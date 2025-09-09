ETV Bharat / international

ఎవరీ సుదన్‌ గురుంగ్‌?- నేపాల్‌లో 'జెన్‌ జీ' ఉద్యమానికి అతడే కారణమా?

నేపాల్​లో సామాజిక మాధ్యమాలపై నిషేధం ఎత్తివేసినా ఆందోళలు- ఉద్యమానికి నాయకత్వం వహించిన వ్యక్తి అతడేనా?

Nepal Gen Z Protest Sudan Gurung
Nepal Gen Z Protest Sudan Gurung (AP)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 9, 2025 at 6:23 PM IST

Nepal Gen Z Protest Sudan Gurung : సామాజిక మాధ్యమాలపై నిషేధిస్తూ తీసుకున్న నిర్ణయం ఏకంగా నేపాల్ ప్రభుత్వాన్ని కూలదోసింది. పోలీసుల చర్యల వల్ల ఇప్పటివరకు కనీసం 20 మంది ప్రాణాలు కోల్పోగా, 300 మందికి పైగా గాయపడ్డారు. పరిస్థితి తీవ్రతరమవడంతో పలువురు మంత్రులు కూడా రాజీనామా చేశారు. ఆందోళనకారుల డిమాండ్లకు కేపీ శర్మ ఓలి తలొగ్గి ప్రధాని పదవికి రాజీనామా చేశారు. దీంతో ప్రభుత్వం ఈ నిషేధంపై వెనక్కి తగ్గి, అత్యవసర మంత్రివర్గ సమావేశం నిర్వహించి తమ నిర్ణయాన్ని వెనక్కి తీసుకొంది. అయితే ఈ స్థాయిలో ఉద్యమం తలెత్తడానికి కారణం ఓ వ్యక్తి. అతడే 36 ఏళ్ల సుదన్ గురుంగ్.

ఆందోళన వెనుక సుదన్‌ గురుంగ్‌
హమి నేపాల్‌ అనే ఎన్​జీవో సంస్థకు అధ్యక్షుడు సుదన్‌ గురుంగ్‌. 2015లో భారీ భూకంపం తర్వాత ఈ సంస్థను ఆయన స్థాపించారు. ఆ విపత్తులో తన బిడ్డను కోల్పోవడం ఆయన జీవితాన్ని పూర్తిగా మార్చేసింది. అప్పటివరకు ఈవెంట్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌లో ఉన్న సుదన్‌, తర్వాత పౌర సేవా కార్యక్రమాల్లోకి అడుగుపెట్టారు. భూకంపం తర్వాత సహాయ కార్యక్రమాలు చేపట్టిన ఆయన, తరువాత బీపీ కొయిరాల హెల్త్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌లో పారదర్శకత కోరుతూ "ఘోప క్యాంప్‌" పేరుతో ఆందోళనలు వ్యక్తం చేశారు. ఈ సారి సామాజిక మాధ్యమాల నిషేధంపై యువతలో ఉద్ధృతమైన ఆగ్రహాన్ని ఆయన ఒక దారిలోకి నడిపించారు.

విద్యార్థులే ప్రధాన శక్తి
తాజాగా నేపాల్​లో జరిగిన నిరసనల్లో ఎక్కువగా పాల్గొన్నవారు పాఠశాల, కాలేజీ విద్యార్థులే. వెంటనే సోషల్‌ మీడియా బ్యాన్‌ ఎత్తివేయాలని వారు డిమాండ్‌ చేశారు. పరిస్థితి వేడెక్కడం వల్ల కొందరు పార్లమెంట్‌ కాంప్లెక్స్‌లోకే దూసుకెళ్లారు. దీంతో వారిని అడ్డుకునేందుకు పోలీసులు జలఫిరంగులు, భాష్పవాయు గోళాలు ప్రయోగించారు. చివరికి కాల్పులు జరిపే స్థితి ఏర్పడింది. దీంతో ఈ ఆందోళనలు పోఖరా, బుట్వాల్‌, భైరహ్వా, భరత్‌పూర్‌, ఇటాహరి, దమక్‌ వంటి ప్రాంతాలకు విస్తరించాయి. ఫలితంగా అనేక చోట్ల కర్ఫ్యూ అమలు చేయాల్సి వచ్చింది.

నెపో కిడ్‌ ఉద్యమం ఊపు
ఈ ఆందోళనతోపాటు మరో కొత్త తరహా ఉద్యమం కూడా ఊపందుకుంది. రాజకీయ నాయకుల పిల్లలు, ధనవంతుల వారసులు అవినీతి సొమ్ముతో సుఖాలు అనుభవిస్తున్నారని ఆరోపిస్తూ ఆందోళనలు చేపట్టారు. నెపో కిడ్‌ మూవ్‌మెంట్‌గా పిలుస్తున్నారు.

సైన్యం చేతుల్లోకి నేపాల్
ఇక ప్రధాని పదవికి కేపీ శర్మ ఓలీ రాజీనామాతో ఆ దేశ పగ్గాలు సైన్యం చేతుల్లోకి వెళ్లనున్నాయని తెలుస్తోంది. రాజీనామాకి ముందు నేపాల్ ఆర్మీ చీఫ్ జనరల్ అశోక్‌ రాజ్ సిగ్దెల్‌తో ప్రధాని కేపీ శర్మ ఓలీ మాట్లాడినట్లు అంతర్జాతీయ మీడియా కథనాలు వెల్లడించాయి. ఈ క్లిష్ట పరిస్థితులను అదుపులోకి తీసుకువచ్చేందుకు, ప్రధాని నివాసం నుంచి సురక్షితంగా వెళ్లిపోయేందుకు మిలిటరీ సహాయం కావాలని అడిగినట్లు తెలిపాయి. అయితే ప్రధాని పదవికి రాజీనామా చేయాలని ఓలీకి ఆర్మీ చీఫ్‌ సూచించినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ఘర్షణలను సైన్యం అదుపులోకి తీసుకువస్తుందని పేర్కొన్నట్లు సమాచారం. దేశంలోని అస్థిర పరిస్థితుల వేళ త్రిభువన్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాన్ని మూసివేశారు. అన్ని విమానాలను రద్దు చేశారు. 300 మంది సైనికులను అక్కడ మోహరించారు. మంత్రులను వారి అధికారిక నివాసాల నుంచి ఆర్మీ హెలికాప్టర్ల ద్వారా తరలిస్తున్నారు.

