'గర్భిణీలు పారాసెటమాల్‌ వాడితే పిల్లలకు ఆటిజం!?'- ట్రంప్ వాదనలను కొట్టిపారేసిన WHO

గర్భవతులను బెదరగొట్టిన ట్రంప్​- స్పందించిన WHO

WHO On Trump Comments
WHO On Trump Comments (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 24, 2025 at 7:26 AM IST

WHO On Trump Comments : గర్భధారణ సమయంలో పారాసెటమాల్ వాడకం పిల్లల్లో ఆటిజంతో ముడిపడి ఉందని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేసిన వాదనలను ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ- WHO తోసిపుచ్చింది. గర్భధారణ సమయంలో పారాసెటమాల్ వాడకం, ఆటిజం మధ్య కారణ సంబంధాన్ని ఇప్పటికే ఉన్న శాస్త్రీయ ఆధారాలు సమర్థించవని WHO ప్రతినిధి తారిక్ జసారెవిక్ స్పష్టం చేశారు.

అయితే పారాసెటమాల్‌ను అమెరికాలో ఎసెటామినోఫెన్‌ అంటారు. దాన్ని టైలెనాల్‌ అనే బ్రాండ్‌ పేరు మీద విక్రయిస్తారు. సోమవారం టీవీలో ఈ ఔషధం పేరును కూడా ట్రంప్‌ సరిగా ఉచ్చరించలేకపోయారు. టైలెనాల్‌ తీసుకోకండి అంటూ గట్టిగా అరిచారు. జ్వరం, నొప్పులు తగ్గడానికి ప్రపంచమంతటా కోట్లాదిమంది ఉపయోగించే పారాసెటమాల్‌ వల్ల పిల్లలు ఆటిజం వస్తుందని గర్భవతులను బెదరగొట్టారు. ఈ మేరకు జసారెవిక్ స్పందించారు.

"ఎసిటమినోఫెన్ గురించి తెలిసిన వాటిని నేను మీకు చెప్పగలను. దీనిని మనం పారాసెటమాల్ అని పిలుస్తాం. కాబట్టి ఎసిటమినోఫెన్ లేదా పారాసెటమాల్‌కు ప్రినేటల్ ఎక్స్‌పోజర్, ఆటిజం మధ్య సంభావ్య సంబంధాన్ని సూచించిన కొన్ని పరిశీలనా అధ్యయనాలు ఉన్నాయి. కానీ ఆధారాలు అస్థిరంగా ఉన్నాయి. ఆ తర్వాత చేసిన అనేక అధ్యయనాలు అలాంటి సంబంధాన్ని కనుగొనలేదు. ఎసిటమినోఫెన్, ఆటిజం మధ్య సంబంధం బలంగా ఉంటే, బహుళ అధ్యయనాలలో ఇది స్థిరంగా గమనించి ఉండేది. కాబట్టి ట్రంప్​ వాదనలు నిరాధారమైనవి" అని జసారెవిక్ అన్నారు.

"సాధారణంగా గర్భధారణ సమయంలో మందులను ఎల్లప్పుడూ జాగ్రత్తగా వాడాలి. ముఖ్యంగా మొదటి మూడు నెలల్లో. ప్రతి మహిళ వ్యక్తిగత పరిస్థితులను అంచనా వేయడంలో, అవసరమైన మందులను సిఫార్సు చేయడంలో సహాయపడే వారి వైద్యులు లేదా ఆరోగ్య కార్యకర్తల సలహాలను పాటించడం ముఖ్యం" అని ఆయన అన్నారు. WHO సిఫార్సులు కఠినమైన శాస్త్రీయ సమీక్షలపై ఆధారపడి ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు.

"మాది సైన్స్ ఆధారిత సంస్థ. కాబట్టి మేం మా సిఫార్సులను సైన్స్ ఆధారంగా చేస్తాం. కాబట్టి మీరు ప్రత్యేకంగా టీకా షెడ్యూలింగ్‌పై దృష్టి పెట్టాలనుకుంటే, బాల్య ఇమ్యునైజేషన్ షెడ్యూల్‌ను WHO జాగ్రత్తగా మార్గనిర్దేశం చేస్తుందని, అన్ని దేశాలు దీనిని స్వీకరించాయని నేను మీకు చెప్పగలను. గత 50 సంవత్సరాల్లో కనీసం 154 మిలియన్ల మందిని ప్రాణాలను కాపాడింది. ప్రతి బిడ్డ ఆరోగ్యం, శ్రేయస్సు కోసం షెడ్యూల్ చాలా అవసరం. ఇప్పుడు, ఈ షెడ్యూల్‌లు నిరంతరం సైన్స్‌తో అభివృద్ధి చెందాయి. ఇప్పుడు పిల్లలు, కౌమారదశలు, పెద్దలను 30 అంటు వ్యాధుల నుంచి రోగనిరోధకతపై నిపుణుల వ్యూహాత్మక బృందం ద్వారా ప్రతి టీకా సిఫార్సును కాపాడుతున్నాయి" అని తెలిపారు.

చిన్నపిల్లలకు టీకాలు వేయడం ఆలస్యం చేయాలంటూ ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై స్పందించారు. "పిల్లలకు మాత్రమే కాకుండా విస్తృత సమాజానికి కూడా ఇన్ఫెక్షన్ ప్రమాదం గణనీయంగా ఆలస్యం చేయడం వల్ల పెరుగుతుంది. వ్యాక్సిన్లను ఆలస్యం చేయడంపై తీర్మానించడానికి కూడా వైద్యుడిని సందర్శించడం అవసరం. అప్పుడు పిల్లవాడు ఒక మోతాదును కోల్పోయే అవకాశం పెరుగుతుంది. క్రమం తప్పిన వ్యాక్సిన్లు కొన్ని సందర్భాల్లో టీకా పనితీరును తగ్గించవచ్చు. అప్పుడు ప్రాణాంతక అంటు వ్యాధి బారిన పడే అవకాశాలను పెంచుతుంది" అని తెలిపారు.

