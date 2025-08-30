Japanese PM Official Residence : భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ శుక్రవారం, శనివారం జపాన్లో పర్యటించారు. శనివారం మధ్యాహ్నం ఎస్ఈఓ సమ్మిట్ కోసం చైనాకు బయలుదేరారు. అయితే మోదీ జపాన్ పర్యటనలో ఆసక్తికర విషయం చర్చకొచ్చింది. జపాన్ ప్రధానమంత్రి షిగేరు ఇషిబాతో పీఎం ఆఫీసులో మోదీ భేటీ అయ్యారు. సాధారణంగా ఇతర దేశాధినేత వచ్చినప్పుడు అధికారిక నివాసంలో స్వాగతం పకలడం ఆనవాయితీ. అధికారిక నివాసంలోనే మీటింగ్స్ జరుగుతాయి. కానీ, జపాన్లో అలా జరగలేదు. పీఎం అధికారిక నివాసం ప్రధానమంత్రి కార్యాలయం పక్కనే ఉన్నా కూడా ఆఫీస్లో మోదీ-షిగేరు భేటీ జరిగింది. ఎందుకంటే జపాన్ ప్రధాని తన అధికారం నివాసంలో ఉండటం లేదు. దీంతో జపాన్ ప్రధాని అధికారిక నివాసం 'నైకాకు సోరీ దైజిన్ కాంతే'కు మోదీని షిగేరు ఆహ్వానించలేదు.
అయితే షిగేరు తన అధికారిక నివాసంలో ఉండకపోవడానికి ఓ మిస్టరీ ఉంది. దాదాపు 13ఏళ్లుగా జపాన్ ప్రధానులుగా చేసిన వారు ఎవరూ అందులో అడుగు కూడా పెట్టలేదట. 2001లో ఈ భవనంలో నాటి ప్రధానమంత్రి జునిచిరో కోయిజుమి భూతాలను తరిమికొట్టే క్షుద్ర పూజలు చేయించినట్లు అప్పట్లో వార్తలు చక్కర్లు కొట్టాయి. ఈ భవంతిలో రహస్య శక్తులు ఉన్నందున, అక్కడ నివసించలేనని ప్రధానమంత్రిగా ఉన్న సమయం(2012)లో షింజో అబే బహిరంగంగానే వెల్లడించారు. ప్రస్తుత జపాన్ ప్రధాని కూడా అధికారిక నివాస భవనంలో ఉండటం లేదు.
96 ఏళ్ల సుదీర్ఘ చరిత్ర
మిస్టరీకి నెలవైన జపాన్ ప్రధానమంత్రి అధికారిక నివాసం టోక్యో నగరంలో ఉంది. దీన్ని తొలుత 1929వ సంవత్సరంలో నిర్మించారు. ఈ లెక్కన దీనికి దాదాపు 96 ఏళ్ల సుదీర్ఘ చరిత్ర ఉంది. అయితే పాత బిల్డింగ్ను కూల్చేసి, 2002 సంవత్సరంలో కొత్త భవనాన్ని నిర్మించారు. ఇది దాదాపు 25,000 చదరపు మీటర్ల విస్తీర్ణంలో ఉంది. ఈ నివాసంలో మొత్తం ఆరు భవనాలు ఉన్నాయి. వీటిలోనే ఒక భవనాన్ని ప్రధానమంత్రి కుటుంబం నివాసానికి కేటాయించారు. మిగిలిన భవనాల్లో ఆఫీసులు ఉన్నాయి. కొన్ని భవనాలను వీఐపీ అతిథుల కోసం ఉపయోగిస్తుంటారు. సాధారణ జపనీస్ ఇళ్ల కంటే జపాన్ ప్రధాని అధికారిక నివాసం, అందులోని గదులు చాలా పెద్ద సైజులో ఉంటాయి. దీనివల్ల ఆ ఇంట్లో ప్రధానమంత్రి కుటుంబానికి చెందిన ఎంత మంది ఉన్నా నిండుగా కనిపించదు. బహుశా ఈ కారణం వల్లే భయాలు పుట్టుకొచ్చి ఉండొచ్చని పలువురు పరిశీలకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
1932లో ప్రధానిని హత్య చేసిన యువ సైనికులు
జపాన్ ప్రధానమంత్రి అధికారిక నివాసాన్ని 1929లో నిర్మించాక తొలుత మనుషుల వల్లే ఇబ్బందులు ఎదురయ్యాయి. 1932 సంవత్సరం మే 15న ప్రధాని అధికారిక నివాసం వద్దకు 11 మంది యువ నావికాదళ అధికారులు చేరుకున్నారు. వారంతా కలిసి నాటి ప్రధానమంత్రి ఇనుకై సుయోషిని దారుణంగా హత్య చేశారు. జపాన్ సైనిక విస్తరణ ప్రణాళికను వ్యతిరేకించారనే కారణంతో ఇనుకై సుయోషిని మర్డర్ చేశామని సైనిక కోర్టు ఎదుట యువ నావికాదళ అధికారులు చెప్పారు. వీరి వాదనతో చాలామంది జపాన్ ప్రజలు ఏకీభవించారు. హంతకులపై ఎంతో మంది జపనీయులు సానుభూతినీ వ్యక్తం చేశారు. ఈనేపథ్యంలో సైనిక కోర్టు ఆ హంతకులకు తేలికపాటి శిక్షలతో సరిపెట్టింది.
