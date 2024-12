ETV Bharat / international

త్వరలో బ్రిటన్‌కు కొత్త రాజు-రాణి?

Will Britain Have A New King Soon : త్వరలో బ్రిటన్‌కు కొత్త రాజు-రాణి రాబోతున్నారా? ప్రిన్స్‌ ఆఫ్‌ వేల్స్‌ విలియం, కేట్‌ మిడిల్టన్‌ రాజు-రాణిగా కొత్త బాధ్యతలు చేపట్టనున్నారా? ఊహించిన దానికంటే ముందుగానే వారు బ్రిటన్‌ రాజ్య సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించనున్నారా? అంటే రాజ కుటుంబం నుంచి అవుననే సమాధానం వస్తోంది.

కొత్త రాజు-రాణి

బ్రిటన్‌కు కొత్త రాజు-రాణి రాబోతున్నట్లు జోరుగా ప్రచారం జరుగుతోంది. ప్రిన్స్‌ విలియం, ఆయన సతీమణి కేట్‌ మిడిల్టన్‌ రాజు-రాణిగా బాధ్యతలు చేపట్టేందుకు ముందుగానే సిద్ధమవుతున్నట్లు బ్రిటన్‌ మీడియాలో వార్తలు వస్తున్నాయి. క్యాన్సర్‌ కారణంగా రాజు ఛార్లెస్‌-3 ఆరోగ్యం క్షీణిస్తున్న నేపథ్యంలో ఈ ప్రచారం ఊపందుకుంది. బ్రిటన్‌ రాజకిరీటం ధరించేందుకు విలియం సిద్ధమవుతున్నారని రాయల్‌ బయోగ్రాఫర్‌ బెడెల్‌ స్మిత్‌ చెప్పినట్లు పీపుల్‌ మ్యాగజీన్‌లో ఓ కథనం వెలువడింది. ఛార్లెస్‌-3 రాజుగా విధులు నిర్వహిస్తున్నప్పటికీ క్యాన్సర్‌ చికిత్స కారణంగా కొన్ని పరిమితులకు లోబడి పనిచేయాల్సి వస్తోందని పేర్కొంది. అందువల్ల యువరాజు విలియం మరిన్ని అదనపు బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఈ పరిణామాలు చూస్తుంటే ఊహించిన దానికంటే ముందుగానే విలియం-కేట్‌ బ్రిటన్‌ రాజు-రాణిగా బాధ్యతలు చేపట్టే అవకాశం కన్పిస్తున్నట్లు పీపుల్‌ మ్యాగజీన్‌ తన కథనంలో పేర్కొంది. వారు కూడా పట్టాభిషేకానికి ఇప్పటి నుంచే సిద్ధమవుతున్నట్లు రాయల్‌ బయోగ్రాఫర్‌ బెడెల్‌ స్మిత్‌ తెలిపారు.