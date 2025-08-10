Essay Contest 2025

అలాస్కాలో పుతిన్​తో ట్రంప్​ భేటీ- జెలెన్​స్కీకి కూడా ఆహ్వానం! - TRUMP PUTIN MEET ZELENSKYY

ఉక్రెయిన్ యుద్ధంపై ట్రంప్, పుతిన్ భేటీ- జెన్​న్కీని ఆహ్వానించనున్న ట్రంప్!

Trump Putin Meet Zelensky
Ukrain President Zelenskyy, US president Trump (Associated Press)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 10, 2025 at 4:44 PM IST

Trump Putin Meet Zelensky : ఉక్రెయిన్​తో యుద్ధాన్ని ముగింపు పలికేందుకు చేసే ప్రయత్నాల్లో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ త్వరలో భేటీ కానున్నారు. అయితే ఆగస్టు 15న అలాస్కాలో జరిగే ఈ భేటీకి ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్​స్కీ కూడా ట్రంప్ ఆహ్వానించనున్నట్లుగా తెసుస్తోంది. అందుకోసం చర్యలు కూడా తీసుకుంటున్నట్లు సమాచారం. అందుకు సంబంధించిన అంశాలను వైట్​హౌస్ పరిశీలిస్తున్నట్లుగా అంతర్జాతీయ మీడియాల్లో కథనాలు వెలువడ్డాయి.

అయితే, అలాస్కాలో పుతిన్, జెలెన్​స్కీతో త్రైపాక్షిక భేటీ నిర్వహించాలని ట్రంప్ భావించారు. ఇదే విషయాన్ని అమెరికా ప్రత్యేక రాయబారి స్టీవ్ విట్​కాఫ్ మాస్కో పర్యటన సమయంలోనూ తెలిపారు. దీనిపై క్రెమ్లిన్ నుంచి ఎలాంటి స్పందనా రాలేదు. దీంత తొలుత పుతిన్​తో ద్వైపాక్షిక భేటీ జరిపి కాల్పుల విరమణ ఒప్పందానికి ఒప్పించాలని భావించారు. ఈ నేపథ్యంలోనే భేటీకి జెలెన్​స్కీని ఆహ్వానించండంపై ట్రంప్ పునరాలోచిస్తున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. శాంతి చర్చల్లో ఉక్రెయిన్​ను కూడా భాగం చేయాలని యూకే, ఫ్రాన్స్, ఇటలీ, జర్మనీ, పోలాండ్, ఫిన్లాండ్ వంటి యూరోపియన్‌ దేశాలు అగ్రరాజ్యానికి విజ్ఞప్తి చేయడం కూడా ఒక కారణంగా తెలుస్తోంది.

అమెరికాలోని అలాస్కాలో పుతిన్‌తో భేటీ అవ్వనున్నట్లు ట్రంప్ ప్రకటించారు. ఈ సమావేశంలో పుతిన్​తో యుద్ధాన్ని ముగించడంపై చర్చలు జరపనున్నారని పేర్కొన్నారు. శాంతి ఒప్పందంలో భాగంగా భూభాగాల మార్పడి ఉంటుందని ట్రంప్ తెలిపారు. అయితే భూభాగాల మార్పిడికి అంగీకరించేది లేదని ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్​స్కీ స్పష్టం చేశారు. ఈ క్రమంలోనే ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు ఈ సమావేశంలో పాల్గొంటారా లేదా అనే విషయంపై స్పష్టత రావాల్సి ఉంది.

మరోవైపు ట్రంప్-పుతిన్ భేటీని భారత్​ స్వాగతించింది. ఇది యుద్ధ యుగం కాదంటూ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ చేసే వ్యాఖ్యలను గుర్తు చేసుకుంటూ ఈ సమావేశానికి భారత్​ మద్దతు ఇస్తోందని విదేశాంగ శాఖ పేర్కొంది. ఈ సమావేశం ఉక్రెయిన్‌తో జరుగుతున్న యుద్ధాన్ని ముగిస్తుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేసింది. జరగనున్న శిఖరాగ్ర సమావేశానికి మద్దతు తెలుపుతూ, ఈ ప్రయత్నాలకు సహకారం అందించడానికి భారత్​ సిద్ధంగా ఉందని ఒక ప్రకటనను విడుదల చేసింది.

