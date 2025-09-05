China Exits Ml1 Project : పాకిస్థాన్కు చైనా గట్టి షాకిచ్చింది. దాయాది అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా భావిస్తున్న రైల్వే ప్రాజెక్ట్ అయిన మెయిన్ లైన్ 1(ML-1) నుంచి చైనా వెనక్కి తగ్గింది. ఇప్పటివరకు చైనా–పాకిస్థాన్ ఆర్థిక కారిడార్ (CPEC) కింద అతిపెద్ద ప్రాజెక్టుగా పరిగణించిన మెయిన్ లైన్-1కి బీజింగ్ రుణ సహాయం ఇస్తుందని ఇస్లామాబాద్ నమ్మింది. కానీ చివరి నిమిషంలో చైనా హ్యాడిచ్చింది. దీంతో అప్పు కోసం మళ్లీ తిప్పలు పడాల్సిన పరిస్థితి పాకిస్థాన్కు వచ్చింది. ఎస్సీఓ సమ్మిట్ వేళ ఈ పరిణామం బయటకు రావడం గమనార్హం. ఈ ప్రాజెక్టు పూర్తైతే పాకిస్థాన్ ఆర్థిక ముఖచిత్రం మారే అవకాశం ఉంది.
ఇంతకీ చైనా ఎందుకు వెనక్కితగ్గింది?
ట్రంప్ టారిఫ్ తర్వాత గ్లోబల్ వాణిజ్యంలో ఒడిదొడుకులు ఉన్న నేపథ్యంలో ఇప్పుడు చైనా ఆర్థిక పరిస్థితి సరిగా లేదు. ఈ క్రమంలో పెట్టుబడి విధానంలో ఇటీవల కొన్ని మార్పులను తీసుకొచ్చింది. దీంతో దేశీయంగా ఆర్థిక ఒత్తిడి పెరుగుతున్నందున చైనా ఇప్పుడు అధిక రిస్క్ ఉన్న దేశాల్లో కొత్త పెట్టుబడులకు వెనుకాడుతోంది. ప్రస్తుతం IMF సహాయం లేకుండా ఆర్థిక వ్యవస్థ నిలబడలేకపోతున్న పాకిస్థాన్పై చైనాకు విశ్వాసం తగ్గింది. విద్యుత్ ప్రాజెక్టుల్లో చైనా కంపెనీలకు పాకిస్థాన్ బిలియన్ల డాలర్ల బకాయిలు ఉండటం పరిస్థితిని మరింత సంక్లిష్టం చేసింది. అందుకే పాకిస్థాన్తో ఎంత స్నేహం ఉన్నా చైనా తన ఆర్థిక లాభాన్ని కాదని ముందుకు వెళ్లే స్థితిలో ఇప్పుడు లేదని తెలుస్తోంది.
2015 నుంచి 2019 మధ్య CPECలో భాగంగా చైనా రోడ్లు, పవర్ ప్లాంట్లు, పోర్టులు నిర్మించింది. అయితే 2022లో గ్వాదర్ ఈస్ట్ బే ఎక్స్ప్రెస్వే పూర్తైన తర్వాత ముఖ్యమైన కొత్త ప్రాజెక్టులను చైనా నిలిపివేసింది. ఇప్పుడు ML-1 ప్రాజెక్టులో చైనా నుంచి తప్పుకోవడం CPEC భవిష్యత్తుపై పలు ప్రశ్నలు ఉత్పన్నమవుతున్నాయి.
ఏడీబీ సాయం కోసం!
తమ ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్టు నుంచి చైనా తప్పుకోవడంతో అప్పు కోసం పాకిస్థాన్ వెంపర్లాడుతోంది. అందులో భాగంగా ఆసియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ (ఏడీబీ)ను ఆశ్రయించింది. కరాచీ–రోహ్రి మెయిన్ లైన్–1 రైల్వే లైన్ అప్గ్రేడ్ కోసం 2 బిలియన్ల డాలర్ల రుణం కావాలని ఏడీబీ అడిగింది. ఏడీబీ కూడా రుణం ఇచ్చేందుకు సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది. మొదటిసారి మల్టిలాటరల్ లెండర్ CPECలో భాగమైన ప్రాజెక్ట్కు ఏడీబీ నిధులు ఇస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
రాగి, బంగారం ముడిసరుకు ఎగుమతుల కోసం
పాకిస్థాన్లోని బలూచిస్థాన్ రాష్ట్రంలో అత్యంత విలువైన ఖనిజాలు ఉన్నట్లు పరిశోధనల్లో తేలింది. ఇక్కడ ముఖ్యంగా అతి విలువైన రేకో డిక్ రాగి, బంగారం గనులు భారీగా ఉన్నాయి. గనులను కెనడా కంపెనీ బారిక్ గోల్డ్ అనే కెంపెనీ అభివృద్ధి చేస్తోంది. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద మినరల్ ప్రాజెక్టుల్లో ఇది ఒకటి. ఇక్కడ నుంచి ఎగుమతులు ప్రారంభమయితే పాకిస్థాన్ దరిద్రం అంతా పోయి, ఆ దేశం రిచ్ అయిపోయే అవకాశం ఉంది. అందుకే ఈ ప్రాజెక్టును పూర్తి చేసుకోవడం కోసం దాయాది నానా తంటాలు పడుతోంది.
అయితే ఈ గనుల నుంచి వచ్చే ముడి సరుకును తరలించడానికి ఆధునిక రైల్వే మౌలిక సదుపాయాలు అవసరం పడుతుంది. ప్రస్తుతం ఉన్న ML-1 రైల్వే లైన్ చాలా పాతది. బరువైన ఖనిజ రవాణా ఇప్పుడున్న రైల్వే లైన్ ద్వారా చేయలని పరిస్థితి. ఈ విలువైన సంపదను దృష్టిలో పెట్టుకొనే ఏడీబీ ఇప్పటికే ఈ గని ప్రాజెక్టుకు 410 మిలియన్ల డాలర్ల సహాయం ప్రకటించింది. ఈ ఎంఎల్-1 లైన్ అప్ గ్రేడ్ చేస్తే రైల్వే ప్రాజెక్ట్ పాకిస్థాన్ ఎగుమతులకు, ఆదాయనికి కీలక వనరుగా మారనుంది.
'SCO సభ్యదేశాలు పరస్పర ప్రయోజనాల కోసం ప్రయత్నించాలి'- జిన్ పింగ్
చైనా విక్టరీ డే పరేడ్- తొలిసారి అధునాతన ఆయుధాల ప్రదర్శన- ఒకే వేదికపై పుతిన్, కిమ్, జిన్పింగ్