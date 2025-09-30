ETV Bharat / international

ట్రంప్ H-1బీ ఫీజు బాదుడు- వర్క్ ఫ్రం ఇండియా ప్లాన్​తో అమెరికా కంపెనీల స్కెచ్! భారత్‌కు లాభమేనా?

అమెరికా దిగ్గజ కంపెనీల వర్క్ ఫ్రం ఇండియా ప్లాన్- భారతీయ టెకీలకు గుడ్ న్యూస్

US Companies Work From India Plan
US Companies Work From India Plan (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 30, 2025 at 5:29 PM IST

4 Min Read
US Companies Work From India Plan : అమెరికాలోని దిగ్గజ ఐటీ, టెక్, ఫార్మా, బయోటెక్నాలజీ, ఆర్థిక సేవల కంపెనీల్లో ప్రస్తుతం పెద్దసంఖ్యలో భారతీయులు ఉన్నారంటే అందుకు ప్రధాన కారణం వారి ప్రతిభ. అయితే వీరంతా అగ్రరాజ్యంలోకి అడుగుపెట్టడానికి మార్గాన్ని సుగమం చేసింది మాత్రం హెచ్-1బీ వీసాలే. ఎంతోమంది భారతీయ టెకీల కెరీర్‌లో కీలక భాగంగా మారిన ఈ వీసా దరఖాస్తు ఫీజును అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇటీవలే రూ.88 లక్షలకు పెంచారు. ఈ షాకింగ్ నిర్ణయం నేపథ్యంలో భారతీయ నిపుణులపై ఎక్కువగా ఆధారపడిన అమెరికాలోని ప్రముఖ కంపెనీలు ఏం చేయబోతున్నాయి? అవి కీలకమైన అన్ని పనులను భారత్‌లో ఇప్పటికే తమకున్న గ్లోబల్ కేపబిలిటీ సెంటర్ల (GCC)కు డైవర్ట్ చేస్తాయా? ఈ ప్రయత్నాన్ని కూడా అమెరికా అడ్డుకుంటుందా? పరిశీలకులు ఏమంటున్నారో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

అమెరికా కంపెనీలకు ప్రత్యామ్నాయం ఇదే
కరోనా సంక్షోభ కాలంలో అంతటా వర్క్ ఫ్రం హోం ట్రెండ్ నడిచింది. ప్రత్యేకించి అమెరికాలోని ఐటీ, టెక్ కంపెనీలు ఈ పద్ధతిలో ఉద్యోగులతో పని చేయించుకోవడంలో సక్సెస్ అయ్యాయి. అప్పట్లో అత్యంత క్లిష్టమైన సాఫ్ట్‌వేర్ వర్క్‌లను కూడా టెకీలు ఇళ్ల నుంచే అవలీలగా చేశారు. ఇళ్ల నుంచి డ్యూటీ చేసినా ఉద్యోగుల పని సామర్థ్యం ఏమాత్రం తగ్గలేదు. ఈవిషయాలు అమెరికా కంపెనీలకు బాగా తెలుసు. ట్రంప్ కారణంగా హెచ్-1బీ వీసా ఫీజు అమాంతం రూ.88 లక్షలకు పెరిగింది. ఒక్క భారతీయ టెకీని అమెరికాకు పిలుచుకునేందుకు ఇంత భారీ ఖర్చు చేసేందుకు అమెరికా కంపెనీలు మొగ్గు చూపకపోవచ్చు. ఇందుకు ప్రత్యామ్నాయంగా అవి తమకు ఇప్పటికే ఇండియాలోని వివిధ నగరాల్లో ఉన్న గ్లోబల్ కేపబిలిటీ సెంటర్ల (జీసీసీ- GCC)కు కీలకమైన పనులను డైవర్ట్ చేసే అవకాశాలు ఉంటాయని ఐటీ రంగ పరిశీలకులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఔట్ సోర్సింగ్ ప్రాతిపదికన జీసీసీ సెంటర్ల నుంచి పనిచేసే వెసులుబాటును భారతీయ టెకీలకు కల్పించే అవకాశాలు ఉన్నాయని అంటున్నారు. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలీజెన్స్ (ఏఐ), ప్రోడక్ట్ డెవలప్‌మెంట్, సైబర్ సెక్యూరిటీ అండ్ అనలిటిక్స్‌ వంటి ముఖ్య విభాగాలతో ముడిపడిన పనులను భారత్‌లోని జీసీసీల్లో ఉండే నిపుణులకు అమెరికా కంపెనీలు కేటాయించే సూచనలు ఉన్నాయని చెబుతున్నారు.

