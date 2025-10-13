ETV Bharat / international

"ఈ ప్రపంచానికి మరింత మంది ట్రంప్​లు కావాలి"- అమెరికా అధ్యక్షుడికి ఇజ్రాయెల్​ స్టాండింగ్ ఒవేషన్​

ట్రంప్​నకు ఇజ్రాయెల్​లో ఘనస్వాగతం- ఆ దేశ పార్లమెంట్​లో కరతాళ ధ్వనులతో ట్రంప్​నకు స్టాండింగ్ ఒవేషన్

US President Donald Trump and Israel Speaker Amir Ohana
US President Donald Trump and Israel Speaker Amir Ohana (Associated Press)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 13, 2025 at 5:16 PM IST

Israel Standing Ovation For Trump : గాజా కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం కోసం అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కృషి అందరికీ విషయం తెలిసిందే. ట్రంప్ బెదిరింపులతో దిగివచ్చిన హమాస్​ తాజాగా తమ దగ్గర మిగిలిన 20 మంది బందీలను సైతం విడుదల చేసింది. దీనితో ఆయనకు ఇజ్రాయెల్​ పార్లమెంట్​లో గొప్ప గౌరవం దక్కింది. సోమవారం ఇజ్రాయెల్​ శాసన సభ్యులు లేచి నిలబడి, చప్పట్లు కొడుతూ, ట్రంప్​నకు స్టాండింగ్ ఒవేషన్ ఇచ్చారు. ట్రంప్​ లాంటి నేతలు ఈ ప్రపంచానికి మరింత మంది కావాలని కొనియాడారు.

డొనాల్డ్​ ట్రంప్ సోమవారం ఇజ్రాయెల్​లోని టెల్​ అవీవ్​కు ఎయిర్​ఫోర్స్​ ఒన్​లో వచ్చారు. ఆయనకు ఇజ్రాయెల్ రెడ్ కార్పెట్​ పరిచి ఘనస్వాగతం పలికింది. ఆయన ఇవాళ ఇజ్రాయెల్ పార్లమెంట్​లో ప్రసంగిస్తారు. తరువాత గాజా కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం కుదిర్చేందుకు గాను ఈజిప్టునకు వెళ్లనున్నారు.

డొనాల్డ్ ట్రంప్​తో పాటు ఆయన ప్రత్యేక రాయబారి స్టీవ్​ విట్​కాఫ్​, అల్లుడు జారెడ్ కుష్నర్​, కుమార్తె ఇవాంకా కూడా ఇజ్రాయెల్​ పార్లమెంట్​కు వెళ్లారు. వారికి కూడా ఘనస్వాగతం లభించింది. తరువాత ఇజ్రాయెల్​ పార్లమెంట్​లో స్పీకర్​ అమీర్​ ఒహానా - డొనాల్డ్ ట్రంప్​పై ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు.

"జెరూసలేంకు వచ్చిన అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్​ ట్రంప్​నకు స్వాగతం. మేము ఈ రోజు కోసం ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నాం. ట్రంప్ కేవలం మరొక అమెరికా అధ్యక్షుడు కాదు. ఆయన యూదుల చరిత్రలోనే ఒక గొప్ప దిగ్గజం. ఆయన సైరస్​ ది గ్రేట్​తో సమానం. నేటి ప్రపంచానికి కావాల్సింది ధైర్యవంతులు, బలవంతులు, దృఢ నిశ్చయం ఉన్న నాయకులు. అలాంటి లక్షణాలు ఉన్న వ్యక్తే ట్రంప్​. ఆయన లాంటి నేతలు మరింత మంది ఈ ప్రపంచానికి అవసరం" అని ఇజ్రాయెల్ పార్లమెంట్​ స్పీకర్ అమీర్​ ఒహానా​ అన్నారు. దీనిపై ట్రంప్ తనదైన రీతిలో స్పందించారు. "ఇది నాకు దక్కిన గౌరవం" అని అన్నారు. తరువాత డెస్క్​ వద్ద కూర్చొని అతిథి పుస్తకంలో సంతకం చేశారు.

క్రీ.పూ.6వ శతాబ్దానికి చెందిన గొప్ప పాలకుడు సైరస్ ది గ్రేట్. అతను యూదులు తిరిగి ఇజ్రాయెల్​కు వచ్చి, జెరూసలేంలో రెండో ఆలయాన్ని నిర్మించుకోవడానికి అనుమతి ఇచ్చాడు. అయితే అమీర్ ఒహానా, అంతటి ఆ గొప్ప చక్రవర్తితో ట్రంప్​ను పోల్చడం గమనార్హం. ​

డెడ్లీ వార్నింగ్​తో!!
సుదీర్ఘకాలంగా ఇజ్రాయెల్​-హమాస్ మధ్య గాజా స్ట్రిప్​లో యుద్ధం జరుగుతోంది. దీనిని ఆపేందుకు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ 21 సూత్రాలతో ఒక శాంతి సూత్రాన్ని రూపొందించారు. దీనిని భారత్​, చైనా, రష్యాల సహా పలు ముస్లిం దేశాలు సమర్థించాయి. శాంతి ఒప్పందంలో భాగంగా హమాస్​, తన చెరలోని బందీలు విడుదల చేయాలని, ఇజ్రాయెల్​లో ఉన్న 2వేలకు పైగా పాలస్తీనా ఖైదీలను విడుదల చేయాలని ట్రంప్ సూచించారు. అంతేకాదు నెతన్యాహూను ఈ శాంతి ఒప్పందానికి అంగీకరించేలా చేశారు. మరోవైపు, హమాస్​కు కూడా డెడ్లీ వార్నింగ్​ ఇచ్చారు. ఒక వేళ ఈ ఒప్పందాన్ని అంగీకరించకపోతే, హమాస్​కు నరకం చూపిస్తానని దిమ్మదిరిగేలా బెదిరించారు. దీనితో హమాస్ దిగివచ్చి, శాంతి ఒప్పందానికి అంగీకారం తెలిపింది.

ట్రంప్​నకు ఇజ్రాయెల్, ఈజిప్టు​ అత్యున్నత పౌర పురస్కారాలు- 20మంది బందీలను విడుదల చేసిన హమాస్

మేం అందరినీ సంతోషపరుస్తాం- గాజాలో యుద్ధం ముగిసింది : డొనాల్డ్ ట్రంప్

