Why Did Russia Sold Alaska To Us: అమెరికాలోని 'అలస్కా' గురించే ఇప్పుడు అంతటా చర్చ జరుగుతోంది. ఉక్రెయిన్ అంశంపై చర్చించేందుకు ట్రంప్ - పుతిన్ తాజాగా భేటీ అయింది ఇక్కడే. అలస్కా రాష్ట్రం ఉత్తర సరిహద్దుల్లో యాంకరేజ్ నగరం ఉంది. ఇందులో 64వేల ఎకరాల్లో విస్తరించి ఉన్న 'ఎల్మెన్ డార్ఫ్ - రిచర్డ్సన్' అమెరికా సైనిక స్థావరం వేదికగా ఇరువురు దేశాధినేతలు సమావేశమయ్యారు. ఇక్కడికి రష్యా ప్రభుత్వాధినేత రావడం ఇదే తొలిసారి. అలస్కా నుంచి రష్యా బార్డర్ కేవలం 90 కి.మీ దూరంలో ఉంటుంది. ఇంకో కీలక విషయం ఏమిటంటే ఒకప్పుడు అలస్కా రష్యా భూభాగమే. ఇంతకీ అది అమెరికా చేతికి ఎలా చిక్కింది ? అలస్కాను రష్యా ఎందుకు వదులుకుంది ? తెలుసుకుందాం.
పీటర్ ది గ్రేట్తో అలా మొదలైంది
రష్యా చక్రవర్తి పీటర్ ది గ్రేట్కు అలస్కా ప్రాంతంపై ఆసక్తి కలుగుతుంది. దీంతో 1725లో డెన్మార్క్ జాతీయుడైన విటస్ బేరింగ్ అనే నావికుడిని అలస్కా ప్రాంతానికి పంపుతారు. ఉత్తర అమెరికా, ఆసియా ఖండాలను కలిపే ఒక చిన్నపాటి సముద్ర మార్గాన్ని ఆయన కనుగొన్నారు. దానికి కాలక్రమంలో 'బేరింగ్ జలసంధి' అనే పేరొచ్చింది. ఆ నిర్దిష్ట సముద్ర జలాల ఏరియాను 'బేరింగ్ సముద్రం' అని పిలుస్తుంటారు. దీనికి అదనంగా అలస్కా సరిహద్దుల్లోని సముద్ర తీర ప్రాంతాల మ్యాపింగ్ను తయారు చేసి పీటర్ ది గ్రేట్కు విటస్ బేరింగ్ సమర్పించారు. ఆ సమయానికి అలస్కాలో మంచురాశులే తప్ప, పెద్దగా జనాభా లేదు. ట్లింగిట్ అనే ఆదివాసీ తెగ అక్కడ నివసించేది.
అలస్కా మూల నివాసులను అణచివేసిన రష్యా
విటస్ బేరింగ్ అధ్యయన నివేదికను పరిశీలించిన రష్యా చక్రవర్తి పాల్-1 1799లో ఒక ముఖ్యమైన నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నారు. అలస్కా ప్రాంతంపై పట్టు సాధించేందుకు 'రష్యన్ - అమెరికన్ కంపెనీ'ని ఏర్పాటు చేశారు. ఇందులో అమెరికా, రష్యా దేశాలకు చెందిన వ్యాపారులు, పారిశ్రామికవేత్తలు భాగస్వాములుగా ఉండేవారు. 'రష్యన్ - అమెరికన్ కంపెనీ' ఆధ్వర్యంలో అలస్కాలోని సిత్కా ద్వీపాన్ని ఆక్రమించి, అక్కడ స్థావరాలు ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. ఈక్రమంలో 1804లో అలస్కా మూల నివాసులైన ట్లింగిట్ ఆదివాసీ తెగ ప్రజల నుంచి రష్యా సైన్యానికి ప్రతిఘటన ఎదురైంది. అయితే వారిని రష్యా సైన్యం చాలా దారుణంగా అణచివేసింది. తదుపరిగా అలస్కాలో రష్యా వలస రాజధానిగా సిత్కా ద్వీపం మారింది.
సెయింట్ పీటర్స్బర్గ్లో 'అలస్కా' కలవరం
అప్పట్లో రష్యా దేశ రాజధానిగా సెయింట్ పీటర్స్బర్గ్ ఉండేది. అక్కడి నుంచి అలస్కా చాలా దూరంలో ఉంటుంది. సెయింట్ పీటర్స్బర్గ్ నుంచి అలస్కాలోని తమ సైనిక స్థావరాలకు సామగ్రిని సప్లై చేయాలన్నా ఇబ్బందికరంగా ఉండేది. అలస్కాలోని ప్రతికూల వాతావరణం రష్యా సైన్యానికి అసౌకర్యంగా పరిణమించేది. అదే సమయానికి అమెరికా నుంచి కూడా అలస్కాకు నావికుల తాకిడి పెరగసాగింది. 1800వ శతాబ్దం తొలినాళ్లలో రష్యా వైపుగా అమెరికా భూభాగం విస్తరణ శరవేగంగా జరిగింది. ఈనేపథ్యంలో అలస్కాతో పాటు పసిఫిక్ సముద్ర తీరంలోని తమ సైనిక స్థావరాలను బలోపేతం చేయడంపై రష్యా పెద్దగా ఫోకస్ చేయలేకపోయింది.
