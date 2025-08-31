Putin On BRICS : ప్రస్తుతం చైనా పర్యటనలో ఉన్న రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. బ్రిక్స్ కూటమి బలోపేతానికి చైనా, రష్యా కలిసికట్టుగా పనిచేస్తాయని ఆయన వెల్లడించారు. బ్రిక్స్ దేశాల సామాజిక, ఆర్థిక వికాసాన్ని అడ్డుకునేందుకు ఎవరైనా వివక్షాపూరిత ఆంక్షలను విధించినా ప్రతిఘటిస్తామన్నారు. ఇలాంటి అంశాలలో అంతర్జాతీయ సమాజంలోని ఏ దేశానికైనా తమ మద్దతు ఉంటుందని పుతిన్ స్పష్టం చేశారు.
వ్యూహాత్మక రంగాల్లో బ్రిక్స్ దేశాల భాగస్వామ్యం
'బ్రిక్స్ కూటమిని అంతర్జాతీయ సమాజంలో బలమైన స్తంభంగా మార్చేందుకు చైనా, రష్యా కలిసి పనిచేస్తాయి. అంతర్జాతీయ ద్రవ్యనిధి (ఐఎంఎఫ్), ప్రపంచ బ్యాంక్ లాంటి అంతర్జాతీయ ఆర్థిక సంస్థల్లో సంస్కరణలకూ బ్రిక్స్ మద్దతుగా నిలుస్తుంది. ఈ సంస్థల్లో వాస్తవిక సమానత్వం, అన్ని దేశాలకూ సమాన లబ్ధి అనే సూత్రాల ప్రాతిపదికన నూతన ఆర్థిక వ్యవస్థ నిర్మాణానికి మేం పిలుపునిస్తున్నాం. అంతర్జాతీయ ఆర్థిక సంస్థల రుణ సాధనాలను నయా వలసవాదం కోసం కొన్ని దేశాలు వాడుకోవడం సరికాదు. ప్రపంచంలోని మెజారిటీ దేశాలకు ఆర్థిక ఫలాలు అందాలని బ్రిక్స్ కోరుకుంటోంది. బ్రిక్స్ సభ్యదేశాలకు ఆర్థిక అవకాశాలను పెంచడంపై మేం ఫోకస్ చేస్తాం. వ్యూహాత్మక రంగాల్లో బ్రిక్స్ దేశాల మధ్య భాగస్వామ్యం కోసం ఉమ్మడి వేదికలను సిద్ధం చేస్తాం. బ్రిక్స్ సామర్థ్యాన్ని మరింత పెంచుతాం' అని ఇంటర్వ్యూలో పుతిన్ వెల్లడించారు.
రష్యా, చైనా వల్లే జీ20లోకి ఆఫ్రికన్ యూనియన్
'జీ20 కూటమిలో చైనా పోషిస్తున్న పాత్ర చాలా గొప్పది. రష్యా, చైనా భావసారూప్య దేశాలు. మా రెండు దేశాలు కలిసి జీ20 కూటమి ప్రాధాన్యతల ఎజెండాలో గ్లోబల్ సౌత్ను చేర్పించాం. జీ20లో ఆఫ్రికన్ యూనియన్ను చేర్చడాన్ని మేం స్వాగతిస్తున్నాం. బ్రిక్స్, ఇతర అంతర్జాతీయ కూటముల మధ్య భాగస్వామ్యాన్ని పెంచే దిశగా అదొక కీలక అడుగు. జీ20 కూటమిలోని బ్రిక్స్ దేశాల సహకారాన్ని తీసుకొని, ఆఫ్రికన్ యూనియన్ను జీ20లో చేర్చడంలో రష్యా, చైనాలు ముఖ్య పాత్ర పోషించాయి' అని పుతిన్ తెలిపారు.
చైనాకు చేరుకున్న పుతిన్
షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ (SCO) సభ్యదేశాల ప్రభుత్వ అధినేతల 25వ సదస్సులో పాల్గొనేందుకు చైనాలోని తియాంజిన్కు పుతిన్ చేరుకున్నారు. ఆగస్టు 31 నుంచి సెప్టెంబరు 1 వరకు ఈ సదస్సు కొనసాగనుంది. ఈసందర్భంగా భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీతోనూ పుతిన్ భేటీ అయ్యే అవకాశం ఉంది.
#WATCH | Russian President Vladimir Putin arrives in China at the start of a four-day visit. President Putin will first attend the two-day summit of the Shanghai Cooperation Organisation (SCO) in the northern Chinese port city of Tianjin.— ANI (@ANI) August 31, 2025
(Reuters via Ruptly for Russian Pool) pic.twitter.com/XX5zFVb64o