1936లో ప్రధాని ఉండగానే రెబల్ సైనికుల హత్యాకాండ
1936 సంవత్సరం ఫిబ్రవరి 26న జపాన్ ప్రధానమంత్రి అధికారిక నివాసం లక్ష్యంగా మరొక తిరుగుబాటు యత్నం జరిగింది. సైనికుల్లో కొంత మంది రెబల్స్గా మారిపోయి ఈ తిరుగుబాటును చేశారు. వారు జపాన్ ప్రధానమంత్రి అధికారిక నివాసంతో పాటు దాని పక్కనున్న భవనాల్లోని సీనియర్ అధికారులను హత్య చేశారు. అప్పటి ప్రధానమంత్రి కీసుకే ఒకాడా బావమరిదితో సహా అనేక మందిని చంపారు. టోక్యోలోని పలు ప్రభుత్వ భవనాలను తమ అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ భీతావహ పరిస్థితుల నడుమ అధికారిక నివాసంలోని ఒక రహస్య గదిలో ప్రధానమంత్రి కీసుకే ఒకాడా దాక్కొని ప్రాణాలు కాపాడుకున్నారు. ఆనాడు జపాన్ ప్రధానమంత్రి అధికారిక నివాసం ప్రధాన ద్వారంపైకి తిరుగుబాటుదారులు కాల్పులు జరిపారు. ఈ ద్వారంపై నేటికీ ఉన్న 1 సెం.మీ చిన్న రంధ్రం, నాటి ఫైరింగ్ వల్లే ఏర్పడిందని చెబుతుంటారు.
ఆత్మలు తిరుగుతున్నాయా?
జపాన్ ప్రధానమంత్రి అధికారిక నివాసాన్ని నిర్మించిన కొత్తలో, అందులో ఎలాంటి రక్తపాతం జరిగిందో మనం తెలుసుకున్నాం. ఆయా ఘటనల్లో హత్యకు గురైన వారి ఆత్మలు ఇంకా ఆ భవనంలోనే తిరుగుతున్నాయని కాలక్రమంలో ప్రచారం జరిగింది. ఈ అంశమే తర్వాత జపాన్ ప్రధానులుగా అయ్యే వారికి భయం గొలుపుతోంది. అందుకే వారు సకల వసతులు కలిగిన ఈ భవనంలో ఉండేందుకు సింపుల్గా నో చెబుతున్నారు. టోక్యో నగరంలోని ఇతర ప్రైవేటు ఇళ్లలో ఉండేందుకే ప్రయారిటీ ఇస్తున్నారు.
2012 నుంచి ఇప్పటిదాకా అడుగుపెట్టని ప్రధానులు
- 2001 సంవత్సరంలో నాటి ప్రధాన మంత్రి జునిచిరో కోయిజుమి భూతాలను తరిమికొట్టేందుకు అధికారిక నివాసంలో పూజలు చేయించారని అంటారు.
- షింజో అబే తొలుత 2006 నుంచి 2007 వరకు జపాన్ ప్రధానమంత్రిగా వ్యవహరించారు. అప్పట్లో ఆయన అధికారిక నివాసంలోనే ఉన్నారు.
- యోషిహికో నోడా 2011–12లో జపాన్ ప్రధానమంత్రిగా సేవలు అందించారు. ఆయన కూడా అధికారిక నివాసంలో కుటుంబంతో ఉన్నారు.
