్!
Published : October 6, 2025 at 7:41 PM IST
Trump Netanyahu Talks : అగ్రరాజ్యం అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తానే పెద్దన్నను అని మరోసారి నిరూపించుకున్నారు. ఇటీవలే ఇజ్రాయెల్ ప్రధానమంత్రి బెంజమిన్ నెతన్యాహూకు తనదైన స్టైల్లో క్లాస్ పీకారు. "నువ్వు చాలా నెగెటివిటీని కలిగి ఉన్నావ్" అంటూ తీవ్ర పదజాలంతో విరుచుకుపడ్డారు. తాజాగా ఏ శుభవార్తను చెప్పేందుకు నెతన్యాహూకు ట్రంప్ ఫోన్ కాల్ చేశారు? ట్రంప్నకు బీపీని పెంచేలా నెతన్యాహూ ఇచ్చిన రిప్లై ఏమిటి? ట్రంప్ను సంతోషపెట్టేలా పాలస్తీనా మిలిటెంట్ సంస్థ 'హమాస్' ఏం చేసింది? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
గుడ్ న్యూస్ చెప్పిన ట్రంప్
ఇజ్రాయెల్ ప్రభుత్వం, పాలస్తీనా మిలిటెంట్ సంస్థ 'హమాస్' మధ్య కాల్పుల విరమణ ఒప్పందాన్ని కుదర్చడానికి అమెరికా ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ బాగా కష్టపడుతున్నారు. అమెరికా రూపొందించిన '20 పాయింట్ల శాంతి ప్రణాళిక'పై ఇజ్రాయెల్, హమాస్ మధ్య ఏకాభిప్రాయాన్ని సాధించేందుకు అన్ని మార్గాల్లో ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. ఇజ్రాయెలీ బందీలను అందరినీ బేషరతుగా హమాస్ విడుదల చేయాలనే కీలక ప్రతిపాదన ఈ శాంతి ప్రణాళికలో ఉంది. దీనికి అక్టోబరు 3న (శుక్రవారం) హమాస్ అంగీకారం తెలిపింది. ఇది అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ఊహించని పరిణామం. వాస్తవానికి శాంతి ప్రణాళికను హమాస్ తిరస్కరిస్తుందని ఆయన అంచనా వేశారు. దీంతో వెంటనే ట్రంప్ ఆనందంతో ఇజ్రాయెల్ ప్రధానమంత్రి బెంజమిన్ నెతన్యాహూకు ఫోన్ కాల్ చేశారు. "అమెరికా ప్రతిపాదిత శాంతి ఒప్పందానికి హమాస్ ఓకే చెప్పింది. ఇజ్రాయెలీ బందీల విడుదలకు అంగీకారం తెలిపింది. ఇదొక గుడ్ న్యూస్" అని ట్రంప్ చెప్పారు. కానీ నెతన్యాహూ వైపు నుంచి ఆశ్చర్యపరిచేలా స్పందన వచ్చింది.
నెతన్యాహూ రిప్లైతో ట్రంప్ అగ్గి మీద గుగ్గిలం
"హమాస్ స్పందన అనేది అమెరికా ప్రతిపాదనలను తిరస్కరించినట్టుగా కనిపిస్తోంది. ఇందులో సెలబ్రేట్ చేసుకోవడానికి ఏమీ లేదు. హమాస్ స్పందనలో అర్థమే లేదు. హమాస్ సానుకూలంగా స్పందించింది అని జరుగుతున్న ప్రచారాన్ని ఆపడానికి అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ సంయుక్తంగా ఓ ప్రకటన విడుదల చేస్తే బాగుంటుంది" అని నెతన్యాహూ బదులిచ్చారు. ఇది విని ట్రంప్ అగ్గి మీద గుగ్గిలం అయ్యారు. "నువ్వు ఎప్పుడూ ఎందుకింత దారుణమైన నెగెటివిటీని కలిగి ఉంటావో నాకు అర్థం కావడం లేదు. ఇదొక విజయం. దీన్ని స్వాగతించు" అని అమెరికా ప్రెసిడెంట్ ముక్కుసూటిగా హితవు పలికారు.
గాజా యుద్ధాన్ని ఇక ఆపాల్సిందే!
తద్వారా గత రెండేళ్లుగా జరుగుతున్న గాజా యుద్ధాన్ని ఇక ఆపాల్సిందే అనే పరోక్ష సందేశాన్ని నెతన్యాహూకు ట్రంప్ ఇచ్చారు. ఒకవేళ శాంతి ప్రణాళికకు హమాస్ అంగీకారం తెలిపితే, ఇజ్రాయెల్ కూడా అందుకు ఓకే చెప్పాల్సిందే అనే భావనతో అమెరికా ప్రెసిడెంట్ ఉన్నారని దీన్ని బట్టి స్పష్టమవుతోంది. ట్రంప్, నెతన్యాహూ ఫోన్కాల్ సంభాషణ గురించి అగ్రరాజ్యం అధికార వర్గాలు సమాచారాన్ని ఇచ్చాయంటూ అమెరికాలో మీడియాలో కథనాలు ప్రచురితం అయ్యాయి.
