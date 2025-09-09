భారత్ ఏదో ఒక సమయంలో దిగొస్తుంది- మరోసారి భారత్పై నోరుపారేసుకున్న నవారో
భారత్పై మరోసారి తన అక్కసును వెళ్లగక్కిన ట్రంప్ వాణిజ్య సలహాదారు పీటర్ నవారో
Published : September 9, 2025 at 10:21 AM IST
Peter Navarro On India Tariffs: ట్రంప్ వాణిజ్య సలహాదారు పీటర్ నవారో భారత్పై మరోసారి తన అక్కసును వెళ్లగక్కారు. అమెరికాతో వాణిజ్య చర్చలపై భారత్ ఏదో ఒక సమయంలో దిగొస్తుందని నోరు పారేసుకున్నారు. ఈ మేరకు ఆయన ఓ ఇంటర్వ్యూలో వ్యాఖ్యానించారు. రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేస్తుండటంపై భారత్ను లక్ష్యంగా చేసుకొని మాట్లాడారు. భారత్ అమెరికా దిగుమతులపై అత్యధిక సుంకాలు విధిస్తోందని నవారో ఆరోపించారు. ఏ దేశం వేయనంత భారీ టారిఫ్లను తాము ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని విమర్శించారు.