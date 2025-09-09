ETV Bharat / international

భారత్​ ఏదో ఒక సమయంలో దిగొస్తుంది- మరోసారి భారత్​పై నోరుపారేసుకున్న నవారో

భారత్​పై మరోసారి తన అక్కసును వెళ్లగక్కిన ట్రంప్​ వాణిజ్య సలహాదారు పీటర్ నవారో

Peter Navarro
Peter Navarro (AP)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 9, 2025 at 10:21 AM IST

Peter Navarro On India Tariffs: ట్రంప్​ వాణిజ్య సలహాదారు పీటర్ నవారో భారత్​పై మరోసారి తన అక్కసును వెళ్లగక్కారు. అమెరికాతో వాణిజ్య చర్చలపై భారత్​ ఏదో ఒక సమయంలో దిగొస్తుందని నోరు పారేసుకున్నారు. ఈ మేరకు ఆయన ఓ ఇంటర్వ్యూలో వ్యాఖ్యానించారు. రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేస్తుండటంపై భారత్​ను లక్ష్యంగా చేసుకొని మాట్లాడారు. భారత్​ అమెరికా దిగుమతులపై అత్యధిక సుంకాలు విధిస్తోందని నవారో ఆరోపించారు. ఏ దేశం వేయనంత భారీ టారిఫ్​లను తాము ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని విమర్శించారు.

