భారత్-చైనాను ఆ 'రహస్య లేఖ' కలిపిందా? - CHINA LETTER TO INDIA

అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌ సుంకాల హెచ్చరికలు భారత్‌, చైనాను దగ్గర చేస్తున్నాయి. గల్వాన్ ఘర్షణను మర్చిపోయి రెండు దేశాలు చేతులు కలిపడానికి ఓ రహస్య లేఖ కారణమని మీకు తెలుసా?

China Letter To India
Prime Minister Narendra Modi, Chinese President Xi Jinping (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 29, 2025 at 4:43 PM IST

China Letter To India : అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌ సుంకాల హెచ్చరికల నేపథ్యంలో భారత్-చైనా దగ్గరైన విషయం తెలిసిందే. అయితే గల్వాన్ ఘర్షణ తర్వాత తారస్థాయికి చేరిన ఉద్రిక్త పరిస్థితులను మరిచిపోయి రెండు దేశాలు కలిసిపోవడానికి ఓ 'రహస్య లేఖ' కారణమని బ్లూమ్‌బర్గ్‌ పేర్కొంది. ఇంతకీ ఆ రహస్య లేఖ రాసింది ఎవరు? అందులో ఏముంది? ఉత్తరం కథాకమామీషు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చైనాపై భారీ సుంకాలు విధిస్తూ వాణిజ్య యుద్ధం ప్రకటించిన వేళ భారత్​తో సంబంధాలను మెరుగుపరచడానికి డ్రాగన్ ప్రయత్నాలు ప్రారంభించింది. అందులో భాగంగానే చైనా అధ్యక్షుడు జిన్​పింగ్, భారత రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ముకు ఓ రహస్య లేఖను పంపినట్లు బ్లూమ్​బర్గ్ నివేదించింది. పేరు వెల్లడించడానికి ఇష్టపడని ఒక అధికారి ఈ విషయాన్ని తెలిపారని పేర్కొంది. భారత్‌-చైనా మధ్య సంబంధాలను పునరుద్ధరించేందుకు ఆ లేఖను పంపినట్లు వివరించింది. వెంటనే ఆ లేఖను ప్రధాని మోదీకి రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము పంపినట్లు నివేదికలో బ్లూమ్‌బర్గ్‌ వెల్లడించింది.

ట్రంప్ టారిఫ్​ల తర్వాత సీరియస్​గా తీసుకున్న భారత్

'భారత్​- అమెరికా మధ్య కుదిరే ఒప్పందాలు చైనా ప్రయోజనాలకు హాని కలిగిస్తాయేమోనని జిన్​పింగ్ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌ కూడా టారిఫ్‌లపై తీవ్రంగా హెచ్చరిస్తుండటం వల్ల జూన్‌ నెల నుంచి భారత ప్రభుత్వం చైనా లేఖను సీరియస్‌గా తీసుకుంది. అమెరికా టారిఫ్‌లతో విసిగిపోయిన భారత్‌-చైనాలు 2020 గల్వాన్‌ ఘర్షణను మరచిపోయి వేగంగా కలిసి పనిచేసేందుకు అంగీకరించాయి. అలాగే దీర్ఘకాలంగా ఉన్న సరిహద్దు వివాదాలపై చర్చలను పునరుద్ధరించడానికి ప్రతిజ్ఞ చేశాయి. అనంతరం రెండు దేశాల సంబంధాల్లో గణనీయమైన పురోగతి కనిపించింది. త్వరలోనే రెండు దేశాల మధ్య ప్రత్యక్ష విమానరాకపోకలు ప్రారంభించానున్నాయి. భారత్‌కు పంపే యూరియా ఎగుమతులపై చైనా ఆంక్షలను ఎత్తివేసింది. అందుకు బదులుగా చైనా దేశస్థులకు పర్యటక వీసాల జారీని భారత్‌ పునరుద్ధరించింది. అయితే ఇదంతా డొనాల్ట్ ట్రంప్ వల్లే సాధ్యమైంది' అని బ్లూమ్​బర్గ్ తన నివేదికలో పేర్కొంది.

'ఏనుగు-డ్రాగన్ కలిసి పనిచేయాలి'
మార్చిలో చైనా వస్తువులపై సుంకాలను ట్రంప్‌ రెట్టింపు చేసినప్పుడు అమెరికా ఆధిపత్య రాజకీయాలను వ్యతిరేకించడంలో తమతో కలిసి రావాలని చైనా విదేశాంగ మంత్రి వాంగ్‌యీ భారత్‌కు పిలుపునిచ్చారు. ఏనుగు-డ్రాగన్‌ కలిసి పనిచేయడమే ప్రస్తుత సమస్యకు పరిష్కారమని స్వయంగా జిన్‌పింగ్ చెప్పారని బ్లూమ్‌బర్గ్‌ పేర్కొంది. చైనా ప్రభుత్వ మద్దతుగల వార్తాపత్రిక గ్లోబల్ టైమ్స్ అయితే మరింత ముందుకెళ్లి, అమెరికా సుంకాలను ప్రతిఘటించడంలో రెండు ఆసియా దిగ్గజాల మధ్య "బ్యాలెట్ డ్యాన్స్" అవసరమని రాసుకొచ్చినట్లు బ్లూమ్‌బర్గ్‌ వెల్లడించింది.

కాగా, ఆగస్టు 31, సెప్టెంబర్ 1 తేదీల్లో ప్రధాని మోదీ ఎస్​సీఓ సదస్సు కోసం చైనాలో పర్యటించనున్నారు. గల్వన్‌ ఘర్షణ తర్వాత పూర్తిగా దెబ్బతిన్న రెండు దేశాల సంబంధాలు ఇప్పుడు మెరుగయ్యాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఏడేళ్ల తర్వాత మోదీ చైనాలో పర్యటించడం ఇదే తొలిసారి. చివరిసారిగా రష్యాలో జరిగిన బ్రిక్స్​ సమావేశంలో ఒకే వేదికపై కలిశారు. అయితే అమెరికా ఆధిపత్యం చెలాయించాలనుకుంటే పరిస్థితులు ఎలా మారతాయో చూపేందుకు ఈ సదస్సును ఉపయోగించుకోవాలని జిన్‌పింగ్‌ భావిస్తున్నారు. వేర్వేరు కారణాలతో అమెరికా విధించిన ఆంక్షలు రష్యా, ఇరాన్‌, చైనా, భారత్‌ను ఏం చేయలేకపోయాయని అని చైనా గ్లోబల్ సౌత్‌ ప్రాజెక్ట్ ఎడిటర్ ఇన్‌ చీఫ్ ఎరిక్ ఒలాండర్ అభిప్రాయపడ్డారు. డొనాల్ట్ ట్రంప్​ను బ్రిక్స్​ ఎంత ఇబ్బంది పెట్టిందో చూశామని, ఈ గ్రూపుల అసలైన ఉద్దేశం అదేనని తెలిపారు.

జపాన్, చైనా పర్యటనకు ప్రధాని మోదీ- 31న జిన్​పింగ్​తో భేటీ

భారత్​పై చైనా మీడియా రెండు నాల్కల ధోరణి- ఇంగ్లిష్​లో సాఫ్ట్‌గా, 'మాండరిన్‌'లో హార్డ్‌గా వార్తలు- ఏమిటీ డ్రాగన్ కుట్ర?

