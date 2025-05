ETV Bharat / international

భారత్‌ను కాదని పాకిస్థాన్​కే తుర్కియే ఎందుకు మద్దతిస్తోంది? కారణాలేంటి?

pakisthan and turkiye leaders meet in isthanbul ( ETV Bharat )

Published : May 26, 2025 at 6:34 PM IST | Updated : May 26, 2025 at 8:00 PM IST

Why Turkey Chosen Pakistan Over India : ఇటీవలే ఆపరేషన్ సిందూర్‌ను భారత్ చేపట్టగా, పాకిస్థాన్​కు అండగా తుర్కియే రంగంలోకి దిగింది. పాక్‌కు సైనిక సాయం చేసింది. తద్వారా పాక్​ తన మిత్రదేశమనే సంకేతాలను భారత్‌కు పంపింది. అంతటితో ఊరుకోకుండా దాయాది దేశానికే తమ మద్దతు ఉంటుందంటూ చాలాసార్లు ఆ దేశ అధ్యక్షుడు రజబ్ తయ్యబ్ ఎర్డోగాన్ వరుస ప్రకటనలు విడుదల చేశారు. కట్ చేస్తే, ఇప్పుడు తుర్కియేలో పాక్​ ప్రధానమంత్రి షెహబాజ్ షరీఫ్, ఆర్మీ ఫీల్డ్ మార్షల్ ఆసిమ్ మునీర్ పర్యటిస్తున్నారు. కీలక రక్షణ ఒప్పందాలు చేసుకోవడానికి పాక్, తుర్కియే ప్రభుత్వాధినేతలు రెడీ అవుతున్నారు. ఇంతకీ భారత్‌ను కాదని, పాక్ వైపు తుర్కియే ఎందుకు మొగ్గుచూపుతోంది ? అనేది ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం. అందుకే నాకు నువ్వు, నీకు నేను

ఆపరేషన్ సిందూర్ వేళ పాక్​కు తుర్కియే కార్గో విమానాలు సైనిక సామగ్రిని చేరవేశాయి. ఇందులో డ్రోన్లు, మిస్సైళ్లు, రాడార్ వ్యవస్థలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈమేరకు మీడియాలో వచ్చిన కథనాలను ఖండించిన తుర్కియే, పాకిస్థాన్​కు తమ మద్దతు కొనసాగుతుందని ప్రకటించడం అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది. వాస్తవానికి చాలా ఏళ్లుగా పాక్‌, తుర్కియే సైన్యాలు, నిఘా విభాగాల మధ్య ద్వైపాక్షిక సంబంధాలు ఉన్నాయి. అమెరికా, అలనాటి సోవియట్ యూనియన్ (రష్యా) మధ్య కోల్డ్‌వార్ ముగిసినప్పటి నుంచి పాకిస్థాన్, తుర్కియేలు ఏకాకులుగా మిగిలాయి. ఈ రెండు దేశాలకూ పెద్దగా మిత్రదేశాలు లేవు. అందుకే నాకు నువ్వు, నీకు నేను అన్నట్టుగా కలిసిమెలిసి ఉంటున్నాయి. నాటోలో అంటరానిదేశంలా తుర్కియే

రష్యా నుంచి ఎస్-400 గగనతల రక్షణ వ్యవస్థలను కొన్నప్పటి నుంచి తుర్కియేపై అమెరికా సహా నాటో కూటమి దేశాలన్నీ ఆంక్షలు విధించాయి. చాలా రకాల ఆయుధాలు, రక్షణ రంగ పరికరాలు, ఎఫ్-35 యుద్ధ విమానాలను ప్రస్తుతం తుర్కియేకి ఆయా దేశాలు విక్రయించడం లేదు. ఇక ఇదే సమయంలో నాటో కూటమిలో లేని ఇజ్రాయెల్, యూఏఈ లాంటి దేశాలకు అత్యాధునిక ఆయుధ టెక్నాలజీలను బేషరతుగా అందిస్తున్నాయి. దీంతో నాటో కూటమిలో అంటరానిదేశంలా తుర్కియే మిగిలిపోయింది. ఈ పరిస్థితుల్లో ముందుజాగ్రత్త చర్యగా దక్షిణాసియాలోని పాకిస్థాన్​, చైనా, బంగ్లాదేశ్, మాల్దీవ్స్ వంటి చేసిన దేశాలకు దగ్గరయ్యేందుకు తుర్కియే యత్నిస్తోంది.

