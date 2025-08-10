Trump Putin Meet Zelensky : ఉక్రెయిన్తో యుద్ధాన్ని ముగింపు పలికేందుకు చేసే ప్రయత్నాల్లో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ త్వరలో భేటీ కానున్నారు. అయితే ఆగస్టు 15న అలాస్కాలో జరిగే ఈ భేటీకి ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్స్కీ కూడా ట్రంప్ ఆహ్వానించనున్నట్లుగా తెసుస్తోంది. అందుకోసం చర్యలు కూడా తీసుకుంటున్నట్లు సమాచారం. అందుకు సంబంధించిన అంశాలను వైట్హౌస్ పరిశీలిస్తున్నట్లుగా అంతర్జాతీయ మీడియాల్లో కథనాలు వెలువడ్డాయి.
అయితే, అలాస్కాలో పుతిన్, జెలెన్స్కీతో త్రైపాక్షిక భేటీ నిర్వహించాలని ట్రంప్ భావించారు. ఇదే విషయాన్ని అమెరికా ప్రత్యేక రాయబారి స్టీవ్ విట్కాఫ్ మాస్కో పర్యటన సమయంలోనూ తెలిపారు. దీనిపై క్రెమ్లిన్ నుంచి ఎలాంటి స్పందనా రాలేదు. దీంత తొలుత పుతిన్తో ద్వైపాక్షిక భేటీ జరిపి కాల్పుల విరమణ ఒప్పందానికి ఒప్పించాలని భావించారు. ఈ నేపథ్యంలోనే భేటీకి జెలెన్స్కీని ఆహ్వానించండంపై ట్రంప్ పునరాలోచిస్తున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. శాంతి చర్చల్లో ఉక్రెయిన్ను కూడా భాగం చేయాలని యూకే, ఫ్రాన్స్, ఇటలీ, జర్మనీ, పోలాండ్, ఫిన్లాండ్ వంటి యూరోపియన్ దేశాలు అగ్రరాజ్యానికి విజ్ఞప్తి చేయడం కూడా ఒక కారణంగా తెలుస్తోంది.
అమెరికాలోని అలాస్కాలో పుతిన్తో భేటీ అవ్వనున్నట్లు ట్రంప్ ప్రకటించారు. ఈ సమావేశంలో పుతిన్తో యుద్ధాన్ని ముగించడంపై చర్చలు జరపనున్నారని పేర్కొన్నారు. శాంతి ఒప్పందంలో భాగంగా భూభాగాల మార్పడి ఉంటుందని ట్రంప్ తెలిపారు. అయితే భూభాగాల మార్పిడికి అంగీకరించేది లేదని ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్స్కీ స్పష్టం చేశారు. ఈ క్రమంలోనే ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు ఈ సమావేశంలో పాల్గొంటారా లేదా అనే విషయంపై స్పష్టత రావాల్సి ఉంది.
మరోవైపు ట్రంప్-పుతిన్ భేటీని భారత్ స్వాగతించింది. ఇది యుద్ధ యుగం కాదంటూ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ చేసే వ్యాఖ్యలను గుర్తు చేసుకుంటూ ఈ సమావేశానికి భారత్ మద్దతు ఇస్తోందని విదేశాంగ శాఖ పేర్కొంది. ఈ సమావేశం ఉక్రెయిన్తో జరుగుతున్న యుద్ధాన్ని ముగిస్తుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేసింది. జరగనున్న శిఖరాగ్ర సమావేశానికి మద్దతు తెలుపుతూ, ఈ ప్రయత్నాలకు సహకారం అందించడానికి భారత్ సిద్ధంగా ఉందని ఒక ప్రకటనను విడుదల చేసింది.