నెతన్యాహూకు మరో దారి లేదన్న ట్రంప్
అక్టోబరు 3న (శుక్రవారం) నెతన్యాహూతో ఫోన్ కాల్ ముగిసిన వెంటనే అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ కీలక ప్రకటన విడుదల చేశారు. గాజాపై వైమానిక దాడులను వెంటనే ఆపాలని ఇజ్రాయెల్ను ఆయన కోరారు. ఈ ప్రకటన వెలువడిన 3 గంటల తర్వాత, గాజాపై వైమానిక దాడులను ఆపాలని వాయుసేనకు ఇజ్రాయెల్ ప్రధానమంత్రి నెతన్యాహూ ఆదేశాలు జారీ చేశారు. తదుపరిగా అమెరికాలోని ఓ మీడియా సంస్థకు ట్రంప్ ఇంటర్వ్యూ ఇస్తూ, గాజా శాంతి ఒప్పందానికి తాము చాలా చేరువలో ఉన్నామని వెల్లడించారు. ఇంకొన్ని రోజుల్లోనే ఈ ఒప్పందం ఖరారయ్యేలా తాను కసరత్తును వేగవంతం చేస్తానన్నారు. "ఈ యుద్ధంలో గెలిచేందుకు నెతన్యాహూకు ఇది మంచి అవకాశం. తప్పకుండా ఆయన శాంతి ఒప్పందానికి అంగీకారం తెలుపుతారని అనుకుంటున్నా. నెతన్యాహూకు మరో దారి లేదు. నేను చెప్పింది ఫాలో అయితే అంతా మంచే జరుగుతుంది" అని ట్రంప్ ఆ ఇంటర్వ్యూలో వ్యాఖ్యానించారు.
సోమవారం హమాస్, ఇజ్రాయెల్ కీలక చర్చలు
మొత్తం మీద ప్రస్తుతానికి గాజాపై వైమానిక దాడులను ఇజ్రాయెల్ ఆపేసింది. ఈ నేపథ్యంలో సోమవారం రోజు (అక్టోబరు 6న) ఈజిప్ట్లోని కైరో నగరం వేదికగా హమాస్, ఇజ్రాయెల్ ప్రతినిధులు కీలక చర్చలు జరపనున్నారు. హమాస్ టీమ్కు ఖలీల్ అల్ హయ్య సారథ్యం వహిస్తారు. ప్రధానంగా 47 మంది ఇజ్రాయెలీ బందీలను హమాస్ విడుదల చేసే అంశం, వందలాది మంది పాలస్తీనా ఖైదీలను ఇజ్రాయెల్ రిలీజ్ చేసే అంశం గురించి సంప్రదింపులు జరపనున్నారు. ఈ ప్రక్రియ పూర్తయిన తర్వాత, తాత్కాలికంగా తొలి విడత శాంతి ఒప్పందాన్ని ఏ తేదీ నుంచి అమల్లోకి తేవాలనే దానిపైనా ఈ చర్చల్లోనే ఒక నిర్ణయానికి వస్తారని సమాచారం. అమెరికా ప్రతిపాదించిన 20 పాయింట్ల శాంతి ప్రణాళికలోని పలు అంశాలపైనా ఇజ్రాయెల్, హమాస్ ప్రతినిధులు డిస్కస్ చేయనున్నారు. కాగా, కైరోలో ఇజ్రాయెల్ - హమాస్ చర్చలు ముగిసిన తర్వాత, ఇజ్రాయెలీ ప్రతినిధులతో వేరుగా ఈజిప్టు ప్రతినిధులు కూడా సమావేశం అవుతారు. పశ్చిమాసియా ప్రాంతంలోని అమెరికా ప్రత్యేక రాయబారి స్టీవ్ విట్కాఫ్, ట్రంప్ అల్లుడు జేర్డ్ కుష్నెర్లు సోమవారం రాత్రికల్లా ఈజిప్ట్కు చేరుకోనున్నారు. ఈ రెండు చర్చల సమాచారాన్ని వారిద్దరికీ అందించనున్నారు.
శాంతి ఒప్పందాన్ని ఈ వారంలోనే అమల్లోకి తేవాలి!
ఈ నేపథ్యంలో ఆదివారం రోజు తన సొంత సోషల్ మీడియా వేదిక ట్రూత్ సోషల్లో అమెరికా ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ ఒక పోస్ట్ పెట్టారు. హమాస్, అరబ్ దేశాలు, ముస్లిం దేశాలతో ఇజ్రాయెల్ చర్చలను ఆయన సానుకూల అంశంగా అభివర్ణించారు. వీలైనంత త్వరగా చర్చలను ముగించి, ఈ వారంలోనే తొలి విడత శాంతి ఒప్పందాన్ని అమల్లోకి తేవాలని తాను కోరుకుంటున్నట్లు ట్రంప్ పేర్కొన్నారు.