పాక్‌కు ఆయుధాలిచ్చేది ఆ రెండు దేశాలే

మతం ముసుగులో పాకిస్థాన్​, బంగ్లాదేశ్, మాల్దీవ్స్‌కు చేరువ కావాలనేది తుర్కియే స్కెచ్. పనిలో పనిగా ఆయా దేశాలకు తాము తయారు చేసే ఆయుధాలను అమ్ముకోవచ్చనేది ప్లాన్. పాక్​ ప్రధానమంత్రి షెహబాజ్ షరీఫ్, ఆర్మీ ఫీల్డ్ మార్షల్ ఆసిమ్ మునీర్ టర్కీ పర్యటన ఆదివారం రోజు మొదలైంది. ఈ పర్యటనలో భాగంగా కీలకమైన రక్షణ ఒప్పందాలు కుదరనున్నాయి. భారత్ అత్యాధునిక ఆయుధ వ్యవస్థలను అమెరికా, ఫ్రాన్స్, రష్యా, ఇజ్రాయెల్ వంటి శక్తివంతమైన దేశాల నుంచి కొనుగోలు చేస్తోంది. తుర్కియే నుంచి ఆయుధాలను భారత్ కొనే అవకాశమే లేదు. పాక్ ఉగ్రవాద నిలయంగా మారడంతో దానికి ప్రపంచంలోని అగ్రరాజ్యాలన్నీ ఆయుధాల సరఫరాను ఆపేశాయి. ఇప్పుడు పాక్​కు రెండు దేశాలే అధికారికంగా ఆయుధాలను సరఫరా చేస్తున్నాయి. అవే చైనా, తుర్కియే. అందుకే ఆపరేషన్ సిందూర్ వేళ నిజానిజాలను పక్కనపెట్టి, పాకిస్థాన్​కే తమ మద్దతు అని చైనా ఏకపక్షంగా ప్రకటించింది. పాకిస్తాన్‌పై భారత్ చేపట్టిన సైనిక చర్యను తుర్కియే, అజర్ బైజాన్ తప్ప మరే ముస్లిం దేశమూ ఖండించకపోవడం గమనార్హం. సౌదీ అరేబియా, యూఏఈ లాంటి దేశాలు దీనిపై స్పందించనే లేదు. ఎందుకంటే వాటికి భారత్‌తో స్నేహ సంబంధాలు, వాణిజ్యం చాలా ముఖ్యం. పాక్ కోసం తుర్కియేని దింపింది చైనానే !

వాస్తవానికి పాకిస్థాన్​కు తుర్కియే సైనిక మద్దతు లభించడానికి ప్రధాన కారణం చైనా. చైనా అభయహస్తం వల్లే తుర్కియే అంత సాహసోపేతంగా పాక్‌కు దన్నుగా నిలుస్తోంది. తుర్కియే, చైనాల మధ్యనున్న బలమైన వాణిజ్య బంధమే ఇందుకు పునాది అని చెప్పొచ్చు. బెల్ట్ అండ్ రోడ్ ఇనీషియేటివ్ (బీఆర్ఐ) ప్రాజెక్టును చైనాకు ఎంత ముఖ్యమో మిడిల్ కారిడార్ ప్రాజెక్టు తుర్కియేకి అంత ముఖ్యం. చైనా చేపట్టిన బీఆర్ఐ ప్రాజెక్టులో భాగమే మిడిల్ కారిడార్ ప్రాజెక్టు. మిడిల్ కారిడార్ ప్రాజెక్టు అనేది తుర్కియేని చైనాతో రోడ్డు, జల మార్గాల్లో మరింత మెరుగ్గా కనెక్ట్ చేస్తుంది. చైనా నుంచి కజకిస్తాన్, కాస్పియన్ సముద్రం, అజర్ బైజాన్, జార్జియా మీదుగా టర్కీ వరకు సరికొత్త వాణిజ్య మార్గాలు ఏర్పడతాయి. ఈ ప్రాజెక్టు కోసం చైనా భారీగా నిధులను ఖర్చు చేస్తోంది. ఇది పూర్తయితే చైనా, తుర్కియే మధ్య వాణిజ్యం గణనీయంగా పెరగనుంది. అందుకే చైనా మాటను జవదాటే స్థితిలో తుర్కియే లేదు. ఈనేపథ్యంలో చైనా కనుసైగతోనే ఇటీవలే పాక్‌కు అండగా టర్కీ రంగంలోకి దిగిందని పరిశీలకులు అంచనా వేస్తున్నారు. తుర్కియే అధికార పార్టీ మూలాల్లోనే విషబీజాలు

పాక్​తో దోస్తీ కోసం భారత్‌తో ఉన్న ద్వైపాక్షిక సంబంధాలను చేతులారా దెబ్బతీసుకునేందుకు తుర్కియే సిద్ధమైంది. ఈ మార్పుకు మరో కారణం తుర్కియేలో ప్రస్తుతం అధికారంలో ఉన్న రాజకీయ పార్టీ. తుర్కియే అధ్యక్షుడు రజబ్ తయ్యబ్ ఎర్డోగాన్ ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న జస్టిస్ అండ్ డెవలప్‌మెంట్ పార్టీ (జేడీపీ) ఇస్లామిక్ భావజాలం కలిగినది. అందుకే ఎర్డోగాన్ పాలనా పరమైన నిర్ణయాలన్నీ మతపరమైన కోణంలోనే వెలువడుతున్నాయి. పాకిస్థాన్​ ముస్లిం దేశమైనందున, అది ఉగ్రవాద నిలయమనే విషయాన్ని తుర్కియే పక్కన పెట్టింది. దీనివల్ల నాటో కూటమి దేశాల్లో తుర్కియే ప్రతిష్ఠ మసకబారింది. 2019 నుంచి ఐక్యరాజ్యసమితి సహా వివిధ అంతర్జాతీయ వేదికలపై భారత్‌కు వ్యతిరేకంగా తుర్కియే మాట్లాడటం మొదలుపెట్టింది. జమ్మూకశ్మీర్ విషయంలో పాక్‌కు అనుకూలంగా వాణిని వినిపించింది. జమ్మూకశ్మీర్‌ స్వయం ప్రతిపత్తిని భారత సర్కారు రద్దు చేయడాన్ని కూడా తుర్కియే తప్పుపట్టింది. దీనిపై అప్పటికప్పుడు భారత విదేశాంగ శాఖ తుర్కియేని ఎండగట్టింది.

