Trump Tariffs Impact On Indians: రష్యా నుంచి భారీగా ముడి చమురును కొంటోందనే ఏకైక కారణంతో భారత్పై అమెరికా ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ 25 శాతం అదనపు సుంకాన్ని విధించారు. ఈ ఎక్స్ట్రా సుంకం బాదుడు బుధవారం (ఆగస్టు 27) నుంచే అమల్లోకి రానుంది. పెనాల్టీగా ఈ అదనపు సుంకాన్ని విధిస్తామని ట్రంప్ ప్రకటించినందు వల్ల భారత్ వైఖరిలో మార్పు వచ్చిందా ? రష్యా నుంచి ముడి చమురు దిగుమతులను భారత్ తగ్గించిందా ? పెంచిందా ? రాబోయే సెప్టెంబరు - అక్టోబరు నెలల్లో రష్యా నుంచి భారత్కు ముడి చమురు డెలివరీలు ఎంతమేర ఉండబోతున్నాయి ? అనే అంశాలపై కీలక అంచనాలను, గణాంకాలను మార్కెట్ పరిశీలక వర్గాలు విడుదల చేశాయి. వాటిపై మనమూ ఓ లుక్ వేద్దాం.
ఈ నెలలో రష్యా నుంచి చమురు సప్లై డౌన్ అసలు కారణాలివీ
ఆగస్టు నెలలో 24వ తేదీ వరకు రష్యా నుంచి భారత్కు ప్రతిరోజు సగటున 16 లక్షల బ్యారెళ్ల ముడి చమురు సప్లై అయింది. ఈ ఏడాది జులై నెలలో రష్యా నుంచి మనదేశానికి జరిగిన చమురు దిగుమతితో పోలిస్తే ఇది 37 శాతం తక్కువ. జూన్ నెలలో జరిగిన దిగుమతితో పోలిస్తే 24 శాతం తక్కువ. ఈ లెక్కలను చూసి, అమెరికా సుంకాలకు దడుసుకొని రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలును భారత్ తగ్గించింది అనుకుంటే తప్పులో కాలేసినట్టే.
ఎందుకంటే ఆగస్టు నెల ముడి చమురు సప్లైల కోసం భారత్లోని రిఫైనరీలు 2025 జూన్ చివరివారం లేదా 2025 జులై మొదటి వారంలో ఆర్డర్లు ఇచ్చాయి. సర్వసాధారణంగానూ ముడి చమురు కావాలంటే దాదాపు 45 రోజుల ముందే రిఫైనరీలు ఆర్డర్లు ఇస్తుంటాయి. ఆగస్టు నెల మొదటివారంలోనే ఏకంగా రెండుసార్లు భారత్పై అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ దిగుమతి సుంకాలను పెంచారు.
'ప్రతీకార సుంకం' అని చెబుతూ తొలిసారి భారత్పై ఆయన 25 శాతం సుంకాన్ని విధించారు. రష్యా నుంచి ముడి చమురును కొంటున్నందుకు 'పెనాల్టీ' అంటూ మరోసారి ఇంకో 25 శాతం సుంకాన్ని భారత్పై విధించారు. అంటే ఆగస్టు నెలలో 24వ తేదీ వరకు రష్యా నుంచి భారత్కు ముడి చమురు సప్లై తగ్గడంలో అమెరికా సుంకాల పాత్రేమీ లేదని బెల్జియంకు చెందిన అంతర్జాతీయ వాణిజ్య విశ్లేషక సంస్థ 'కెప్లర్' (Kpler) విశ్లేషించింది.
రష్యా రాయితీలను తగ్గించడమే ప్రధాన కారణం
కొన్ని నెలల క్రితం వరకు భారత్ సహా చాలా ఆసియా దేశాలకు విక్రయించే ముడి చమురుపై రష్యా పెద్దమొత్తంలో రాయితీలు ఇచ్చేది. అయితే అమెరికా, ఐరోపా దేశాల ఆంక్షల ప్రభావంతో ఇటీవల కాలంలో ముడి చమురుపై ఇస్తున్న రాయితీలను రష్యా గణనీయంగా తగ్గించింది. "ఇప్పుడు రష్యా నుంచి కొనే ఆయిల్పై బ్యారెల్కు 1.5 డాలర్ల రాయితీయే లభిస్తోంది" అని ఆగస్టు నెల ఆరంభంలో పెట్టుబడిదారుల సమావేశంలో ప్రభుత్వరంగ రిఫైనరీ భారత్ పెట్రోలియం (BPCL) డైరెక్టర్ (ఫైనాన్స్) వెత్స రామకృష్ణ గుప్తా తెలిపారు.