- అయితే 2012లో రెండోసారి జపాన్ ప్రధానిగా ఎన్నికవగానే షింజో అబే సంచలన ప్రకటన చేశారు. ప్రధానమంత్రి అధికారిక నివాస భవనంలో రహస్య శక్తుల ఉనికి ఉందని, అక్కడ నివసించలేనని షింజో అబే బహిరంగంగా తేల్చి చెప్పారు. అనంతరం ప్రధానమంత్రి కార్యాలయం ఓ ప్రకటన విడుదల చేస్తూ, ప్రధాని అధికారిక నివాసంలో దయ్యాలు ఉన్నట్లు ఎటువంటి ఆధారాలు లేవని స్పష్టం చేసింది. అయితే 2012 నుంచి 2020 వరకు ప్రధానిగా వ్యవహరించిన షింజో అబే టోక్యోలోని ఒక ప్రైవేటు ఇంట్లో నివసించారు. అధికారిక నివాసంలోకి మాత్రం అడుగుపెట్టలేదు.
- 2020 నుంచి 2021 వరకు ప్రధానిగా వ్యవహరించిన యోషిహిడే సుగా కూడా అక్కడ ఉండేందుకు నో చెప్పారు.
- తదుపరిగా ప్రధాని అయిన ఫ్యూమియో కిషిడా సైతం 2021 నుంచి 2023 వరకు తన ప్రైవేట్ ఇంట్లోనే నివసించారు. అయితే 2023లో ఒక అనుమానితుడు ఆయనపైకి పేలుడు పదార్థాలను విసిరాడు. దీంతో అధికారిక నివాసంలో ఉండటం సురక్షితమని కిషిడాకు భద్రతా సంస్థలు సిఫార్సు చేశాయి. దీంతో ఆయన కుటుంబంతో అధికారిక నివాసంలోకి వెళ్లిపోయారు. పదవీకాలం ముగిసే వరకు అక్కడే ఉన్నారు.
- ప్రస్తుత జపాన్ ప్రధానమంత్రి షిగేరు ఇషిబా కుటుంబం సైతం అధికారిక నివాసంలో ఉండటం లేదు.
- అంటే 2012 నుంచి ఇప్పటివరకు జపాన్ ప్రధానమంత్రి అధికారిక నివాసం ఖాళీగా ఉండిపోయింది.
- ఆ భవనం నిర్వహణకు ప్రభుత్వం ఏటా రూ.10 కోట్లకుపైగా ఖర్చు పెడుతున్నా, అందులో ప్రధానులు ఉండకపోవడాన్ని జపాన్ ప్రతిపక్షాలు తప్పుపడుతున్నాయి.
జపాన్ ప్రధాని నివాసంలోని సౌకర్యాలు, వసతులు ఇవే!
జపాన్ ప్రధానమంత్రి అధికారిక నివాసంలో ప్రధాని కుటుంబం నివసించేందుకు సకల ఏర్పాట్లు ఉన్నాయి. దీన్ని స్వయంగా ప్రధానమంత్రి నివాస సచివాలయం నిర్వహిస్తుంది. ఈ భవనం భద్రత, ఆతిథ్యం, శుభ్రపరచడం, సిబ్బంది నిర్వహణను ఈ విభాగమే పర్యవేక్షిస్తుంది. దీనికి జాతీయ పోలీసు సంస్థ, టోక్యో మెట్రోపాలిటన్ పోలీసులు భద్రతను కల్పిస్తాయి. ఈ భవనం వేదికగా జరిగే విదేశీ నాయకుల సందర్శనలు, విందులు, పత్రికా కార్యక్రమాలను ప్రత్యేక ప్రోటోకాల్ బృందం నిర్వహిస్తుంది. ఈ అధికారిక నివాసంతో పాటు ప్రధాని కార్యాలయం కోసం మొత్తం 250 మంది సిబ్బంది ఉంటారు. వీరిలో 60 మంది ప్రధానమంత్రికి నేరుగా సేవ చేస్తారు. ఈ నివాసంలో అధికారిక విందులు, ప్రధానమంత్రి కుటుంబ భోజనాల కోసం ప్రత్యేక వంటగది, దాదాపు 15 మంది సిబ్బంది ఉన్నారు. ఒక ప్రధాన చెఫ్, నలుగురు అసిస్టెంట్ చెఫ్లు, పేస్ట్రీ/డెజర్ట్ చెఫ్లు, సర్వింగ్ సిబ్బంది ఉన్నారు. పెద్ద విందుల కోసం అదనపు చెఫ్లు, హోటల్ సిబ్బందిని తాత్కాలిక ప్రాతిపదికన నియమిస్తారు.
