Indian PM Narendra Modi And US President Joe Biden ( ANI PHOTO )

Updated : May 3, 2024, 11:43 AM IST

Published : May 3, 2024, 10:35 AM IST

By ETV Bharat Telugu Team

'తూచ్​ మేం అలా అనలేదు! భారత్‌పై బైడెన్‌కు చాలా గౌరవం'- వైట్​హౌస్​ క్లారిటీ - White House On Biden Statement

Last Updated : May 3, 2024, 11:43 AM IST