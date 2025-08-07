Donald Trump Tariff On India: రష్యా నుంచి చమురు దిగుమతి చేసుకుంటున్నందుకు గానూ భారతదేశంపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అదనంగా 25 శాతం సుంకాన్ని విధిస్తున్నట్లు సంచలన ప్రకటన చేశారు. ఈ ఆర్డర్ పై సంతకం చేసిన కొన్ని గంటల్లో మరో బాంబు పేల్చారు. భారత్ పై సెకండరీ శాంక్షన్స్ విధించే అవకాశం ఉందని సూత్రప్రాయంగా హెచ్చరించారు. భారతదేశం రష్యా నుంచి చమురు దిగుమతి చేస్తుండటమే ఈ చర్యలకు కారణమని ఆయన పేర్కొన్నారు. వైట్ హౌస్లో జరిగిన ఒక ప్రెస్ బ్రీఫింగ్లో విలేకరులతో మాట్లాడిన ట్రంప్ కీలక ఆంక్షలపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
రష్యా నుంచి చమురు కొంటున్న దేశాల్లో భారత్ మాత్రమే కాదు, చైనా లాంటి దేశాలు కూడా ఉన్నాయని, మరి ఎందుకు ప్రత్యేకంగా ఇండియాను లక్ష్యంగా చేసుకుంటున్నారని విలేకరి అడిగిన ప్రశ్నకు ట్రంప్ స్పందించారు. 'ఇప్పుడు 8 గంటలయ్యింది. కాబట్టి ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. మీరు సెకండరీ ఆంక్షలు చూడబోతున్నారు' అని వ్యాఖ్యానించారు. ఇదే సమావేశంలో చైనాపై కూడా ఇలాంటే అదనపు టారిఫ్లు వేయాలనే ఆలోచన ఉందా? అన్న ప్రశ్నకు ట్రంప్ ఇలా సమాధానం చెప్పారు. 'అవకాశం ఉంది. పరిస్థితులు ఎలా ముందుకు వెళ్తాయో దాన్ని బట్టి ఉంటుంది' అని ట్రంప్ అన్నారు. అంటే చైనాపై కూడా ఇలాంటే చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉన్నట్టు సంకేతమిచ్చారు.
భారత్ పై ఇప్పటికే ఉన్న 25 శాతం సుంకాలతో పాటు, ఇప్పుడు అదనంగా మరో 25 శాతం విధించడంతో మొత్తం టారీఫ్ 50 శాతానికి చేరుకుంది. ఈ మేరకు బుధవారం ట్రంప్ ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్పై సంతకం చేశారు. ఈ సందర్భంగా ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలు మితిమీరినట్లుగా ఉన్నాయి. భారత్ రష్యా నుంచి చమురు దిగుమతులు చేసుకోవడం అమెరికా జాతీయ భద్రత, విదేశాంగ విధానానికి అసాధారణమైన ముప్పుగా ట్రంప్ పేర్కొనడం శోచనీయం. పెంచిన అదనపు సుంకం ఆగస్టు 28 నుంచి అమల్లోకి వస్తుంది. అయితే, ఇప్పటికే రవాణాలో ఉన్న వస్తువులకు ఈ సుంకం వర్తించదు.
భారత్ను టార్గెట్ చేయడం అన్యాయం!
ట్రంప్ విధించిన అదనపు సుంకాలపై భారత విదేశాంగ శాఖ (ఎంఈఏ) తీవ్రంగా స్పందించింది. అమెరికా నిర్ణయాన్ని తప్పుబట్టింది. ఇది అన్యాయం, అసమర్థనీయం, అసమంజసమైన చర్యగా అభివర్ణించింది. "రష్యా నుంచి చమురు దిగుమతులు చేసుకుంటున్న భారత్ను అమెరికా లక్ష్యంగా చేసుకుంది. మా దిగుమతులు మార్కెట్ పరిస్థితులపై ఆధారపడి ఉంటాయి. 1.4 బిలియన్ల భారతీయుల ఇంధన భద్రతను కాపాడే లక్ష్యంతో జరుగుతాయి. అనేక దేశాలు తమ జాతీయ ప్రయోజనాల కోసం ఇలాంటి చర్యలు తీసుకుంటున్నప్పటికీ, అమెరికా భారతదేశంపై అదనపు సుంకాలు విధించడం దురదృష్టకరం. ఈ చర్యలు అన్యాయం, అసమర్థనీయం, అసమంజసం. భారతదేశం తన జాతీయ ప్రయోజనాలను కాపాడుకోవడానికి అవసరమైన అన్ని చర్యలు తీసుకుంటుంది" అని ఎంఈఏ పేర్కొంది.
రష్యా దిగుమతులపై నాకు తెలియదు- చెక్ చేసుకుంటా : ట్రంప్
అమెరికా సుంకాల బెదిరింపులన్నీ ఆధిపత్యం కోసమే- మాకు అండగా బ్రిక్స్ దేశాలు: రష్యా