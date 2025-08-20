US On Indo Pak War : భారత్, పాకిస్థాన్ యుద్ధాన్ని తానే ఆపేనానని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇప్పటికే 40 సార్లకుపైగా చెప్పుకోగా, ఇప్పుడు శ్వేతసౌధం అదే వ్యాఖ్యలు చేసింది. రెండు దేశాల మధ్య సైనిక సంఘర్షణను ట్రంప్ ఆపారని వైట్ హౌస్ ప్రెస్ సెక్రటరీ కరోలిన్ లీవిట్ వ్యాఖ్యానించారు. ఆయన లేకుంటే పెను అణుయుద్ధానికి దారితీసేదని అన్నారు. ట్రంప్ భారతదేశం- పాకిస్థాన్ వివాదాన్ని ముగించడానికి వాణిజ్యాన్ని శక్తిమంతమైన మార్గంలో ఉపయోగించారని తెలిపారు.
"అమెరికా బలాన్ని ఉపయోగించి మన మిత్రదేశాలు, మన స్నేహితులు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న మన విరోధుల నుంచి ఆ గౌరవాన్ని ట్రంప్ కోరుకుంటున్నారు. రష్యా, ఉక్రెయిన్ యుద్ధవిరమణలో పురోగతి సాధించడం మాత్రమే కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏడు ప్రపంచ ఘర్షణల ముగింపులో ట్రంప్ ఉన్నారు. పరపతిని నమ్మే అధ్యక్షుడు ట్రంప్ మనకు లేకపోతే భారత్, పాక్ ఘర్షణ అణుయుద్ధానికి దారితీసేది" అని కరోలిన్ లీవిట్ అన్నారు.
అయితే మే 10వ తేదీన అమెరికా మధ్యవర్తిత్వంతో భారత్, పాకిస్థాన్ తక్షణ కాల్పుల విరమణకు అంగీకరించాయని ట్రంప్ ప్రకటించారు. ఆ తర్వాత నుంచి ఇప్పటి వరకు అనేకసార్లు చెప్పారు. కానీ ఇరుదేశ DGMOల మధ్య ప్రత్యక్ష చర్చల తర్వాత పాకిస్థాన్తో కాల్పుల విరమణపై అవగాహన కుదిరిందని భారత్ స్థిరంగా చెబుతోంది. ఏ దేశ నాయకుడూ ఆపరేషన్ సిందూర్ ఆపమని భారతదేశాన్ని కోరలేదని ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఇటీవల పార్లమెంట్లో తెలిపారు. కానీ అమెరికా పాతపాట పాడుతూనే ఉంది.
భారత్పై అందుకే సుంకాలు!
మరోవైపు, ఉక్రెయిన్తో జరుగుతున్న యుద్ధాన్ని ముగించేందుకు రష్యాపై ఒత్తిడి తీసుకొచ్చేందుకు భారత్పై ట్రంప్ సుంకాలు విధించారని కరోలిన్ లీవిట్ తెలిపారు. ఉక్రెయిన్తో యుద్ధాన్ని వీలైనంత త్వరగా ముగించాలని అధ్యక్షుడు నిశ్చయించుకున్నారని పేర్కొన్నారు. రష్యాతో వాణిజ్యం కొనసాగించే దేశాలను లక్ష్యంగా చేసుకొని దానిపై ఒత్తిడి తీసుకురావాలనుకున్నారని వెల్లడించారు. ఇది ట్రంప్ పరిపాలన వ్యూహమని వ్యాఖ్యానించారు.
నాటో సెక్రటరీ జనరల్తో సహా యూరోపియన్ నాయకులతో జరిగిన చర్చలే తొలి అడుగ్గా అభివర్ణించారు. ట్రంప్, ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్స్కీల మధ్య సానుకూలంగా చర్చలు జరిగాయన్నారు. ఈసందర్భంగా ట్రంప్ అధికారంలో ఉండి ఉంటే అసలు రష్యా- ఉక్రెయిన్ల మధ్య యుద్ధం ప్రారంభం అయ్యుండేది కాదని ఉద్ఘాటించారు. పుతిన్ కూడా ఇదే పేర్కొనడాన్ని ఆమె గుర్తు చేశారు. అయితే భారత్పై ట్రంప్ 50 సుంకాలు విధించారు.