భారత్‌లోని జీసీసీల్లో ఏం జరగబోతోంది ?
ప్రపంచంలోని మొత్తం గ్లోబల్ కేపబిలిటీ సెంటర్ల (జీసీసీ- GCC)లో సగానికిపైగా భారత్‌లోనే ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం ఇండియాలోని ప్రధాన నగరాల్లో సకల సౌకర్యాలతో దాదాపు 1700 జీసీసీలు ఉన్నాయి. అమెరికాలోని అన్ని రంగాల ప్రముఖ కంపెనీలకు భారత్‌లో జీసీసీలు ఉండటం విశేషం. ఆయా కంపెనీలు ఎంతో వ్యూహాత్మకంగా, ముందుచూపుతో వీటిని భారత్‌లో ఏర్పాటు చేసుకున్నాయి. ట్రంప్ తరహా పాలకుల నిర్ణయాలతో నిపుణుల కొరత ఏర్పడినప్పుడు భారత్‌లోని జీసీసీలను ఎక్కువగా వినియోగించుకోవాలనే ప్లాన్‌తో అమెరికా దిగ్గజ మల్టీ నేషనల్ కంపెనీలు ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం ఆయా జీసీసీల్లో ప్రధానంగా రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్‌మెంట్ వర్క్‌ను నిర్వహిస్తున్నాయి. లగ్జరీ కార్ల డ్యాష్‌బోర్డ్‌ల రూపకల్పన, ఔషధాల ఆవిష్కరణ వంటివన్నీ జీసీసీల్లో జరుగుతున్నాయి. హెచ్-1బీ వీసా ఫీజు మండిపోతున్న ప్రస్తుత తరుణంలో రాబోయే రోజుల్లో ఇవి భారత టెకీలు పనిచేసే వేదికలుగా మారిపోయే అవకాశం ఉంది. భారత్‌లో ఔట్‌సోర్సింగ్ ప్రాతిపదికన నిపుణుల రిక్రూట్‌మెంట్‌ ప్రక్రియను అమెరికా కంపెనీలు మొదలుపెట్టొచ్చు. అమెరికా నుంచి భారత్‌కు వచ్చేసే నిపుణులను జీసీసీల నుంచి డ్యూటీ చేయమని సూచించొచ్చు. ఇదే జరిగితే, భారత టెకీలు లక్ష్యంగా ట్రంప్ వేసిన ‘హెచ్-1బీ వీసా’ పాచికను అమెరికా కంపెనీలు బైపాస్ చేసినట్టు అవుతుంది. ఫలితంగా భారత్‌లోని జీసీసీల సంఖ్య 2030 సంవత్సరం నాటికి 2,200 దాటుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు. వీటి మొత్తం మార్కెట్ విలువ రూ.8 లక్షల కోట్లకు చేరుకుంటుంది. మరోవైపు భారత్ జీడీపీకి 8 శాతం వాటాను అందించే రూ.25 లక్షల కోట్లు విలువైన ఐటీ పరిశ్రమ మాత్రం ఒత్తిడిని చవిచూడనుంది.

