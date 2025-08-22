ETV Bharat / international

Published : August 22, 2025 at 7:21 AM IST

America Allegations on india : వైట్‌హౌస్ వాణిజ్య సలహాదారు పీటర్ నవారో భారత్ పై తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. చైనా అధ్యక్షుడు జిన్‌పింగ్‌తో భారత్ చాలా సన్నిహితంగా మసలుకుంటోందన్నారు. రష్యా నుంచి చౌకగా ముడి చమురు కొనుగోలు చేసి, దానిని శుద్ధి చేసి అధిక ధరలకు విక్రయించి లాభపడుతోందని విమర్శించారు. ఇలా ముడి చమురును విక్రయించడం ద్వారా రష్యాకు భారత్ 'లాండ్రోమాట్' లాగా వ్యవహరిస్తోందన్నారు. తద్వారా ఉక్రెయిన్‌తో యుద్ధంలో రష్యా నిధులు సమకూర్చుకోవడానికి సహాయపడుతోందని నవారో అన్నారు.

లాండ్రీమాట్
భారత్ చర్యల వల్లే రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధం కొనసాగుతోందని నవారో అభిప్రాయపడ్డారు. ప్రజలు వెళ్లి నాణెం వేసి తమ బట్టలు తామే వాషింగ్ మెషీన్‌లో ఉతికుకునే చోటును లాండ్రీమాట్ అంటారు. ఈ పదాన్ని రాజకీయ, ఆర్థిక సందర్భాల్లోనూ వాడుతుంటారు. ఒకరి దగ్గర ఉన్న వనరులను కొనుగోలు చేసి వాటిని ప్రాసెస్ చేసి, కొత్త రూపంలో తిరిగి ప్రపంచానికి అమ్మడాన్ని "లాండ్రీమాట్" అని అంటారు.

వాస్తవానికి భారత్‌కు రష్యా చమురు అవసరం లేదని, కానీ లాభదోపిడీ పథకంలో భాగంగానే ఇండియా ఆయిల్ కొంటోందని అరోపించారు. ఉక్రెయిన్ యుద్ధం మొదలయ్యే (2022 ఫిబ్రవరి) ముందు భారత్ రష్యా నుంచి 1% కన్నా తక్కువ చమురు దిగుమతి చేసుకుందని, ఇప్పుడు అది 35-40శాతానికి పెరిగిందన్నారు. తాము మేము భారత ఉత్పత్తులపై 50శాతం సుంకాలు విధించామని, అందులో 25% సాధారణ వాణిజ్య వివాదాల కారణంగా, మరో 25% రష్యా చమురు కొనుగోలు చేస్తున్నందుకు వేసినట్లు చెప్పారు.

భారత్ వద్ద 'మహారాజా టారిఫ్‌లు' ఉన్నాయని, దానివల్ల అమెరికా కార్మికులు, వ్యాపారాలు నష్టపోతున్నాయని అన్నారు.
భారత్ తీవ్ర ఆరోపణలు చేసిన పీటర్ నవారో మోదీ నాయకత్వాన్ని మాత్రం ప్రశంసించడం విశేషం. ఉక్రెయిన్- రష్యా మధ్య శాంతి నెలకొనేందుకు భారత్ ప్రయత్నిస్తోందని, దీనికి మోదీని గొప్ప నాయకుడిగా ఆయన అభివర్ణించారు.
యూఎస్ సుంకాలపై విమర్శలు
ఇప్పటికే యూఎస్ మాజీ రాయబారి నిక్కీ హేలీ, ప్రఖ్యాత ఆర్థికవేత్త జెఫ్రీ సాచ్స్ వంటి ప్రముఖులు భారత్ పై అమెరికా విధించిన సుంకాలను విమర్శించారు. చైనాను ఎదుర్కోవడానికి భారత్‌ను "విలువైన భాగస్వామి"గా చూడాలని హేలీ సూచించారు. యూఎస్-భారత్ సంబంధాలను దెబ్బతీయడం "వ్యూహాత్మక విపత్తు" అని ఆమె హెచ్చరించారు, ప్రధాని మోదీతో ట్రంప్ నేరుగా చర్చలు జరపాలని సూచించారు.

భారత్‌పై యూఎస్ విధించిన అధిక సుంకాలను జెఫ్రీ సాచ్స్ తీవ్రంగా ఖండించారు. ఈ సుంకాలు అమెరికా విదేశాంగ విధాన ప్రయోజనాలకు వినాశకరమైనవిగా ఆయన అభివర్ణించారు. యూఎస్ విదేశాంగ విధానంలో అత్యంత తెలివితక్కువ వ్యూహాత్మక చర్యగా చెప్పుకొచ్చారు. ఈ చర్య బ్రిక్స్ దేశాలను గతంలో ఎన్నడూ లేనంతగా ఏకం చేసిందని కూడా ఆయన పేర్కొన్నారు.

