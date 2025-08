ETV Bharat / international

Trump Tariffs India : భాగస్వామ్య దేశాలపై కొత్త సుంకాలు విధించే కార్యనిర్వాహక ఉత్తర్వుపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ సంతకం చేశారు. కాగా ఆగస్టు 7 నుంచి కొత్త సుంకాలు అమల్లోకి రానున్నాయి. ట్రంప్ విధించిన ఆగస్టు 1 గడువుకు ముందే వివిధ దేశాలు, కూటములు అమెరికాతో ఒప్పందాలు ఖరారు చేసుకున్నాయి. ఆయా దేశాలపై కొత్త టారిఫ్‌లు అమలు కానున్నాయి. ఈ ఉత్తర్వు ట్రంప్ వాణిజ్య అజెండాలో కీలక దశగా భావిస్తున్నారు. ఇది ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ, అంతర్జాతీయ సంబంధాలను పరీక్షిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇందులో భాగంగానే భారత్‌పై విధించిన 25శాతం సుంకాలు నుంచి అమల్లోకి రానున్నాయి. గురువారం తన సోషల్‌ మీడియా ట్రూత్‌లో ట్రంప్‌ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. రష్యాతో భారత్ ఎలాంటి వాణిజ్య ఒప్పందం చేసుకున్నా, తాను లెక్కచేయబోనని ట్రంప్‌ పోస్ట్‌ చేశారు. ఆ రెండు దేశాలు తమ ఆర్థిక వ్యవస్థలను మరింత దిగజార్చుకుంటున్నాయని, అవి డెడ్‌ ఎకానమీలని వ్యాఖ్యానించారు. అత్యధిక సుంకాల కారణంగా భారత్‌తో తక్కువ వ్యాపారం చేస్తున్నామని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. ప్రతీకార సుంకాలపై భారత్ స్పందన!

అమెరికా టారిఫ్‌ల మోతకు భారత్‌ ప్రతీకారం తీర్చుకుంటుందనే ఊహాగానాలను అధికార వర్గాలు కొట్టిపడేశాయి. ఇరుదేశాల ప్రయోజనాలకు అనుగుణంగా జరిగే చర్చల్లో నిర్ణయాలు తీసుకుంటామని తెలిపాయి. ట్రంప్‌ సుంకాలపై భారత్ ఎలాంటి ప్రతీకార చర్యలు తీసుకోదని అధికార వర్గాలు వెల్లడించాయి. మౌనమే సరైన సమాధానమని, ఏదైనా చర్చల ద్వారానే పరిష్కరిస్తామని చెప్పాయి. అయితే, ట్రంప్‌ టారిఫ్‌లు భారత ఆర్థిక వ్యవస్థలోని కీలక రంగాలపై ప్రతికూల ప్రభావాన్ని చూపుతాయని పలువురు నిపుణులు ఆందోళన వ్యక్తంచేస్తున్నారు.

ట్రంప్​నకు నోబెల్​ ప్రైజ్​ ఇవ్వాలని వైట్​హౌజ్​ డిమాండ్

మరోవైపు ట్రంప్‌నకు నోబెల్‌ శాంతి బహుమతి ఇవ్వాలనే డిమాండ్‌ను వైట్‌హౌస్ పునరుద్ఘాటించింది. ట్రంప్ నెలకు సగటున ఒకటి చొప్పున శాంతి ఒప్పందాలు కుదుర్చుతున్నారని చెప్పింది. దీంతోపాటు భారత్‌ - పాక్‌ కాల్పుల విరమణపై మరోసారి వైట్‌హౌస్ మాట్లాడింది. "ట్రంప్ అనేక ప్రాంతాల్లో కాల్పుల విరమణలకు మధ్యవర్తిత్వం వహించారు. ఇటీవల థాయిలాండ్, కంబోడియా మధ్య కాల్పుల విరమణకు సాయం చేశారు. ఘర్షణలు ఆపకపోతే వాణిజ్య చర్చలు ఉండవని ట్రంప్‌ చెప్పారు. భారత్‌ - పాక్‌ మధ్య యుద్ధాన్ని ట్రంప్ ఆపారు. ఇజ్రాయెల్- ఇరాన్, రువాండా - కాంగో యుద్ధాన్ని ట్రంప్‌ ఆపారు. సెర్బియా- కొసావో, ఈజిప్ట్ - ఇథియోపియా మధ్య విభేదాలను ట్రంప్ ముగించారు. ఇప్పటికే ట్రంప్‌నకు నోబెల్‌ శాంతి బహుమతి రావాల్సింది." అని వైట్​హౌజ్​ పేర్కొంది.

