ETV Bharat / international

బ్రిక్స్ సమ్మిట్​కు జిన్​పింగ్, పుతిన్ గైర్హాజరు! - BRICS SUMMIT 2025

BRICS Summit 2025 ( AP )

By PTI Published : June 26, 2025 at 12:10 AM IST | Updated : June 26, 2025 at 12:35 AM IST 1 Min Read

BRICS Summit 2025 : బ్రెజిల్‌లోని రియో డి జనిరోలో వచ్చే నెల జరగనున్న బ్రిక్స్‌ సదస్సు ఉగ్రవాదంపై పోరాటం, దక్షిణార్ధ గోళ దేశాల ఆకాంక్షలే ఎజెండాగా సాగనుంది. దీంతోపాటు ట్రంప్‌ సుంకాల మోత నేపథ్యంలో బ్రిక్స్‌ దేశాల మధ్య డాలరు రహిత లావాదేవీల అంశంపైనా చర్చించనుంది. జులై 6, 7 తేదీల్లో జరగనున్న ఈ సదస్సులో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ సహా పలు దేశాల అధ్యక్షులు రానున్నారు. అయితే రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్, చైనా అధ్యక్షుడు జిన్‌పింగ్ బ్రిక్స్ శిఖరాగ్ర సమావేశానికి గైర్హాజరు అవుతారని తెలుస్తోంది. దీనిపై అధికారికంగా ఎలాంటి ప్రకటన రానప్పటికే గైర్హాజరు కావాలని యోచిస్తున్నట్లు అంతర్జాతీయ మీడియాలో కథనాలు వస్తున్నాయి.

దశాబ్దం తర్వాత జిన్​పింగ్​ తొలిసారిగా బ్రిక్స్ సదస్సు వెళ్లడం లేదని సమాచారం. ఆయనకు బదులుగా, సన్నిహితుడు లి కియాంగ్ పాల్గొంటారని తెలుస్తోంది. మరోవైపు, పుతిన్ నేరుగా గైర్హాజరు అయినా వర్చువల్​గా పాల్గొంటారట. విదేశాంగ మంత్రి సెర్గీ లావ్‌రోవ్ బ్రెజిల్‌లో జరగనున్న బ్రిక్స్ శిఖరాగ్ర సమావేశంలో రష్యాకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తారట. 2023లో ఉక్రెయిన్ అభ్యర్థన మేరకు అంతర్జాతీయ క్రిమినల్ కోర్టు (ICC) అరెస్ట్ వారెంట్ జారీ చేసిన కారణంగా దక్షిణాఫ్రికాలోని జోహన్నెస్‌బర్గ్‌లో జరిగిన బ్రిక్స్ శిఖరాగ్ర సమావేశానికి పుతిన్​ హాజరు కాలేదు.దక్షిణాఫ్రికా మాదిరిగానే బ్రెజిల్ కూడా ICC వారెంట్​పై సంతకం చేసింది. అందుకే ఇప్పుడు కూడా వెళ్లడం లేదని సమాచారం.

BRICS Summit 2025 : బ్రెజిల్‌లోని రియో డి జనిరోలో వచ్చే నెల జరగనున్న బ్రిక్స్‌ సదస్సు ఉగ్రవాదంపై పోరాటం, దక్షిణార్ధ గోళ దేశాల ఆకాంక్షలే ఎజెండాగా సాగనుంది. దీంతోపాటు ట్రంప్‌ సుంకాల మోత నేపథ్యంలో బ్రిక్స్‌ దేశాల మధ్య డాలరు రహిత లావాదేవీల అంశంపైనా చర్చించనుంది. జులై 6, 7 తేదీల్లో జరగనున్న ఈ సదస్సులో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ సహా పలు దేశాల అధ్యక్షులు రానున్నారు. అయితే రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్, చైనా అధ్యక్షుడు జిన్‌పింగ్ బ్రిక్స్ శిఖరాగ్ర సమావేశానికి గైర్హాజరు అవుతారని తెలుస్తోంది. దీనిపై అధికారికంగా ఎలాంటి ప్రకటన రానప్పటికే గైర్హాజరు కావాలని యోచిస్తున్నట్లు అంతర్జాతీయ మీడియాలో కథనాలు వస్తున్నాయి. దశాబ్దం తర్వాత జిన్​పింగ్​ తొలిసారిగా బ్రిక్స్ సదస్సు వెళ్లడం లేదని సమాచారం. ఆయనకు బదులుగా, సన్నిహితుడు లి కియాంగ్ పాల్గొంటారని తెలుస్తోంది. మరోవైపు, పుతిన్ నేరుగా గైర్హాజరు అయినా వర్చువల్​గా పాల్గొంటారట. విదేశాంగ మంత్రి సెర్గీ లావ్‌రోవ్ బ్రెజిల్‌లో జరగనున్న బ్రిక్స్ శిఖరాగ్ర సమావేశంలో రష్యాకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తారట. 2023లో ఉక్రెయిన్ అభ్యర్థన మేరకు అంతర్జాతీయ క్రిమినల్ కోర్టు (ICC) అరెస్ట్ వారెంట్ జారీ చేసిన కారణంగా దక్షిణాఫ్రికాలోని జోహన్నెస్‌బర్గ్‌లో జరిగిన బ్రిక్స్ శిఖరాగ్ర సమావేశానికి పుతిన్​ హాజరు కాలేదు.దక్షిణాఫ్రికా మాదిరిగానే బ్రెజిల్ కూడా ICC వారెంట్​పై సంతకం చేసింది. అందుకే ఇప్పుడు కూడా వెళ్లడం లేదని సమాచారం.

Last Updated : June 26, 2025 at 12:35 AM IST