క్రిమియన్ యుద్ధంలో రష్యా చిత్తుచిత్తు
1853 నుంచి 1856 వరకు క్రిమియన్ యుద్ధం జరిగింది. ఇందులో భాగంగా నాటి ఒట్టొమాన్ సామ్రాజ్యాని (టర్కీ)కి చెందిన మాల్దోవియా, వాలాచియా ప్రాంతాలపై రష్యా దండయాత్ర చేసింది. దీంతో ఒట్టొమాన్లకు మద్దతుగా బ్రిటన్, ఫ్రాన్స్ సైన్యాలు రంగంలోకి దిగాయి. ఈ యుద్ధానికి నాటి రష్యాలోని క్రిమియా ద్వీపకల్పం కేంద్ర బిందువుగా మారింది. ఇది నల్ల సముద్రపు ఉత్తర తీరంలో ఉంటుంది. నల్ల సముద్రంలో ఉన్న రష్యా సైనిక స్థావరాలపై బ్రిటన్, ఫ్రాన్స్ సేనలు దాడి చేశాయి. గతంలో ఆయా స్థావరాలు ఒట్టొమాన్ సామ్రాజ్యం ఆధీనంలోనే ఉండేవి. మూడేళ్ల పాటు (1856 వరకు) జరిగిన ఈ యుద్ధం కోసం రష్యా దాదాపు రూ.1800 కోట్లను ఖర్చు పెట్టింది. అయినా అవమానకరంగా ఓడిపోయింది. దీంతో తమ ఆధీనంలోని వలస ప్రాంతాలపై రష్యా పాలకులు పునస్సమీక్షను మొదలుపెట్టారు. అలస్కాకు 2,475 కి.మీ దూరంలోనే ఉన్న కెనడాను ఆ సమయంలో బ్రిటన్ దేశం పాలిస్తోంది. దీంతో ఏ సమయంలోనైనా అలస్కాను బ్రిటన్ ఆక్రమించుకునే ముప్పు ఉందని రష్యా పాలకులు ఆందోళన చెందారు. అదే జరిగితే మరోసారి బ్రిటీష్ వాళ్లతో పెద్ద యుద్ధం చేయాల్సి వస్తుందని భావించారు.
బ్రిటన్కు దక్కొద్దని, అమెరికాకు అలస్కాను కట్టబెట్టిన రష్యా
1860వ దశకం తొలి నాళ్లలో రష్యా చక్రవర్తి అలెగ్జాండర్ -2 అనూహ్య ఆలోచన చేశారు. తమ ఆధీనంలో ఉన్న అలస్కా ప్రాంతాన్ని అమ్మేయాలని ఆయన నిర్ణయించుకున్నారు. రష్యా సరిహద్దుల్లో ఉన్న కీలకమైన అలస్కా ప్రాంతం బ్రిటన్ చేతికి చిక్కొద్దు అంటే, దాన్ని మరేదైనా దేశానికి విక్రయించడమే మంచిదని భావించారు. దీంతో అలస్కాను కొనేందుకు అమెరికా ముందుకు వచ్చింది. 1867 సంవత్సరం మార్చి 30న కేవలం రూ.63 కోట్లకు అలస్కాలోని 1.5 మిలియన్ చదరపు కి.మీ ఏరియాను అమెరికాకు రష్యా అమ్మేసింది. ఒక ఎకరాన్ని సగటున 4 పైసలకే విక్రయించింది. ఈ డీల్లో నాటి అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి విలియమ్ సీవార్డ్ కీలక పాత్ర పోషించారు. అప్పట్లో ఈ డీల్ను చాలామంది తప్పుపట్టారు. అలస్కా పనికిరాని ప్రదేశమని విమర్శించారు. సీవార్డ్ మూర్ఖత్వం వల్లే ఈ డీల్ జరిగిందన్నారు. ఆ డీల్ను 'సీవార్డ్స్ ఐస్ బాక్స్' అని పిలిచారు. అలస్కాలో ఐస్ తప్ప ఏమీ లేదని ఎద్దేవా చేశారు. అలస్కాను పొందడం ద్వారా ఉత్తర పసిఫిక్ ప్రాంతంలోని జపాన్, చైనా, రష్యా, కెనడా, మెక్సికో, దక్షిణ కొరియా, ఫిలిప్పీన్స్ లాంటి దేశాలకు అమెరికా భౌగోళికంగా చేరువైంది.
