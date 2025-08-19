ETV Bharat / international

సూట్ అదిరిందయ్యా జెలెన్​స్కీ- అప్పుడు ఎటాక్ చేసింది అతడే: ట్రంప్​ - ZELENSKY BLACK JACKET

అమెరికా- ఉక్రెయిన్​ అధ్యక్షుల మధ్య జరిగిన భేటీలో కీలక పరిణామం- జెలెన్‌స్కీ ధరించిన సూట్​పైనా పాజిటివ్‌ స్పందనలు

Zelensky Trump
Zelensky Trump (AP)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 19, 2025 at 9:43 AM IST

Zelensky Black Jacket : యుద్ధం నిలిపివేతకు మరోసారి భేటీ అయిన అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్, ఉక్రెయిన్‌ అధ్యక్షుడు జెలెన్‌స్కీ భేటీ చిరునవ్వులతో ముగిసింది. ఈ సందర్భంగా జెలెన్‌స్కీ సూట్‌కు సంబంధించి ఆసక్తికర పరిణామం జరిగింది. జెలెన్​స్కీ వేసుకున్న సూట్​ అద్భుతంగా ఉందంటూ అమెరికా మీడియా ప్రతినిధి ఒకరు కితాబిచ్చారు. దానికి ట్రంప్ స్పందిస్తూ, అప్పుడు నీపై అటాక్‌ చేసింది ఇతడేనంటూ సరదాగా గుర్తు చేశారు.

ఫిబ్రవరిలో ట్రంప్‌- జెలెన్‌స్కీ యుద్ధ ముగింపు విషయాలపై చర్చించడానికి వైట్‌హౌస్‌లో సమావేశమయ్యారు. కానీ ఆ సమావేశం వాడీవేడిగా సాగి మధ్యలోనే వీగిపోయింది. ఆ భేటీలో జరిగిన వారి సంభాషణలో ట్రంప్, ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ జెలెన్​స్కీని అగౌర పరిచారు. భవిష్యత్తులో రష్యా తనపై దాడికి దిగితే రక్షణ కల్పించాలని జెలెన్​స్కీ ట్రంప్​తో చెప్పారు. దీంతో తీవ్ర ఆగ్రహానికి గరైన ట్రంప్, జెలెన్​స్కీల వివాదం చేలరేగింది. దీంతో వీరి సమావేశ అర్థాంతరంగా ముగిసింది. ఒప్పందంపై ఎలాంటి సంతకాలు చేయకుండానే జెలెస్​స్కీ వైట్​హాస్​ నుంచి వెళ్లిపోయారు.

Zelensky Black Jacket
ట్రంప్​, జెలెన్​స్కీ (AP)

అందులో జెలెన్‌స్కీ వేసుకున్న డ్రెస్‌పై అమెరికా అధ్యక్షుడితో సహా అక్కడి మీడియా వర్గాలు విమర్శలు గుప్పించారు. టీ షర్టుతోనే వైట్‌హౌస్‌లో అధికారిక భేటీకి హాజరవడం తీవ్ర అప్పట్లో వివాదస్పదమయ్యింది. సమావేశంలో మీడియా ప్రతినిధి ఒకరు బ్రియాన్‌ గ్లెన్‌ మీరెందుకు సూట్‌ వేసుకోలేదు? అని ప్రశ్నించారు. 'దేశంలోనే అత్యున్నత కార్యాలయాన్ని మీరు గౌరవించడం లేదని అనేకమంది అమెరికన్లు అనుకుంటున్నారు. అసలు మీకు సొంత సూట్‌ ఉందా?' అని జెలెన్‌స్కీని నేరుగా అడిగారు. దానికి జెలెన్‌స్కీ, యుద్ధం ముగిసిన తర్వాత సూట్‌ వేసుకుంటానని సమాధానమిచ్చారు.

ఇప్పుడు బ్రియాన్ గ్లెన్ సూట్‌లో "మీరు అద్భుతంగా కనిపిస్తున్నారు. బాగున్నారు" అంటూ ప్రశంసలు కురిపించారు. అప్పుడే ట్రంప్​ వెంటనే జోక్యం చేసుకొని, గతంలో మీ(జెలెన్​స్కీ)పై మాటలతో దాడి చేసింది కూడా ఈ విలేకరేనని చెప్పారు. దీంతో అవును నాకు గుర్తుంది అని జెలెన్‌స్కీ బదులిచ్చారు. "మీరు అదే సూట్‌లో ఉన్నారు. నేను మాత్రం మార్చుకున్నాను" అంటూ గ్లెన్‌ను ఉద్దేశిస్తూ జెలెన్​స్కీ చెప్పడంతో అంతా నవ్వుకున్నారు. మొత్తానికి శ్వేతసౌధం ఒవెల్‌ కార్యాలయంలో ట్రంప్‌-జెలెన్‌స్కీల మధ్య జరిగిన భేటీ పూర్తిగా ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణంలో కొనసాగింది. అధ్యక్షులు ఇద్దరూ యుద్ధం ముగింపు ప్రయత్నాలపై సానుకూల ప్రకటనలు చేశారు. అలాగే జెలెన్‌స్కీ ధరించిన సూట్​పైనా పాజిటివ్‌ స్పందనలు వచ్చాయి.

