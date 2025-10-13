"ఈ ప్రపంచానికి మరింత మంది ట్రంప్లు కావాలి"- అమెరికా అధ్యక్షుడికి ఇజ్రాయెల్ స్టాండింగ్ ఒవేషన్
ట్రంప్నకు ఇజ్రాయెల్లో ఘనస్వాగతం- ఆ దేశ పార్లమెంట్లో కరతాళ ధ్వనులతో ట్రంప్నకు స్టాండింగ్ ఒవేషన్
Published : October 13, 2025 at 5:16 PM IST
Israel Standing Ovation For Trump : గాజా కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం కోసం అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కృషి అందరికీ విషయం తెలిసిందే. ట్రంప్ బెదిరింపులతో దిగివచ్చిన హమాస్ తాజాగా తమ దగ్గర మిగిలిన 20 మంది బందీలను సైతం విడుదల చేసింది. దీనితో ఆయనకు ఇజ్రాయెల్ పార్లమెంట్లో గొప్ప గౌరవం దక్కింది. సోమవారం ఇజ్రాయెల్ శాసన సభ్యులు లేచి నిలబడి, చప్పట్లు కొడుతూ, ట్రంప్నకు స్టాండింగ్ ఒవేషన్ ఇచ్చారు. ట్రంప్ లాంటి నేతలు ఈ ప్రపంచానికి మరింత మంది కావాలని కొనియాడారు.
డొనాల్డ్ ట్రంప్ సోమవారం ఇజ్రాయెల్లోని టెల్ అవీవ్కు ఎయిర్ఫోర్స్ ఒన్లో వచ్చారు. ఆయనకు ఇజ్రాయెల్ రెడ్ కార్పెట్ పరిచి ఘనస్వాగతం పలికింది. ఆయన ఇవాళ ఇజ్రాయెల్ పార్లమెంట్లో ప్రసంగిస్తారు. తరువాత గాజా కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం కుదిర్చేందుకు గాను ఈజిప్టునకు వెళ్లనున్నారు.
డొనాల్డ్ ట్రంప్తో పాటు ఆయన ప్రత్యేక రాయబారి స్టీవ్ విట్కాఫ్, అల్లుడు జారెడ్ కుష్నర్, కుమార్తె ఇవాంకా కూడా ఇజ్రాయెల్ పార్లమెంట్కు వెళ్లారు. వారికి కూడా ఘనస్వాగతం లభించింది. తరువాత ఇజ్రాయెల్ పార్లమెంట్లో స్పీకర్ అమీర్ ఒహానా - డొనాల్డ్ ట్రంప్పై ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు.
#WATCH | US President Trump receives a welcome with an applause and a standing ovation from the members of Israel's Parliament— ANI (@ANI) October 13, 2025
Source: GPO/ U.S Network Pool via Reuters pic.twitter.com/CrofzXfOSa
"జెరూసలేంకు వచ్చిన అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్నకు స్వాగతం. మేము ఈ రోజు కోసం ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నాం. ట్రంప్ కేవలం మరొక అమెరికా అధ్యక్షుడు కాదు. ఆయన యూదుల చరిత్రలోనే ఒక గొప్ప దిగ్గజం. ఆయన సైరస్ ది గ్రేట్తో సమానం. నేటి ప్రపంచానికి కావాల్సింది ధైర్యవంతులు, బలవంతులు, దృఢ నిశ్చయం ఉన్న నాయకులు. అలాంటి లక్షణాలు ఉన్న వ్యక్తే ట్రంప్. ఆయన లాంటి నేతలు మరింత మంది ఈ ప్రపంచానికి అవసరం" అని ఇజ్రాయెల్ పార్లమెంట్ స్పీకర్ అమీర్ ఒహానా అన్నారు. దీనిపై ట్రంప్ తనదైన రీతిలో స్పందించారు. "ఇది నాకు దక్కిన గౌరవం" అని అన్నారు. తరువాత డెస్క్ వద్ద కూర్చొని అతిథి పుస్తకంలో సంతకం చేశారు.
క్రీ.పూ.6వ శతాబ్దానికి చెందిన గొప్ప పాలకుడు సైరస్ ది గ్రేట్. అతను యూదులు తిరిగి ఇజ్రాయెల్కు వచ్చి, జెరూసలేంలో రెండో ఆలయాన్ని నిర్మించుకోవడానికి అనుమతి ఇచ్చాడు. అయితే అమీర్ ఒహానా, అంతటి ఆ గొప్ప చక్రవర్తితో ట్రంప్ను పోల్చడం గమనార్హం.
డెడ్లీ వార్నింగ్తో!!
సుదీర్ఘకాలంగా ఇజ్రాయెల్-హమాస్ మధ్య గాజా స్ట్రిప్లో యుద్ధం జరుగుతోంది. దీనిని ఆపేందుకు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ 21 సూత్రాలతో ఒక శాంతి సూత్రాన్ని రూపొందించారు. దీనిని భారత్, చైనా, రష్యాల సహా పలు ముస్లిం దేశాలు సమర్థించాయి. శాంతి ఒప్పందంలో భాగంగా హమాస్, తన చెరలోని బందీలు విడుదల చేయాలని, ఇజ్రాయెల్లో ఉన్న 2వేలకు పైగా పాలస్తీనా ఖైదీలను విడుదల చేయాలని ట్రంప్ సూచించారు. అంతేకాదు నెతన్యాహూను ఈ శాంతి ఒప్పందానికి అంగీకరించేలా చేశారు. మరోవైపు, హమాస్కు కూడా డెడ్లీ వార్నింగ్ ఇచ్చారు. ఒక వేళ ఈ ఒప్పందాన్ని అంగీకరించకపోతే, హమాస్కు నరకం చూపిస్తానని దిమ్మదిరిగేలా బెదిరించారు. దీనితో హమాస్ దిగివచ్చి, శాంతి ఒప్పందానికి అంగీకారం తెలిపింది.