భారత్ ఆశలపై నీళ్లు చల్లేలా హైర్ (HIRE) చట్టం ?
కంపెనీలు హెచ్-1బీ, ఎల్-1 వర్కర్ వీసాలను దుర్వినియోగం చేయకుండా అడ్డుకోవాలనే పట్టుదలతో డొనాల్డ్ ట్రంప్ సర్కారు ఉంది. ఈ రెండు రకాల వీసాల రూల్స్‌ను మరింత కఠినతరం చేసే ప్రతిపాదనలతో కూడిన బిల్లును సోమవారం రోజే (సెప్టెంబరు 29న) అమెరికా సెనేటర్లు మరోసారి ప్రవేశపెట్టారు. ఏటా ఈ వీసాలను అత్యధికంగా జారీ చేస్తున్న అమెరికా కంపెనీల జాబితాలో అమెజాన్, మైక్రోసాఫ్ట్, యాపిల్, గూగుల్ (ఆల్ఫాబెట్), జేపీ మోర్గాన్ ఛేజ్, వాల్ మార్ట్ ఉన్నాయి. ఈ కంపెనీల్లోని వివిధ కీలక విభాగాల్లో భారతీయులు ముఖ్య విధులను నిర్వర్తిస్తున్నారు. ట్రంప్ సర్కారు ఏకపక్ష నిర్ణయాల వల్ల అమెరికా కంపెనీలు ఇబ్బందిపడుతున్నాయి. అయితే విదేశీ నిపుణులకు జారీ చేసే హెచ్-1బీ వీసాల అంశం రాజకీయంగా సున్నితమైనది.

అందుకే దీనిపై బాహాటంగా మాట్లాడటానికి ఆయా దిగ్గజ కంపెనీలు సాహసించడం లేదు. భారత్‌‌, మెక్సికో, కెనడా, కొలంబియాలలోని జీసీసీల నుంచి భారతీయ టెకీలతో పనిచేయించుకోవాలనే ఆలోచనతో అవి ఉన్నాయి. భారత్‌‌లోని జీసీసీలకు ఈవిధంగా ఔట్‌సోర్సింగ్ ద్వారా పనులు ఇవ్వకుండా అడ్డుకునేందుకు ‘హైర్’ (HIRE) చట్టం తెచ్చేందుకు ట్రంప్ సర్కారు కసరత్తు చేస్తోంది. ఒకవేళ ఈ ప్రతిపాదిత బిల్లుకు ఆమోదం లభిస్తే, భారత్‌లోని జీసీసీల ద్వారా అమెరికా కంపెనీలు కార్యకలాపాలను కొనసాగిస్తాయనే అంచనా తలకిందులు అవుతుంది. అమెరికా కంపెనీలు విదేశాలకు ఔట్‌సోర్సింగ్ ద్వారా పనిని కేటాయించినా 25 శాతం ట్యాక్స్ కట్టాల్సిందే అని ప్రతిపాదిత హైర్ చట్టంలో ప్రస్తావించడం గమనార్హం.

పరిశీలకులు, నిపుణుల అంచనాలు పైవిధంగా ఉన్నప్పటికీ, వాస్తవిక పరిణామాలు ఎలా ఉంటాయో ఇప్పుడే ఊహించడం కష్టం. ట్రంప్ సర్కారు ఏ క్షణం ఏ తరహా నిర్ణయాలు తీసుకుంటుందో ఎవ్వరూ అంచనా వేయలేకపోతున్నారు. మొత్తం మీద ట్రంప్ పాలనా కాలం భారత టెకీలకు పెనుసవాల్‌గానే మారనుంది. ప్రతిపాదిత హైర్ (HIRE) చట్టం అమల్లోకి రాకుంటే, భారత్‌లోని జీసీసీలు వేదికగా ఔట్‌సోర్సింగ్ ప్రాతిపదికన అమెరికా కంపెనీలు పనులను చేయించడానికి ఆటంకమేదీ ఉండదు.

