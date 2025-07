ETV Bharat / international

విద్యార్థులు వ్యాపారవేత్తలుగా ఎదగాలంటే ఈ సబ్జెక్ట్ తీసుకోండి- టెలిగ్రామ్ CEO సూచన- విబేధించిన మస్క్ - BEST SUBJECT FOR STUDENTS

Best Subject For Students To Become Entrepreneurs : ఎంతోమంది ఈతరం యువత వ్యాపారవేత్తలుగా ఎదగాలని కలలు కంటున్నారు. చాలామంది పిల్లలు స్కూల్ డేస్ నుంచే ఇలాంటి గొప్ప ఆశయాన్ని కలిగి ఉంటారు. వారికి తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయుల నుంచి తగిన ప్రోత్సాహం అందితే తప్పకుండా కెరీర్‌లో రాణిస్తారు. ఈ హాట్ టాపిక్‌పై తాజాగా ప్రఖ్యాత సోషల్ మీడియా వేదిక టెలిగ్రామ్ సీఈవో పావెల్ దురోవ్ మాట్లాడారు. భవిష్యత్తులో ఎంట్రప్రెన్యూర్‌లుగా ఎదగాలని కోరుకునే పిల్లలు ఏ సబ్జెక్టుకు ప్రయారిటీ ఇవ్వాలో చెబుతూ ఆయన ఎక్స్ వేదికగా ఒక పోస్ట్ చేశారు. అయితే అనూహ్యంగా ఈ పోస్ట్‌పై స్వయంగా ఎక్స్ అధిపతి ఎలాన్ మస్క్ కామెంట్ చేశారు.

కంపెనీలను నిర్మించాలంటే అది చదవండి!

భవిష్యత్తులో వ్యాపారవేత్తలుగా ఎదగాలని కోరుకునే పిల్లలు గణితానికి అత్యధిక ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని టెలిగ్రామ్ సీఈవో పావెల్ దురోవ్ సూచించారు. గణితంపై పట్టు సాధిస్తే స్వతంత్రంగా, తార్కికంగా ఆలోచించే నైపుణ్యం వస్తుందన్నారు. ఎలాంటి గందరగోళానికి గురికాకుండా గణితానికి ప్రాధాన్యతనిస్తూ ముందుకు సాగాలని విద్యార్థులకు ఆయన పిలుపునిచ్చారు. గణితంలో నిపుణులుగా మారేవారు మెదడును సమర్ధంగా వినియోగించుకోగలరని పావెల్ తెలిపారు. సవాళ్లు, సమస్యలు ఎదురైనప్పుడు తార్కికంగా ఆలోచించి, వాటికి సరైన క్రమంలో పరిష్కార మార్గాలను సిద్ధం చేసుకోగలరన్నారు. కంపెనీలను నిర్మించాలన్నా, ప్రాజెక్టులను నిర్వహించాలన్నా కావాల్సిన ప్రధాన నైపుణ్యాలు అవేనని టెలిగ్రామ్ సీఈఓ తన ఎక్స్ పోస్ట్‌లో రాసుకొచ్చారు.