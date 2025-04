ETV Bharat / international

ప్రజాస్వామ్యం కంటే రాచరికమే బెస్ట్​- నేపాలీలు ఎందుకిలా కోరుకుంటున్నారు? - WHY DO NEPALIS WANT A MONARCHY

Why Do Nepalis Want A Monarchy ( IANS & Associated Press )

By ETV Bharat Telugu Team Published : April 8, 2025 at 7:46 PM IST 3 Min Read

Why Do Nepalis Want A Monarchy : భారత్‌ పొరుగున్న ఉన్న హిమాలయ రాజ్యం నేపాల్‌ పురాతన దేవాలయాలు, పోరాట యోధులు, ఆకాశాన్ని తాకే శిఖరాలకు నిలయం. రాచరికాన్ని రద్దు చేసి ప్రజాస్వామ్యన్ని స్థాపించాక దేశం గాడిన పడుతుందని ఆ దేశ ప్రజలు భావించారు. అయితే ఏళ్ల తరబడి కొనసాగుతున్న రాజకీయ అస్థిరత, అవినీతి, అమలు కానీ హామీల కారణంగా హిమాలయ రాజ్యంలో ప్రజలు వీధుల్లోకి వచ్చారు. రాచరికాన్ని తిరిగి పునరుద్ధరించడంతో పాటు హిందూ రాజ్యంగా ప్రకటించాలంటూ డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాదని రాచరికాన్ని నేపాల్‌ ప్రజలు ఎందుకు కోరుకుంటున్నారో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం. మళ్లీ హిందూ రాజ్యంగా నేపాల్​

నేపాల్ రాజకీయ ప్రయాణం నాటకీయంగా సాగింది. 1769 నుంచి 2008 వరకు దాదాపు 240 ఏళ్ల పాటు షా రాజవంశీయులు నేపాల్‌ను పాలించారు. రాజు సర్వోన్నత అధికారిగా ఉంటూనే పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్యం నెలకొనాలని 1990లో ప్రజాందోళన ఉద్యమం నడిచింది. అందుకు అప్పటి రాజు బీరేంద్ర అంగీకరించారు. అయితే 2001లో జరిగిన సంఘటన నేపాల్‌లో రాచరికం పోవడానికి కారణమైంది. బీరేంద్ర కుమారుడు దీపేంద్ర తన తండ్రి, తల్లితో పాటు సోదరులు, సోదరిమణులను హతమార్చారు. అనంతరం తాను ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. ఈ సంఘటన తర్వాత బీరేంద్ర సోదరుడు జ్ఞానేంద్ర షా సింహాసనాన్ని అధీష్టించారు. 2005లో జ్ఞానేంద్ర నిరంకుశంగా పార్లమెంటును రద్దు చేసి అధికారం చేజిక్కించుకోవడాన్ని నేపాలీలు నిరసించారు. దీంతో 2006లో ప్రజాస్వామ్యాన్ని పునరుద్ధరించారు. అనంతరం 2008లో రాచరికం రద్దయి లౌకిక, గణతంత్ర రాజ్యంగా నేపాల్‌ అవతరించింది. నిలకడలేని ప్రజా ప్రభుత్వాలు

నేపాల్‌లో ప్రజాస్వామ్య స్థాపన జరిగినా అధికార మార్పిడి నిత్యకృత్యమయింది. దీంతో ప్రజల్లో ప్రస్తుతమున్న పార్టీలపై అసహనం మెుదలైంది. రాజకీయ అస్థిరత, అవినీతి, ఆర్థిక వెతలను నిరసిస్తూ రోడ్డెక్కారు. రాచరికాన్ని పునరుద్ధరించాలంటూ నినదించారు. ప్రజల ఆందోళనలకు రాష్ట్రీయ ప్రజాతంత్ర పార్టీ సారథ్యం వహించింది.

"ప్రపంచంలో రాచరికం మనుగడలో ఉంది. యునైటెడ్‌ కింగ్‌డంలో రాచరికాన్ని మీరు చూసే ఉంటారు. అధికారాలు లేని రాచరికం మాకు కావాలి. బహుళ రాజకీయ పార్టీల ప్రజాస్వామ్యం ఉండాలి. అది దేశాన్ని అభివృద్ధి, స్వేచ్ఛ వైపుగా తీసుకెళుతుంది." - పశుపతి షమ్‌షేర్‌, ఆర్‌పీపీ నాయకుడు 2008 మే 28న నేపాల్‌లో రాచరికం రద్దయ్యాక 17 ఏళ్లలో 13 ప్రభుత్వాలు మారాయి. ఇటీవల కాఠ్‌మాండూలో జరిగిన హింసాత్మక ఘటనల వెనక మాజీ రాజు జ్ఞానేంద్ర షా హస్తం ఉందని నేపాల్ ప్రధాని కేపీ శర్మ ఓలీ ఆరోపించారు. ఆ ఘటనను తీవ్రవాద చర్యగా ఆయన అభివర్ణించారు. స్వార్థ ప్రయోజనాల కోసం జ్ఞానేంద్ర షా ప్రజల మధ్య విభజన తీసుకొస్తున్నారని ఆరోపించారు. ఆ ఘటనలో ఇద్దరు పౌరులు మృతిచెందగా, 77 మంది భద్రతా సిబ్బంది సహా 110 మంది గాయపడ్డారు. మాజీ రాజుకు భద్రత కుదింపు

కాఠ్‌మాండూలో హింసాత్మక ఘటన తర్వాత మాజీ రాజు జ్ఞానేంద్ర షా భద్రతను నేపాల్ ప్రభుత్వం కుదించింది. భద్రతా సిబ్బందిని 25 మంది నుంచి 16కు తగ్గించింది. కాఠ్‌మాండ్‌లో ప్రజా ఆస్తులను ధ్వంసం చేసిందుకు జ్ఞానేంద్ర షాకు ఆ నగర మున్సిపల్‌ అధికారులు 5వేల 900 డాలర్ల జరిమానా విధించారు. రాజరికమే బెస్ట్​

రాజుల కాలంలో సుస్థిరతతో పాటు దేశం స్వయం సమృద్ధిగా ఉండేదని నిరసనకారులు అంటున్నారు. ప్రస్తుతం రాజకీయ అస్థిరతతో పాటు ఆర్థిక కష్టాలతో ఇబ్బంది పడుతున్నామని చెబుతున్నారు. మతం కూడా ప్రస్తుత ఆందోళనలకు మరో ముఖ్య కారణం. హిందూ రాజ్యంగా ఉన్న నేపాల్‌ 2008లో లౌకిక దేశంగా అవతరించింది. ఫలితంగా తమ సాంస్కృతిక ఆస్థిత్వాన్ని కోల్పోయామని ఒక వర్గం ప్రజలు ఆరోపిస్తున్నారు. నిరసనల్లో భాగంగా పురాతన రాచరిక జెండాలను ప్రదర్శిస్తూ రాజును తిరిగి సింహాసనంపై కూర్చోబెట్టాలని నినదిస్తున్నారు. రాజకీయ నాయకుల అవినీతితో విసుగెత్తిపోయిన అక్కడి ప్రజలు షా రాజవంశీయుల పాలనలో మెరుగైన పాలన ఉంటుందని ఆశిస్తున్నారు.