భారత్పై ట్రంప్ సుంకాలను డబుల్ (50 శాతం) చేయకముందేే, ఆయన ఈ ప్రకటన చేయడం గమనార్హం. అంటే రాయితీలను బాగా తగ్గించినందు వల్లే రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలును భారత్ తగ్గించింది. ట్రంప్ విధించిన 50 శాతం సుంకాలతో, ఈ మార్పుకు లింకేమీ లేదు. ఒకవేళ భవిష్యత్తులో రష్యా నుంచి చమురు సప్లైలకు విఘాతం కలిగినా దేశ ప్రజలకు ఇబ్బంది కలగకూడదనే ముందస్తు వ్యూహంతో భారత్ వ్యవహరిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా పశ్చిమాసియాలోని అరబ్ దేశాలకూ చమురు సప్లై కోసం ఆర్డర్లు ఇవ్వడాన్ని కొనసాగిస్తోంది. ఇక ఇదే సమయంలో వీలైనంత తక్కువ రేటుకు చమురును విక్రయించే దేశాలకు భారత్ ప్రాధాన్యత ఇస్తోందని మార్కెట్ పరిశీలకులు అంటున్నారు.
భారత్ వైఖరిపై క్లారిటీ రావాలంటే అప్పటిదాకా ఆగాల్సిందే
ట్రంప్ విధించిన సుంకాల ఎఫెక్ట్తో భారత్ వైఖరి మారిందా ? మారలేదా ? అనే దానిపై పూర్తి క్లారిటీ రావాలంటే మనం భారత రిఫైనరీల సెప్టెంబరు, అక్టోబరు నెలల చమురు డెలివరీల సమాచారం కోసం వేచి చూడాలి. ఎందుకంటే ఆ రెండు నెలల చమురు సప్లైల కోసం భారత రిఫైనరీలు, ట్రంప్ సుంకాల బాదుడు ప్రకటనల (ఆగస్టు మొదటివారం) తర్వాతే ఆర్డర్లు పెట్టాయి.
ప్రస్తుతానికి అందుబాటులో ఉన్న రష్యా చమురు ట్యాంకర్ల లోడింగ్ సమాచారం ప్రకారం, ఈ ఏడాది సెప్టెంబరు, అక్టోబరు నెలల్లో రష్యా నుంచి భారత్కు చమురు సప్లై తగ్గిపోవచ్చని 'కెప్లర్'కు చెందిన ఇంధన రంగ విశ్లేషకుడు సుమిత్ రితోలియా అంచనా వేశారు. రష్యా ముడి చమురు ట్యాంకర్లు ఈజిప్టులోని సూయజ్ కెనాల్ మీదుగా భారత్కు వస్తుంటాయి. ప్రస్తుతం రష్యా నుంచి సూయజ్ కెనాల్ వైపుగా పెద్దసంఖ్యలో చమురు ట్యాంకర్ల కదలిక ఉందని, అయితే అవి భారత్తో పాటు ఇతర ఆసియా దేశాల వైపుగానూ వెళ్లే అవకాశాలు ఉన్నాయని సుమిత్ రితోలియా చెప్పారు.
అవి ఏయే గమ్యస్థానాలకు చేరుతాయనే దానిపై ఇప్పుడే అంచనాకు రావడం కష్టమన్నారు. అమెరికా ఒత్తిళ్లకు భారత్ తలొగ్గిందని ఇప్పుడే చెప్పలేమని ఆయన అన్నారు. సూయజ్ కెనాల్ వైపుగా కదులుతున్న రష్యా చమురు ట్యాంకర్లు భారత్కు చేరుకునే అవకాశాలనూ తోసిపుచ్చలేమన్నారు. ఈ చమురు ట్యాంకర్ల గత రాకపోకల సమాచారాన్ని తాము సమీక్షించగా, ఇంతకుముందు వరుసగా రెండు మూడుసార్లు అవి భారత రిఫైనరీల వద్దకే వచ్చినట్లు తేలిందని సుమిత్ రితోలియా పేర్కొన్నారు.
